[{"available":true,"c_guid":"56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy világkupa-állomáson nyertek világcsúccsal a magyar gyorskorcsolyázók. ","shortLead":"Egy világkupa-állomáson nyertek világcsúccsal a magyar gyorskorcsolyázók. ","id":"20181105_Vilagcsucsot_ment_a_magyar_ferfi_gyorskorcsolyavalto_Calgaryban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b2d59c-6771-4d6a-9c67-32267a597f3f","keywords":null,"link":"/sport/20181105_Vilagcsucsot_ment_a_magyar_ferfi_gyorskorcsolyavalto_Calgaryban","timestamp":"2018. november. 05. 09:17","title":"Világcsúcsot ment a magyar férfi gyorskorcsolya-váltó Calgaryban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12488c8e-8f8c-495d-82a0-c4045b2824a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel tucatnyi rendőrautó került speciális veszélyeshulladék-tárolóba.","shortLead":"Közel tucatnyi rendőrautó került speciális veszélyeshulladék-tárolóba.","id":"20181105_novicsok_autok_idegmereg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12488c8e-8f8c-495d-82a0-c4045b2824a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247d10f2-0239-4577-bb4e-e8b0713e8cf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_novicsok_autok_idegmereg","timestamp":"2018. november. 05. 09:29","title":"Húsz autót, több százmillió forint értékben ástak a föld alá, mert rájuk kerülhetett a Novicsok idegméreg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b26b02-b8f4-44f1-8dfd-20c2ebac9f95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pár helikopterrel távozott az esküvőjéről, de a jármű egy domboldalnak csapódott. ","shortLead":"A pár helikopterrel távozott az esküvőjéről, de a jármű egy domboldalnak csapódott. ","id":"20181105_Eskuvo_hazassag_helikopter_baleset_Texas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03b26b02-b8f4-44f1-8dfd-20c2ebac9f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b1ee83-0dd2-409e-9472-1ccff6f38c91","keywords":null,"link":"/elet/20181105_Eskuvo_hazassag_helikopter_baleset_Texas","timestamp":"2018. november. 05. 11:34","title":"Néhány órával az esküvő után halt meg a friss házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e3d703-a906-41f8-80ef-2b97513b12f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fizikálisan jelenlévő pedagógusok mellett hamarosan hologram révén megjelenített tanárok is tartanak majd órákat a londoni Imperial College-ben. Az új technika kiötlői szerint óriási lendületet adhat az oktatásnak, és a hagyományos előadásokat is vonzóbbá teheti.","shortLead":"A fizikálisan jelenlévő pedagógusok mellett hamarosan hologram révén megjelenített tanárok is tartanak majd órákat...","id":"20181105_hologram_holografikus_tanar_pedagugos_oktatas_imperial_college_london","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98e3d703-a906-41f8-80ef-2b97513b12f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f586d396-4a06-4865-95d3-9cbd5f0b921f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_hologram_holografikus_tanar_pedagugos_oktatas_imperial_college_london","timestamp":"2018. november. 05. 15:03","title":"Hologramos tanárok fognak órákat tartani egy londoni egyetemen, azt is látják, ha valaki nem figyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37381ee9-6050-474a-99f9-18f6d62640e3","c_author":"Tossenberger Adél","category":"kultura","description":"Még van ideje Verdi Requiemjéig a fiatal, külföldön is sikeres dirigensnek, Farkas Róbertnek, akinek az útja a cigánymuzsikától hangos hevesi mulatságoktól Berlinig ível. Interjú.","shortLead":"Még van ideje Verdi Requiemjéig a fiatal, külföldön is sikeres dirigensnek, Farkas Róbertnek, akinek az útja...","id":"201839__farkas_robert_karmester__hajtoerorol_utolso_padrol__karnyujtasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37381ee9-6050-474a-99f9-18f6d62640e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97022b41-e944-4451-8a67-3cbb8f90a600","keywords":null,"link":"/kultura/201839__farkas_robert_karmester__hajtoerorol_utolso_padrol__karnyujtasok","timestamp":"2018. november. 04. 16:30","title":"\"A karmesterségben az ötven százalékig eljutni egyszerű, a száz százalék mindig egyre feljebb van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8596dc-5b26-4691-b0cc-ba594458139a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Persze nincs ingyen: ezeknek is hatnapos munkahét az ára.","shortLead":"Persze nincs ingyen: ezeknek is hatnapos munkahét az ára.","id":"20181104_Elvezte_a_hosszu_hetveget_Meg_ket_ilyen_lesz_iden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a8596dc-5b26-4691-b0cc-ba594458139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2da5328-3ebb-4dd5-bda2-a35b1aeb6cf1","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Elvezte_a_hosszu_hetveget_Meg_ket_ilyen_lesz_iden","timestamp":"2018. november. 04. 20:59","title":"Élvezte a hosszú hétvégét? Még két ilyen lesz idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb533f78-7833-44cc-881a-2d7b7228a756","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindössze néhány órával az iOS 12.1 megjelenése után kiderült, ez a rendszer is tartalmaz biztonsági rést: bárki hozzáférhet a kontaktok adataihoz egy zárolt iPhone-on.","shortLead":"Mindössze néhány órával az iOS 12.1 megjelenése után kiderült, ez a rendszer is tartalmaz biztonsági rést: bárki...","id":"20181105_ios_121_feltorese_kontaktok_adatainak_megszerzese_zarolt_iphone_felnyitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb533f78-7833-44cc-881a-2d7b7228a756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dee442e-e5bf-4029-8313-9f0bb018a454","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_ios_121_feltorese_kontaktok_adatainak_megszerzese_zarolt_iphone_felnyitasa","timestamp":"2018. november. 05. 10:03","title":"Pár órával az iOS 12.1 megjelenése után már ki is cselezték egy iPhone zárolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921237b-3e7a-4996-b71a-ba48bd594ae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Frum most az Atlantic magazin szerkesztője, és kiállt vitázni Steve Bannonnal, a populizmus jelenkori vezéralakjával. Frum azt mondta, „Orbán posztszovjet szinten fosztja ki Magyarországot”.","shortLead":"David Frum most az Atlantic magazin szerkesztője, és kiállt vitázni Steve Bannonnal, a populizmus jelenkori...","id":"20181105_A_populizmus_hazugsag_es_csalas_Orban_szelhamos__mondta_Bush_volt_beszediroja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5921237b-3e7a-4996-b71a-ba48bd594ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f4deb0-4caa-416c-93ae-0913cf20e3fd","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_A_populizmus_hazugsag_es_csalas_Orban_szelhamos__mondta_Bush_volt_beszediroja","timestamp":"2018. november. 05. 11:53","title":"„A populizmus hazugság és csalás, Orbán szélhámos” – mondta Bush volt beszédírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]