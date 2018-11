Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81efc2de-9328-4917-bd38-1bc573420161","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sok erős versenyzője lehet a legjobb politikusi avatóünnepségek versenyének, most Kozárdról érkezett az újabb induló.","shortLead":"Sok erős versenyzője lehet a legjobb politikusi avatóünnepségek versenyének, most Kozárdról érkezett az újabb induló.","id":"20181120_Ilyet_meg_nem_latott_sotetben_avatott_fel_a_fideszes_kepviselo_egy_arkot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81efc2de-9328-4917-bd38-1bc573420161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e963b4-91af-4182-ab3c-dffc0c1317e4","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Ilyet_meg_nem_latott_sotetben_avatott_fel_a_fideszes_kepviselo_egy_arkot","timestamp":"2018. november. 20. 11:26","title":"Ilyet még nem látott: sötétben avatott fel a fideszes képviselő egy árkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f69e9b8-b734-458d-a596-7f7ce70c17c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A REAL-f még csak egy kis cég, de rövid időn belül nagyon ismert lehet: emberi arcról mintázott maszkokat készítenek, de olyanokat, mintha valakikről lenyúzták volna őket. ","shortLead":"A REAL-f még csak egy kis cég, de rövid időn belül nagyon ismert lehet: emberi arcról mintázott maszkokat készítenek...","id":"20181121_emberi_arc_maszk_real_f_japan_arcmaszk_realisztikus_maszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f69e9b8-b734-458d-a596-7f7ce70c17c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cabaa5e3-8c5e-4f72-ab30-f73e5d66e251","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_emberi_arc_maszk_real_f_japan_arcmaszk_realisztikus_maszk","timestamp":"2018. november. 21. 12:33","title":"Tátva marad a szája, ha meglátja, mennyire élethű maszkokat készít ez a japán vállalat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b","c_author":"Szekeres W. István","category":"vilag","description":"Nikola Gruevszki szökése nem csak a kormánypártnak jön kellemetlenül, de igazából veszít saját pártja is, a macedón népről nem is beszélve.","shortLead":"Nikola Gruevszki szökése nem csak a kormánypártnak jön kellemetlenül, de igazából veszít saját pártja is, a macedón...","id":"20181121_Rossz_hir_ez_Macedonianak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260b7bfd-881c-489a-b61d-2525dd43eeba","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Rossz_hir_ez_Macedonianak","timestamp":"2018. november. 21. 11:20","title":"\"Rossz hír ez Macedóniának\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f3bd6c-853c-4aee-b1ee-2d10e99a82b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbben bele sem gondolnak, hogy egyes elektronikai eszközök internetre csatlakoznak, így pedig adatokat továbbítanak. Ezért, illetve a közelgő ünnepi szezon miatt szedte listába az elmúlt időszak népszerű kütyüjeit a Mozilla, hogy kiderítse, mik azok, amikkel jobb vigyázni. ","shortLead":"A legtöbben bele sem gondolnak, hogy egyes elektronikai eszközök internetre csatlakoznak, így pedig adatokat...","id":"20181119_karacsonyi_ajandek_otlet_playstation_4_xbox_one_amazon_kindle_apple_watch_apple_airpods_tablagep_ebook_olvaso_adatgyujtes_adatvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71f3bd6c-853c-4aee-b1ee-2d10e99a82b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d7f547-c305-4e50-a526-3c391e0fd9c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_karacsonyi_ajandek_otlet_playstation_4_xbox_one_amazon_kindle_apple_watch_apple_airpods_tablagep_ebook_olvaso_adatgyujtes_adatvedelem","timestamp":"2018. november. 19. 15:03","title":"Valamilyen kütyüt venne karácsonyra? Várjon még, a Mozilla megnézte, melyiket nem szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint még csaknem ezer embert eltűntként tartanak nyilván.","shortLead":"A hatóságok szerint még csaknem ezer embert eltűntként tartanak nyilván.","id":"20181120_79re_emelkedett_a_kaliforniai_tuzvesz_halottjainak_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69f02fc-fac2-4efb-9582-f1641854361e","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_79re_emelkedett_a_kaliforniai_tuzvesz_halottjainak_szama","timestamp":"2018. november. 20. 06:10","title":"79-re emelkedett a kaliforniai tűzvész halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b711b40-7506-4b21-a4b2-4471bd2334de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A balesetben egy ember meghalt, 44-en pedig megsérültek.","shortLead":"A balesetben egy ember meghalt, 44-en pedig megsérültek.","id":"20181120_Foldcsuszamlas_miatt_kisiklott_egy_vonat_Barcelona_kozeleben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b711b40-7506-4b21-a4b2-4471bd2334de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc07113e-a03d-4ac9-bddc-129189bc3cae","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_Foldcsuszamlas_miatt_kisiklott_egy_vonat_Barcelona_kozeleben","timestamp":"2018. november. 20. 08:06","title":"Földcsuszamlás miatt kisiklott egy vonat Barcelona közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1674039-e51a-4d9f-be8a-17f3852df9be","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A tagi kölcsön jól jöhet a forráshiányos cégnek, de gondot okozhat, ha a vállalat szeretne megszabadulni tőle. Az Adózóna összefoglalta, milyen következményei vannak a tagi kölcsön elengedésének, átvállalásának, illetve apportjának.","shortLead":"A tagi kölcsön jól jöhet a forráshiányos cégnek, de gondot okozhat, ha a vállalat szeretne megszabadulni tőle...","id":"20181120_Mit_tehet_a_ceg_ha_el_akarja_tuntetni_a_tagi_kolcsonoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1674039-e51a-4d9f-be8a-17f3852df9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3128cef4-0777-48ce-8f93-3d913b9906a1","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181120_Mit_tehet_a_ceg_ha_el_akarja_tuntetni_a_tagi_kolcsonoket","timestamp":"2018. november. 20. 12:59","title":"Mit tehet a cég, ha el akarja tüntetni a tagi kölcsönöket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46784630-2937-4bc1-a39d-fb32da0548a7","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"Sokan nem szeretik a kötöttségeket, a „blokkoló órát”, hogy nem dönthetik el szabadon, teendőiket mikor, milyen sorrendben végezzék el, a fizetésért pedig kénytelenek kompromisszumokat kötni. De képzeljük el azt, hogy már a ’30-as éveinkre függetlenné válhatunk anyagilag, sőt, a békés nyugdíjas évekért sem kell 40 évet dolgoznunk. Összegyűjtöttünk néhány történetet olyan emberekről, akik mindezt megvalósították. ","shortLead":"Sokan nem szeretik a kötöttségeket, a „blokkoló órát”, hogy nem dönthetik el szabadon, teendőiket mikor, milyen...","id":"generali_20181108_Harmincevesen_nyugdijba_menni_es_jol_elni_Mutatjuk_a_receptet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46784630-2937-4bc1-a39d-fb32da0548a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d833a700-955d-47b4-a846-f27099941cee","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20181108_Harmincevesen_nyugdijba_menni_es_jol_elni_Mutatjuk_a_receptet","timestamp":"2018. november. 20. 11:30","title":"Harmincévesen nyugdíjba menni és jól élni? Mutatjuk a receptet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"}]