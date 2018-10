A jómódú thai-kínai vállalkozó családból származó elnök különc szokásairól volt híres. Arról, hogy nagyobb hazai meccsek előtt magánhelikopterével leszáll a Leicester City FC stadionjának kezdőkörében, és ugyancsak a klub logóját és kék színét viselő járgánnyal távozik legnagyobb sikerei színteréről. A szombati derbi után is így tett, utolsó útján, ám azt követően, közvetlenül a felszállás után tragikus balesetet szenvedett, és vele együtt öten haltak meg.

© Sky News Twitter

Olykor buddhista boncokat (szerzeteseket) hozatott szülőföldjéről, hogy lelket leheljenek a talizmánokkal is fölkészített játékosokba. A szolid, szemüveges kiskirály a szurkolókkal is szoros kapcsolatot ápolt – ezzel is kilógott a módosabb külföldi tulajdonosok angliai sorából. Áprilisban tartott 60. születésnapján hatvan törzsdrukkert éves bérlettel ajándékozott meg, a Sör Napján ingyenitallal kedveskedett a nagyérdeműnek, olykor szegény sorsú gyerekeket látott vendégül a meccseken.

A nyomdaiparban megtollasodott atyja volt annyira előrelátó, hogy fiát már 11 éves korában külföldre (Tajvanba, majd az Egyesült Államokba) küldte tanulni. Már diákként sokszor tette meg repülővel a hosszú hazautat, és a legendák szerint ekkor ötölte ki a reptereken látott vámmentes üzletek hazai megvalósításának és kiterjesztésének alapkoncepcióját. Később ebből alapozta meg épp a napokban 4,9 milliárd dollárra taksált vagyonát.

Vicsáj Srivaddhanaprabhát ábrázoló falfestmény Leicesterben © AFP / Ben Stanstall

De előbb luxuscikkek thaiföldi importjával foglalkozott, helyi kozmetikumok gyártásába kezdett. Egyre jobb kapcsolatokat épített ki a helyi elittel. Alig múlt harminc, amikor megalapította King Power nevű cégét (máig ezt viselik mezükön a klub játékosai), majd Bangkok központjában megnyitotta első vámmentes boltját. Thaiföldön nemcsak a reptereken működhettek effajta kereskedések. A gyorsan fölfutó üzletnek az a lényege, hogy az itt megvett árut távozáskor, az útlevélellenőrzést követőn kapja meg a vevő. Vicsáj szerencséjére ekkortájt lódult meg a kellemesen költekező kínai turistaáradat Thaiföldre (is).

Hamarosan a nemzetközi reptéren, sőt a többi kurrens helyi és térségbeli nagyváros repülőterén is egyre jobban bejáratott lett a King Power név. És főnöke is bejáratos lett a legelőkelőbb körökbe. 1998-ban a vadonatúj bangkoki Szuvarnabhumi légiközpontban 2020-ig monopolhelyzetet biztosított magának. A közelben megnyitotta a másik kedvenc sportágának, a lovaspólónak szentelt klubot, amely alig hat év múltán nemzeti szövetséggé nemesült. A királyi udvar nagyjai, tábornokok és mágnások űzték itt szabadidő-tevékenységüket és egymás kapcsolatát.

Vicsáj pedig épp a lovaspóló révén poroszkált a brit uralkodó család közelébe is. A ködös Albionban is lovardát nyitott. A szuperelőkelő londoni Ham Polo Clubban 2007-ben életfogytig tartó tagságot szerzett, sőt 2008 és 2012 között a klub elnökévé is megválasztották. Állítólag Károly trónörökös és fiai is előszeretettel élvezhették itt a társaságát.

Ám széles körben akkor vált ismertebbé, amikor 2011-ben előbb klubszponzorként a Leicester City támogatója lett, majd egy váratlan lóugrással, alig 38 millió fontért megvette az ekkor csak másodosztályú klubot. A stadionra kihelyeztette a (nemrég elhunyt) thai király arcképét, csapata mezén hirdette a King Power hatalmas erejét. Aligha ezért, de hamar visszajutottak a világszerte ismert és követett Premier League-be.

Az örök optimista Vicsáj ekkor jelentette ki, hogy csapata három éven belül bekerül a legnagyobb manchesteri (City és United), liverpooli és londoni klubok (Chelsea, Arsenal, Tottenham) tiszteletre méltó társaságába. Megmosolyogták. A fogadóirodák 1:5000 arányban fizettek, ha a klub megnyeri az angol bajnokságot. A tulajdonos az anyagiakkal sem fukarkodott, hogy merész jóslatát valóra váltsa (bár messze elmaradt a Nagyok pénzgyáraitól). A lovagias góré újabb 180 millió fontot ígért az építkezésre.

© AFP / Paul Greenwood

És ekkor bekövetkezett a csoda, a 2015-16-os szezonban a Leicester – mindenki meglepetésére – bajnoki címet nyert. Fölfedezettjük, a semmiből kiemelt Jamie Vardy gólkirály lett. Az aranylábú gyerekek – élükön Vicsájjal, nejével és nagyfiával – nyitott, kékszínű klubbuszon gördültek be városukba, hogy learassák a győzelem gyümölcseit. A Főnök jóvoltából 19 focistájuk egyenként 100 ezer fontba kerülő BMW-t kapott. A sikerkovács edző, az olasz Claudio Ranieri aztán a csapat visszaesése miatt már a következő évben távozott, de a gárda javát sikerült még egyben tartani. Vardy négy évvel meghosszabbította szerződését, új válogatott játékos is érkezett, az arab csodacsatár Mahrez is – ekkor még – maradt. A varázs egy évig tartott. A gárda középcsapatként megkapaszkodott, és közben a futballbarát főnök időközben a belgiumi Leuven csapatát is bevonta birodalmába.

Volt miből. A Forbes magazin milliárdosokat lajstromozó különszámai változatlanul számon tartják Vicsáj – és famíliája – gyarapodását. A diadal küszöbén, két esztendeje 3,2 milliárdra taksálták. A családfőt az ötödik leggazdagabb thaiként regisztrálják (az ottani szupergazdagok többsége szintúgy kínai származású) – a King Power kiskirályának vagyonát immár 4,9 milliárd dollárra becsülik.

A thai tulajdonost Angliában is okkal tartották nagyra, a Főnök saját szavai szerint úgy irányította a csapatot, mint egy családot. Való igaz, jó ideig atya, fiú és Emon anya vitte a boltot. Hogy aztán fokozatosan a szintén bonyolult nevű fiú, Ajjavatt Srivaddhanaprabha vegye át a kormányrudat. Őt a szurkolók – az egyszerűség kedvéért – csak Topként tisztelik. Most már végképp ő itt az irányító játékos.