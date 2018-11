Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1aa2e20c-cac6-4408-93ac-3c9d838403b0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Vidi az odavágón 2-0-ra győzött, a visszavágón pedig 1-0-ra sikerült nyernie a magyar együttesnek. Ezzel 6 pontos, a Chelsea mögött második a tabellán.","shortLead":"A Vidi az odavágón 2-0-ra győzött, a visszavágón pedig 1-0-ra sikerült nyernie a magyar együttesnek. Ezzel 6 pontos...","id":"20181108_Mol_VidiPaok_00_ELO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1aa2e20c-cac6-4408-93ac-3c9d838403b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c33ed4c0-50fc-4591-b6fc-80771c9b7812","keywords":null,"link":"/sport/20181108_Mol_VidiPaok_00_ELO","timestamp":"2018. november. 08. 19:00","title":"Budapesten is legyőzte Vidi a PAOK-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678afaec-2465-4499-a0eb-ec4f661c953a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Brüsszelben meglepődtek azon, hogy bűncselekmény hiányában megszüntették az Elios elleni nyomozást. A magyar kormány szerint nincs itt semmi látnivaló.","shortLead":"Brüsszelben meglepődtek azon, hogy bűncselekmény hiányában megszüntették az Elios elleni nyomozást. A magyar kormány...","id":"20181107_Megszolalt_a_kormany_is_az_Eliosugy_brusszeli_kampanyjelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=678afaec-2465-4499-a0eb-ec4f661c953a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c05d8d-d7c8-45e4-a342-d4ec9e0f0ab2","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Megszolalt_a_kormany_is_az_Eliosugy_brusszeli_kampanyjelentes","timestamp":"2018. november. 07. 15:08","title":"Megszólalt a kormány is: az Elios-ügy brüsszeli kampányjelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4218aad-0610-4b0f-9f2e-7d8cbcb541e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Alig egy hete lépett működésbe Svájcban a „Hívj fel, ha játszani akarsz” portál. Erre a webhelyre ingyen regisztrálhatnak azok a prostituáltak, akik a svájci törvények szerint legálisan végzik a munkájukat. Vagyis adóznak és egészségbiztosítási járulékot is fizetnek.","shortLead":"Alig egy hete lépett működésbe Svájcban a „Hívj fel, ha játszani akarsz” portál. Erre a webhelyre ingyen...","id":"20181108_A_svajci_hatosagok_komoly_penzzel_tamogatnak_egy_prostitualtaknak_letrehozott_portalt_de_miert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4218aad-0610-4b0f-9f2e-7d8cbcb541e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443423b1-93db-43ae-adc7-8753467bcc8f","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_A_svajci_hatosagok_komoly_penzzel_tamogatnak_egy_prostitualtaknak_letrehozott_portalt_de_miert","timestamp":"2018. november. 08. 05:55","title":"A svájci hatóságok komoly pénzzel támogatnak egy prostituáltaknak létrehozott portált, de miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7cbd969-8c2f-4c58-b685-c64f5267c51e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Tanács elnöke az Európai Néppárt kongresszusán mondott erősen kritikus beszédet a magyar miniszterelnök jelenlétében. ","shortLead":"Az Európai Tanács elnöke az Európai Néppárt kongresszusán mondott erősen kritikus beszédet a magyar miniszterelnök...","id":"20181108_donald_tusk_europai_neppart_beszed_keresztenydemokracia_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7cbd969-8c2f-4c58-b685-c64f5267c51e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a543de05-7a71-42c5-90b7-8d679788c256","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_donald_tusk_europai_neppart_beszed_keresztenydemokracia_orban_viktor","timestamp":"2018. november. 08. 13:58","title":"Donald Tusk: Nem kereszténydemokrata, aki megtagadja a jogállam elvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcd954d-58ca-47d3-b762-f86e5032b3e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És egy egész sereg másik, a Fidesznek szánt fogalom az erős civil társadalomtól a független sajtón át véleményszabadságig. A néppárti kongresszus EU-s értékekről szóló határozatának első négy mondata egy magyar ellenzéki párt közleményében is állhatna. Ehhez képest Deutsch Tamás tegnap még arról számolt be, a liberális szó kimaradt a szövegből, és ezt a Fidesz irányába tett elmozdulásként értékelte. Update: megtaláltuk a kivett liberális szót, de nincs benne sok köszönet.","shortLead":"És egy egész sereg másik, a Fidesznek szánt fogalom az erős civil társadalomtól a független sajtón át...","id":"20181108_Megsem_nyert_a_Fidesz_a_nepparti_hatarozatban_ott_virit_a_liberalis_szo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dcd954d-58ca-47d3-b762-f86e5032b3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff669db1-d9bf-40ba-83b5-7ba70fab8857","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Megsem_nyert_a_Fidesz_a_nepparti_hatarozatban_ott_virit_a_liberalis_szo","timestamp":"2018. november. 08. 15:58","title":"Mégis ott van a liberális szó a néppárti határozatban, a Fidesz meg is szavazta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a49244-67a6-4a0a-8d79-f66765d04d79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Lesodródott az útról és kidöntött egy villanyoszlopot egy gépkocsi a X. kerületi Gyömrői úton. ","shortLead":"Lesodródott az útról és kidöntött egy villanyoszlopot egy gépkocsi a X. kerületi Gyömrői úton. ","id":"20181108_Kidontott_egy_oszlopot_egy_auto_a_Gyomroi_uton__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7a49244-67a6-4a0a-8d79-f66765d04d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c03f0ea-ddce-4187-b548-b4d06cc9aea1","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181108_Kidontott_egy_oszlopot_egy_auto_a_Gyomroi_uton__fotok","timestamp":"2018. november. 08. 15:32","title":"Kidöntött egy oszlopot egy autó a Gyömrői úton – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A német politikus a szavazatok több mint kétharmadát kapta a Néppárt kongresszusán","shortLead":"A német politikus a szavazatok több mint kétharmadát kapta a Néppárt kongresszusán","id":"20181108_Orban_Viktor_fellelegezhet_Manfred_Weber_lehet_a_Bizottsag_kovetkezo_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35bf8d4f-85b0-4a1e-bf47-f2c4fd1843f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Orban_Viktor_fellelegezhet_Manfred_Weber_lehet_a_Bizottsag_kovetkezo_elnoke","timestamp":"2018. november. 08. 12:46","title":"Orbán Viktor fellélegezhet: Manfred Weber lehet a Bizottság következő elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d41df89e-233b-4606-8fde-d9171c00050e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van az a kifejezés, miszerint valami annyira rossz, hogy az már jó. Használhatjuk filmekre, könyvekre vagy épp számítógépes játékokra, szinte bármire, amit ezzel a fogalommal meg lehet határozni. De, hogy térképekre is, arra valószínűleg kevesen gondoltak volna.","shortLead":"Van az a kifejezés, miszerint valami annyira rossz, hogy az már jó. Használhatjuk filmekre, könyvekre vagy épp...","id":"20181108_terkep_terrible_maps_vilagterkep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d41df89e-233b-4606-8fde-d9171c00050e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76910f18-9184-4c6c-8bf3-26383e414faa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_terkep_terrible_maps_vilagterkep","timestamp":"2018. november. 08. 18:03","title":"5+1 tökéletes térkép, amit nem fog kibírni nevetés nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]