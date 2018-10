Apám két évet ült egy bőrkabát miatt – 170 év családi küzdelmeiről mesél a szűcsmester

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b58ef489-028a-4777-a389-8ec07647c182","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk néhány igencsak szürreális fotót, amelyek azt vázolják, hogy hat évtized múlva körülbelül milyen lehet az élet Oroszországban.","shortLead":"Mutatunk néhány igencsak szürreális fotót, amelyek azt vázolják, hogy hat évtized múlva körülbelül milyen lehet az élet...","id":"20181029_zsenialis_fotok_az_oroszoknal_60_ev_mulva_ilyen_kocka_ladak_lehetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b58ef489-028a-4777-a389-8ec07647c182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1ed928-2640-49df-9489-844059a87b2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181029_zsenialis_fotok_az_oroszoknal_60_ev_mulva_ilyen_kocka_ladak_lehetnek","timestamp":"2018. október. 29. 06:41","title":"Zseniális fotók: az oroszoknál 60 év múlva ilyen kocka-Ladák lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b6bc7b2-bb03-44a2-ac40-69eded8bf566","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A katalánok a sérült Messi nélkül álltak fel, a Madrid gólképtelenségét jelzi, hogy megint Marcelónak kellett betalálnia.","shortLead":"A katalánok a sérült Messi nélkül álltak fel, a Madrid gólképtelenségét jelzi, hogy megint Marcelónak kellett...","id":"20181028_A_Barcelona_51re_verte_a_Real_Madridot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b6bc7b2-bb03-44a2-ac40-69eded8bf566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce577bb-6f54-447e-a44c-438132245094","keywords":null,"link":"/sport/20181028_A_Barcelona_51re_verte_a_Real_Madridot","timestamp":"2018. október. 28. 18:18","title":"A Barcelona 5-1-re verte a Real Madridot - videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d976d9f-404d-4b58-8817-3752c4b1a72f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pilóta komoly gyakorlattal rendelkezett, a szintén pilóta barátnője is a gépen volt. ","shortLead":"A pilóta komoly gyakorlattal rendelkezett, a szintén pilóta barátnője is a gépen volt. ","id":"20181029_Kiderult_kik_voltak_a_Leicester_City_tulajdonosanak_lezuhant_helikopteren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d976d9f-404d-4b58-8817-3752c4b1a72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17728f23-6b08-4f54-aa4c-6f2e200bbf0f","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Kiderult_kik_voltak_a_Leicester_City_tulajdonosanak_lezuhant_helikopteren","timestamp":"2018. október. 29. 11:01","title":"Kiderült, kik voltak a Leicester City tulajdonosának lezuhant helikopterén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6691e00-0ef1-4417-8289-981d508d2109","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181028_Vajna_Timea_kitorolte_a_maganrepulos_posztjanak_velejet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6691e00-0ef1-4417-8289-981d508d2109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb982d20-7f78-4b32-990d-28a5cc3fc0f6","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_Vajna_Timea_kitorolte_a_maganrepulos_posztjanak_velejet","timestamp":"2018. október. 28. 13:42","title":"Vajna Tímea kitörölte a magánrepülős posztjának velejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00d3b69-c3f4-4e3d-85dd-ad9bb9c66f77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Airportal információja szerint Budapesten szakította meg útját az Austrian Airlines OS 656 számú, Kisinyov - Bécs járata szombaton délután egy utas rosszulléte miatt.","shortLead":"Az Airportal információja szerint Budapesten szakította meg útját az Austrian Airlines OS 656 számú, Kisinyov - Bécs...","id":"20181027_Liszt_Ferenc_Nemzetkozi_Repuloter_kenyszerleszallas_rosszullet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e00d3b69-c3f4-4e3d-85dd-ad9bb9c66f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad990ea8-eae4-46a5-8e25-0092933b3809","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Liszt_Ferenc_Nemzetkozi_Repuloter_kenyszerleszallas_rosszullet","timestamp":"2018. október. 27. 20:15","title":"Kényszerleszállást hajtottak végre Ferihegyen, meghalt egy kisgyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb00436-837c-4852-a0d9-fed60713e8d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon egymásra hangolódtak. ","shortLead":"Nagyon egymásra hangolódtak. ","id":"20181027_Terapias_segito_sertes_New_Castle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deb00436-837c-4852-a0d9-fed60713e8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc11984a-83a8-484c-8469-0b00dd4b0791","keywords":null,"link":"/elet/20181027_Terapias_segito_sertes_New_Castle","timestamp":"2018. október. 27. 21:10","title":"Harcol a várossal egy amerikai nő, hogy megtarthassa lelki támaszát, egy sertést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"707e4600-61f0-4c3d-b6bd-b88fa89e5701","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Két magyar férfi került a Ján Kuciak gyilkosai után nyomozó szlovák hatóságok látókörébe, az egyiktől szerezhették be azt a fegyvert, amivel megölték az oknyomozó újságírót és barátnőjét – derül ki a birtokunkba került európai rendőrségi határozatból. Ezért bevonták a magyar rendőrséget, amely több helyszínen tartott házkutatást, többek közt Budapesten, Kecskeméten és Zebegényben.","shortLead":"Két magyar férfi került a Ján Kuciak gyilkosai után nyomozó szlovák hatóságok látókörébe, az egyiktől szerezhették be...","id":"20181029_Magyarorszagra_vezetnek_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_szalai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=707e4600-61f0-4c3d-b6bd-b88fa89e5701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b8bf52-9519-4458-a96f-16553d229a94","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Magyarorszagra_vezetnek_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_szalai","timestamp":"2018. október. 29. 06:30","title":"Magyarországra vezetnek a szlovák újságíró-gyilkosság szálai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10816503-4c43-4735-aa19-fa0b5ebb1f24","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jövőre a Szigeten is fellépő dalszerző-énekes alsóneműkkel jótékonykodik. ","shortLead":"A jövőre a Szigeten is fellépő dalszerző-énekes alsóneműkkel jótékonykodik. ","id":"20181029_Ed_Sheeran_elarverezi_az_alsogatyait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10816503-4c43-4735-aa19-fa0b5ebb1f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c404519-fb99-4cce-b8de-38ecc1b95b08","keywords":null,"link":"/kultura/20181029_Ed_Sheeran_elarverezi_az_alsogatyait","timestamp":"2018. október. 29. 09:52","title":"Ed Sheeran elárverezi az alsógatyáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]