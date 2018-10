Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c525ebe-b813-43c6-b15f-80722d3362b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Földtől mintegy négyszázezer kilométer távolságra lévő fényes foltokra 60 évvel ezelőtt figyelt fel egy lengyel csillagász, de senki nem hitt neki. Az ELTE kutatói szerint sikerült igazolniuk a felfedezést. ","shortLead":"A Földtől mintegy négyszázezer kilométer távolságra lévő fényes foltokra 60 évvel ezelőtt figyelt fel egy lengyel...","id":"20181029_elte_csillagasz_kordylewski_felho_porhold_naprendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c525ebe-b813-43c6-b15f-80722d3362b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f42389-ebba-495e-bc9e-a90820febda4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_elte_csillagasz_kordylewski_felho_porhold_naprendszer","timestamp":"2018. október. 29. 17:30","title":"Bizonyítani tudták: az ELTE kutatói szerint tényleg porhold bujkál a Föld közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c1f782-8f7a-48a4-8f85-213cdb9d6895","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a szupererős kivitelből nagyon keveset gyártottak, így alaposan meg is kérik a jó állapotú példányok árát.","shortLead":"Ebből a szupererős kivitelből nagyon keveset gyártottak, így alaposan meg is kérik a jó állapotú példányok árát.","id":"20181030_16_eves_ez_a_kis_renault_clio_megis_8_millio_forintot_erhet_v6_arveres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5c1f782-8f7a-48a4-8f85-213cdb9d6895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2545a3-a11a-4f53-8bf0-70d8b4c26bd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181030_16_eves_ez_a_kis_renault_clio_megis_8_millio_forintot_erhet_v6_arveres","timestamp":"2018. október. 30. 11:21","title":"16 éves ez a kis Renault Clio, mégis 8 millió forintot érhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független politikus szerint nem az Emminél, sem a külügynél nem vizsgálják szakértők, hogy az egyetem végez-e oktatási tevékenységet az Egyesült Államban is.","shortLead":"A független politikus szerint nem az Emminél, sem a külügynél nem vizsgálják szakértők, hogy az egyetem végez-e...","id":"20181030_Szel_Bernadett_szerint_hazudott_a_kulugy_egyetlen_oktatasi_szakember_sem_vizsgalja_a_CEU_ugyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8bc149-966f-49d3-b372-86a0cb976bfb","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Szel_Bernadett_szerint_hazudott_a_kulugy_egyetlen_oktatasi_szakember_sem_vizsgalja_a_CEU_ugyet","timestamp":"2018. október. 30. 14:22","title":"Szél Bernadett szerint hazudott a külügy, egyetlen oktatási szakember sem vizsgálja a CEU ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két nyerges vontató és egy kamion ütközött össze az M5-ös autópályán, a Budapest felé tartó oldalt lezárták.","shortLead":"Két nyerges vontató és egy kamion ütközött össze az M5-ös autópályán, a Budapest felé tartó oldalt lezárták.","id":"20181029_Lezartak_az_M5os_autopalyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82489432-20ce-49b7-a609-7aebfbf82149","keywords":null,"link":"/cegauto/20181029_Lezartak_az_M5os_autopalyat","timestamp":"2018. október. 29. 08:45","title":"Lezárták az M5-ös autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d0d890-fdf0-45b7-ae00-390150c5423f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több helyen is javítani kell a folyó hajózhatóságát. ","shortLead":"Több helyen is javítani kell a folyó hajózhatóságát. ","id":"20181029_13_milliardbol_kitisztitjak_a_Duna_medret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0d0d890-fdf0-45b7-ae00-390150c5423f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e8cf9b-783c-4b11-89ff-3b419099ac3e","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_13_milliardbol_kitisztitjak_a_Duna_medret","timestamp":"2018. október. 29. 08:18","title":"1,3 milliárdból kitisztítják a Duna medrét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ed582a-f457-4eb8-a5c8-443852dc4a1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megoszlanak a vélemények arról, mennyire sikerült jól a RED Hydrogen One nevű mobilja. A cég a holografikus kijelzőt emlegetve reklámozta a mobilt az elmúlt több mint egy évben, az elő tesztek szerint viszont nem sikerült túl jól a dolog. Annyira egészen biztosan nem, hogy 370 ezer forintot megérjen a dolog.","shortLead":"Megoszlanak a vélemények arról, mennyire sikerült jól a RED Hydrogen One nevű mobilja. A cég a holografikus kijelzőt...","id":"20181029_red_hydrogen_one_okostelefon_holografikus_kijelzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42ed582a-f457-4eb8-a5c8-443852dc4a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461bb7ad-6aca-43fd-99e3-f3115b8fb03b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_red_hydrogen_one_okostelefon_holografikus_kijelzo","timestamp":"2018. október. 29. 20:03","title":"Az év bukása lesz? Sokat ígért, de keveset adhat a holografikus kijelzős mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f83b1ab-87a5-4d0d-a714-824a888cab41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Maps nemrég már megkapta a funkciót, amivel navigáció közben is válogathatunk a hallgatott zeneszámok között, hamarosan pedig a Waze is megkapja ezt a frissítést.","shortLead":"A Google Maps nemrég már megkapta a funkciót, amivel navigáció közben is válogathatunk a hallgatott zeneszámok között...","id":"20181030_waze_beepitett_zenelejatszo_spotify_deezer_pandora_npr_tunein_scribd_stitcher","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f83b1ab-87a5-4d0d-a714-824a888cab41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd3afb5-d24a-4a70-876d-97b2862995ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_waze_beepitett_zenelejatszo_spotify_deezer_pandora_npr_tunein_scribd_stitcher","timestamp":"2018. október. 30. 14:03","title":"Gyakran használja a Waze-t? Érdemes lesz frissíteni, egy rég várt kényelmes funkció kerül bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c619ae-72b4-4596-ae75-167067177f2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fesztiválzenekar például 450 milliót szedett be eddig a TAO-ból.","shortLead":"A Fesztiválzenekar például 450 milliót szedett be eddig a TAO-ból.","id":"20181031_A_TAO_megszuntetese_a_nem_csak_a_szinhazakat_hozza_nehez_helyzetbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04c619ae-72b4-4596-ae75-167067177f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70df7cb9-54e5-4e78-91a2-e16962bc8e40","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_A_TAO_megszuntetese_a_nem_csak_a_szinhazakat_hozza_nehez_helyzetbe","timestamp":"2018. október. 31. 07:39","title":"A TAO megszűntetése a nem csak a színházakat hozza nehéz helyzetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]