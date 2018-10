Bár hivatalosan november 23-ra esik a Black Friday, azaz fekete péntek, a hagyományoktól eltérő időpontokban is akcióznak a webáruházak. Bár a november hagyományosan lusta hónap a kereskedelemben, az amerikai hagyomány átvétele mindent megváltoztatott; 2017 novemberében a webáruházak bevétele 46 milliárd forint volt az októberi 35 milliárd forinthoz képest, 2016-ban pedig az októberi 27 milliárdhoz képest 36-ot hoztak a konyhára a leértékelések.

Az elmúlt években a szegmens intenzív növekszik, tavaly pedig újabb fajsúlyos szereplők is beléptek, mint az Alza, a dm vagy az OBI. Emiatt idén várható az egyik legnagyobb tülekedés a webshopoknál, de a hagyományos boltok közül is egyre többen tartanak fekete pénteket, mert a web elvenné tőlük a vásárlót – írta a Blokkk.com.

A tét nemcsak egy napnyi értékesítés; a cégek a Fekete Péntekkel fordulnak rá a karácsonyra, azaz akinek jól sikerült a leértékelés, megalapozhatja vele a karácsonyi piacát is, hiszen visszatérhet a vásárló.

A szakportál ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy ebben a hónapban különösen sokan eshetnek majd a csaló webshopok áldozatául. Ezért vásárlás előtt mindig meg kell győződni a webáruház létezéséről, az élő elérhetőségekről. Érdemes már most, a leárazások előtt is figyelni az áraikat, mert gyakori panasz, hogy nem is volt igazi az akció, csak megemelték az áthúzott árakat. Fizetési igazolás nélkül pedig természetesen tilos vásárolni.