Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26e5cb8c-af59-488c-aad2-1d784ba3b202","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szaso Mijalkovot egy szkopjei hotelben fogták el, és harmincnapos elzárását rendelték el.","shortLead":"Szaso Mijalkovot egy szkopjei hotelben fogták el, és harmincnapos elzárását rendelték el.","id":"20181121_Orizetben_a_volt_macedon_kemfonok_nehogy_megszokjon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26e5cb8c-af59-488c-aad2-1d784ba3b202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8836fec8-2790-4b76-9479-e802a56ad662","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Orizetben_a_volt_macedon_kemfonok_nehogy_megszokjon","timestamp":"2018. november. 21. 08:12","title":"Őrizetben a volt macedón kémfőnök, nehogy megszökjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c24420c-b79f-4f03-b9d6-81ca8d2c2ccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu úgy értesült, hogy Perényi János volt bécsi nagykövet hamarosan új megbízást kapott volna a külügytől.\r

","shortLead":"A 24.hu úgy értesült, hogy Perényi János volt bécsi nagykövet hamarosan új megbízást kapott volna a külügytől.\r

","id":"20181120_aston_martin_80_millio_forint_perenyi_janos_nagykovet_diplomata_becs_lisszabon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c24420c-b79f-4f03-b9d6-81ca8d2c2ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e82311-c132-4e68-9c21-a2dc36eda90c","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_aston_martin_80_millio_forint_perenyi_janos_nagykovet_diplomata_becs_lisszabon","timestamp":"2018. november. 20. 18:40","title":"Bukta az újabb megbízást a 80 milliós autóval furikázó magyar diplomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1f93f5-2aaa-4106-91cb-4fdee280a7f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aludni kellett volna még egyet erre a karácsonyi dekorációra: egy brit plázában közösülő, plüss jegesmedvék fogadták a bevásárlókat. A bevásárlóközpont elnézést kért a látványért. ","shortLead":"Aludni kellett volna még egyet erre a karácsonyi dekorációra: egy brit plázában közösülő, plüss jegesmedvék fogadták...","id":"20181121_Parzo_jegesmedvekkel_kivan_boldog_karacsonyt_egy_brit_bevasarlokozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a1f93f5-2aaa-4106-91cb-4fdee280a7f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1193d197-8907-4f78-b5d7-50c5202f3466","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Parzo_jegesmedvekkel_kivan_boldog_karacsonyt_egy_brit_bevasarlokozpont","timestamp":"2018. november. 21. 10:19","title":"Párzó jegesmedvékkel kívánt boldog karácsonyt egy brit bevásárlóközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd043585-bf9e-4494-9e7b-d9a513e68b26","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Gamernek lenni ma már nem csak annyit jelent, hogy valaki számítógépen játszik szabadidejében. Az e-sport az oktatásban is megjelent: a világ különböző egyetemein, de már középiskolákban is indítanak e-sport kurzusokat. ","shortLead":"Gamernek lenni ma már nem csak annyit jelent, hogy valaki számítógépen játszik szabadidejében. Az e-sport az oktatásban...","id":"20181120_eduline_Gamernek_lenni_nem_csak_hobbi_igy_tanitjak_az_esportot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd043585-bf9e-4494-9e7b-d9a513e68b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d586022-1e94-4d00-90a2-e61d6dbb16ec","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181120_eduline_Gamernek_lenni_nem_csak_hobbi_igy_tanitjak_az_esportot","timestamp":"2018. november. 20. 16:00","title":"Gamernek lenni nem csak hobbi: így tanítják az e-sportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"3fd6ea0a-2c0c-41f0-b554-40b79e5fe880","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt MVM-vezér baráti levele és a Süli János állítólagos leváltásáról szóló hírek miatt vált érdekessé a költségvetési bizottság ülése.\r

\r

","shortLead":"A volt MVM-vezér baráti levele és a Süli János állítólagos leváltásáról szóló hírek miatt vált érdekessé...","id":"20181120_Erzie_Suli_Janos_a_bukas_szelet_Paksnagymarosi_miniszternek_latjae_magat__elo_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fd6ea0a-2c0c-41f0-b554-40b79e5fe880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9cbce2-a6be-4a4e-bc84-2aae9da02eab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181120_Erzie_Suli_Janos_a_bukas_szelet_Paksnagymarosi_miniszternek_latjae_magat__elo_video","timestamp":"2018. november. 20. 14:38","title":"Érzi-e Süli János a bukás szelét, paks–nagymarosi miniszternek látja-e magát? – élő videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9785bd1-fa5b-49bb-9123-464d22e4f199","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A digitális átalakulás tovább növelte a vállalatok kiberfenyegetettségét, mégsem tesznek eleget a cégek a kockázatok ellen – mutat rá az EY tanácsadócég friss felmérése. A 60 országból összesen 1400 vezető, IT-menedzser és információbiztonsági szakértő bevonásával készült kutatásból kiderül, hogy egyre több szervezet ismeri fel az adatvédelmi veszélyek súlyosságát, mégsem költenek eleget informatikai biztonságuk fejlesztésére.","shortLead":"A digitális átalakulás tovább növelte a vállalatok kiberfenyegetettségét, mégsem tesznek eleget a cégek a kockázatok...","id":"20181120_ey_globalis_informaciobiztonsagi_felmeres_kiberbiztonsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9785bd1-fa5b-49bb-9123-464d22e4f199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393b1cd7-92b5-4865-8f5a-4573b1f0ba25","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_ey_globalis_informaciobiztonsagi_felmeres_kiberbiztonsag","timestamp":"2018. november. 20. 16:03","title":"Kiábrándító dolgok derültek ki, amikor megkérdeztek 1400 informatikai vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6cbb85-9d90-4353-83ba-5d12669927cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen impozáns terveket dédelget a Huawei: 2020-ra a világ legnagyobb mobilgyártójává kíván válni. Ehhez azonban nem kisebb nevet, mint a Samsungot kell maga mögé kell utasítania.","shortLead":"Igen impozáns terveket dédelget a Huawei: 2020-ra a világ legnagyobb mobilgyártójává kíván válni. Ehhez azonban nem...","id":"20181121_huawei_samsung_legnepszerubb_mobilgyarto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c6cbb85-9d90-4353-83ba-5d12669927cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b766c78-6799-4e23-a16b-94bd05a22095","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_huawei_samsung_legnepszerubb_mobilgyarto","timestamp":"2018. november. 21. 17:03","title":"Megnőtt az étvágya, már a Samsungot is maga alá gyűrné a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8617d5d4-95b7-4453-9a23-8a12fbbefbfb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A férfit egyszer már kirúgták, akkor üzemeltetési vezetőként tért vissza a légitársasághoz, most szinte ugyanez történt, csak még magasabbra jutott a ranglétrán.","shortLead":"A férfit egyszer már kirúgták, akkor üzemeltetési vezetőként tért vissza a légitársasághoz, most szinte ugyanez...","id":"20181121_Ugyvezeto_lett_az_indiai_pilotabol_akit_kirugtak_mert_tobbszor_is_megbukott_az_alkoholteszten_repules_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8617d5d4-95b7-4453-9a23-8a12fbbefbfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4355113c-238b-4829-9be3-8ce3817e0418","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Ugyvezeto_lett_az_indiai_pilotabol_akit_kirugtak_mert_tobbszor_is_megbukott_az_alkoholteszten_repules_elott","timestamp":"2018. november. 21. 15:25","title":"Ügyvezető lett az indiai pilótából, akit kirúgtak, mert többször is megbukott az alkoholteszten repülés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]