Szülőföldjén kétszer is megszökött a "szigorúan ellenőrzött börtönből". Egyszer úgy, hogy emberei alagutat fúrtak a börtön alá. 78 rendőr és fegyőr volt benne a nagyhatalmú drogbáró szökésében. Állítólag kétmillió dollárba került a szökés, mely aprópénznek számította Köpcös számára. A Forbes ugyanis egymilliárd dollárra tette a vagyonát, és ezzel benne volt az első tízben, Mexikóban. Ahol nagyon sokan élnek a drogból.



Nálunk, aki élni akart, az belevágott a drogbizniszbe



Ezt a vallomást a Sinaloa kartell ura Sean Penn-nek tette. A jeles hollywoodi színész meginterjúvolta őt a Rolling Stone magazin számára. A hiúság lett a veszte El Chapónak. A Rolling Stone-interjút ugyanis a kábítószer-maffia ellen küzdő amerikai rendőrök is olvasták, és dührohamot kaptak. Pedig a most 64 éves drogbáró csak azt mondta el, amit mindenki tudott, aki csak egy kicsit is belekóstolt a drogbizniszbe.



A Köpcös koldusszegény családban született



A faluban még iskola sem volt, ezért tanulással nemigen fáradozott. Már fiatalon azt csinálta, amit már az apja és a családban szinte mindenki, kábítószert állított elő és adott el. Aztán belépett a klánba, ahol gyors karriert csinált, mert villámgyorsan és határozottan gyilkolt. A Keresztapa (El Padrino) sofőrje és testőre lett. Amikor az amerikai és mexikói zsaruk elkapták a nagyfőnököt, a birodalmat felosztották: a Köpcös kapta meg szűkebb pátriáját, a Sinaloa vidéket, mely azután a klán neve is lett.



Repülőgépeink és tengeralattjáróink is vannak



Így dicsekedett Sean Penn-nek a drogbáró, akinek imponált, hogy egy híres hollywoodi színésznek mesélhet arról, hogy a semmiből milyen magasra jutott. Mégis hogyan? Vetélytársait irgalmatlanul megölette olykor családjukkal együtt. A bosszú sem késlekedett :



El Chapo helyett egy bíborost öltek meg a repülőtéren



A bíboros hasonlított a drogbáróra, ez lett a veszte. A gyilkosok összetévesztették a két embert. El Chapo megúszta, a bíboros nem. Emiatt is börtönbe került, de megszökött. A hálózat hatékonyan működött. A Köpcös elmondta Sean Pennek azt, amit mindenki tudott Mexikóban: a rendőrök és a bírák megkenhetőek. Nem is tőlük tartott a Sinaloa kartell ura, hanem a vetélytársaktól. A Forbes szerint 1 milliárd dolláros vagyonát kénytelen volt növekvő mértékben a saját maga és családja biztonságára fordítani. Ezért lekerült a szupergazdagok listájáról Mexikóban. Három házasságból kilenc gyermeke van El Chapónak, így érthető, hogy drága a biztonság.



Csak hétéves iker gyermekei látogathatják a börtönben



Az amerikaiak megunták, hogy az USA piacát droggal elárasztó Köpcös Mexikóban akkor szökik meg a börtönből, amikor akar. Kérték a kiadatását, és ez meg is történt. Az Egyesült Államokban csakugyan szigorúan őrzik: még a feleségét sem engedik be hozzá. Csak a hétéves ikrei beszélhetnek az apjukkal. Meg persze az ügyvédje, hiszen az mindenkinek jár az amerikai igazságszolgáltatásban.



El Chapo ma már az árnyéka régi önmagának



Az amerikai börtönök megtörik a legelszántabb bűnözőket is. A Köpcös állandóan panaszkodik. „Minden nap hányok, rémes állapotban vagyok” – írta rendszeresen a bírónak, aki igen figyelmesen ügyelt az esküdtszék kiválasztására, nehogy a klánvezér megvásárolt emberei döntsenek Mexikó legveszélyesebb drogbárójának sorsáról. De ez a sors aligha lehet kétséges. Mint ahogy az sem, amit Sean Pennek nyilatkozott annak idején az akkor még magabiztos drogbáró: ez óriási biznisz. Ha lelőnek vagy elfognak, más áll a helyemre. Ez minden bizonnyal már meg is történt.



Horror vacui



A mexikói klánok úgy szerezték meg a hatalmas USA-piacot, hogy Escobart az amerikaiak eltették láb alól Kolumbiában. Amíg Escobar élt, addig Kolumbia volt a fő szállító. Mexikó csak tranzitországnak számított. Amint Escobar eltűnt, színre lépett a mexikói "tranzit legénység" és likvidálta a kolumbiaiakat. Így kezdődött a mexikói klánok uralma az USA drogpiaca felett. Ezt használta ki a most 64 éves Köpcös, aki a Sinaloa kartell élén a mexikói drogbiznisz koronázatlan királya volt. Koronáját és szabadságát elveszítve immár csak egy szánalmas roncs, akire a bíróság New Yorkban minden bizonnyal olyan ítéletet mond ki: hátralevő napjait börtönben töltheti. Ami persze nem életbiztosítás. A bostoni ír maffia nyugalmazott főnökét kilencvenedik életévében verték agyon a börtönben azoknak a vetélytársaknak az emberei, akiknek rokonait az ő parancsára tették el láb alól egy szigorúan őrzött fegyházban az Egyesült Államokban.