[{"available":true,"c_guid":"17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elemzőket is meglepte, mekkorát nőtt a magyar gazdaság az előző negyedévben.","shortLead":"Az elemzőket is meglepte, mekkorát nőtt a magyar gazdaság az előző negyedévben.","id":"20181114_Hasit_a_magyar_gazdasag_reg_volt_ekkora_novekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18ab444-40bc-41b2-bbad-dd365abc19bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Hasit_a_magyar_gazdasag_reg_volt_ekkora_novekedes","timestamp":"2018. november. 14. 09:17","title":"Hasít a magyar gazdaság, rég volt ekkora növekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031b3127-8039-4c47-adba-5dc485ea2831","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új, állandó közlekedésbiztonsági kamerákat a gyorshajtások miatt szerelik fel a két, durva balesetekről hírhedt útra – döntött a Fővárosi Közgyűlés szerdán. A képviselők egyhangúlag támogatták a kamerák elhelyezését.","shortLead":"Az új, állandó közlekedésbiztonsági kamerákat a gyorshajtások miatt szerelik fel a két, durva balesetekről hírhedt útra...","id":"20181114_veda_kamerak_vaci_ut_szentendrei_ut_szaguldozas_balesetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=031b3127-8039-4c47-adba-5dc485ea2831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6d7ce0-2bcf-4739-8044-db4ec9778413","keywords":null,"link":"/cegauto/20181114_veda_kamerak_vaci_ut_szentendrei_ut_szaguldozas_balesetek","timestamp":"2018. november. 14. 11:23","title":"Döntött a közgyűlés: jönnek a kamerák a Váci és a Szentendrei útra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Királyság kettészakadásához vezethet a Brexit-megállapodás új tervezete a kormányt kívülről támogató DUP szerint, nehéz feladata lesz Theresa Maynek meggyőzni őket.","shortLead":"Az Egyesült Királyság kettészakadásához vezethet a Brexit-megállapodás új tervezete a kormányt kívülről támogató DUP...","id":"20181114_Eszakir_politikusokon_bukhat_a_Brexitegyezseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a094497f-5432-4a23-8897-96f12694923d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Eszakir_politikusokon_bukhat_a_Brexitegyezseg","timestamp":"2018. november. 14. 12:02","title":"Északír politikusokon bukhat a Brexit-egyezség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d55a6b2-1603-4931-8d41-5a458d411fdb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Megszavaztatták a lakosokat, 56 százalékuk elutasította a pályázatot.","shortLead":"Megszavaztatták a lakosokat, 56 százalékuk elutasította a pályázatot.","id":"20181114_calgary_teli_olimpia_nepszavazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d55a6b2-1603-4931-8d41-5a458d411fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a0ae1d-757c-46d3-991f-626b5afbafde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_calgary_teli_olimpia_nepszavazas","timestamp":"2018. november. 14. 10:44","title":"Nem kell Calgarynak a téli olimpia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Károly herceg 70 éves lett, és még mindig vár arra, hogy megkapja a munkát, amelyre született. A walesi herceg már most a brit történelem leghosszabb ideig szolgáló trónörököse, és ő lesz a legidősebb, aki majd egyszer tényleg megörökli a trónt. A britek viszont inkább a születésnapját ünnepelnék, mint a koronázását.","shortLead":"Károly herceg 70 éves lett, és még mindig vár arra, hogy megkapja a munkát, amelyre született. A walesi herceg már most...","id":"20181114_Egyszer_majd_kiraly_lesz_csak_gyozze_kivarni_Karoly_herceg_70_eves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e6e333-abfe-40f1-8dfc-bfeea6149807","keywords":null,"link":"/elet/20181114_Egyszer_majd_kiraly_lesz_csak_gyozze_kivarni_Karoly_herceg_70_eves","timestamp":"2018. november. 14. 12:02","title":"Egyszer majd király lesz, csak győzze kivárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef2ad7e-992d-4fdd-a52f-d256fd5cd158","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit szétszedős csapata gyorsan rámozdult az Apple újdonságaira, így hát a 11”-es iPad Próra is sor került. Semmivel sem javítható egyszerűbben, mint a korábban már kivesézett MacBook Air.","shortLead":"Az iFixit szétszedős csapata gyorsan rámozdult az Apple újdonságaira, így hát a 11”-es iPad Próra is sor került...","id":"20181113_apple_ipadpro_2018_teardown_ifixit_bonyolult_javithatosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ef2ad7e-992d-4fdd-a52f-d256fd5cd158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a58e3f-8428-4802-99f0-59cda8ba39ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_apple_ipadpro_2018_teardown_ifixit_bonyolult_javithatosag","timestamp":"2018. november. 13. 13:03","title":"Szétszedték gyorsan az új iPad Prót is, és imádkozzon, hogy ne romoljon el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2b1963-af52-4ae0-9fdc-c0b90ebe186e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország első vidéki állatkertje újabb jövevénnyel, egy igazi kuriózummal gyarapodott.","shortLead":"Magyarország első vidéki állatkertje újabb jövevénnyel, egy igazi kuriózummal gyarapodott.","id":"20181113_Debreceni_allatkert_leopardmacska_europai_fajmento_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef2b1963-af52-4ae0-9fdc-c0b90ebe186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23fd1d2a-1d4d-482d-84a7-bba8d3a2323a","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Debreceni_allatkert_leopardmacska_europai_fajmento_program","timestamp":"2018. november. 13. 14:57","title":"Nagyon ritka és őrülten cuki leopárdmacska született a Debreceni Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b540a02-57e0-4941-92c2-f1e397ab27f4","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Már csak az állam hozzájárulására vár a bükkszentkereszti gyógynövényüzem, hogy terjeszkedhessen. Szabó György, ismertebb nevén a bükki füvesember, Gyuri bácsi családi vállalkozásának még a kínai egészségügyi miniszter is a csodájára járt. Cégportré.","shortLead":"Már csak az állam hozzájárulására vár a bükkszentkereszti gyógynövényüzem, hogy terjeszkedhessen. Szabó György...","id":"20181114_bukkszentkereszt_szabo_gyorgy_gyogynoveny_gyogynovenyuzem_piac_lopes_szab_zsuzsanna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b540a02-57e0-4941-92c2-f1e397ab27f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0cb2d0-6bb8-4205-a6c8-4d413ee3bcba","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_bukkszentkereszt_szabo_gyorgy_gyogynoveny_gyogynovenyuzem_piac_lopes_szab_zsuzsanna","timestamp":"2018. november. 14. 20:00","title":"Piacozó nyugdíjasként építette fel a több száz milliós bevételű családi céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]