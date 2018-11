Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9813975b-854c-4640-83d7-e3ea2d378a0d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Beszállna a művészetek és az irodalom témakörök újrafogalmazásába.



","shortLead":"Beszállna a művészetek és az irodalom témakörök újrafogalmazásába.



","id":"20181123_Gyokeresen_atirna_az_alaptantervet_az_MMA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9813975b-854c-4640-83d7-e3ea2d378a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3778b272-a3d5-441a-8743-7aa018ee425d","keywords":null,"link":"/kultura/20181123_Gyokeresen_atirna_az_alaptantervet_az_MMA","timestamp":"2018. november. 23. 08:02","title":"Gyökeresen átírná az alaptantervet az MMA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca3cd9b-5839-4ca3-b34f-fd6bbf0ed28b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Perújítást rendelt el a Prisztás-gyilkosság miatt jogerősen elítélt Portik Tamás elsőrendű és Hatvani István másodrendű vádlott ügyében Jozef Rohác vallomása nyomán a Fővárosi Ítélőtábla.","shortLead":"Perújítást rendelt el a Prisztás-gyilkosság miatt jogerősen elítélt Portik Tamás elsőrendű és Hatvani István másodrendű...","id":"20181122_Prisztasgyilkossag_perujitast_rendeltek_el_Portik_egyik_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ca3cd9b-5839-4ca3-b34f-fd6bbf0ed28b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1adea80-8030-4d14-ab38-3c46b5ff2ed3","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Prisztasgyilkossag_perujitast_rendeltek_el_Portik_egyik_ugyeben","timestamp":"2018. november. 22. 20:38","title":"Prisztás-gyilkosság: perújítást rendeltek el Portik egyik ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3bf622-ad87-4d2c-870b-93d47eb03d61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sandra Parks korábban egy esszében emelte fel szavát a korlátok nélküli fegyverviselés ellen, amellyel díjat is nyert.","shortLead":"Sandra Parks korábban egy esszében emelte fel szavát a korlátok nélküli fegyverviselés ellen, amellyel díjat is nyert.","id":"20181123_Fegyverek_ellen_tiltakozo_13_eves_kislanyt_lottek_agyon_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc3bf622-ad87-4d2c-870b-93d47eb03d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08cd2ddc-b93c-4e6f-b6c2-0954a1dcafe7","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Fegyverek_ellen_tiltakozo_13_eves_kislanyt_lottek_agyon_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2018. november. 23. 13:33","title":"Fegyverek ellen tiltakozó 13 éves kislányt lőttek agyon az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a4ccf4-8334-4726-ab6b-99fd09a03551","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Végre megvan a Norton Utilities 98!","shortLead":"Végre megvan a Norton Utilities 98!","id":"20181123_Floppylemezeket_talaltak_a_Nemzetkozi_Urallomason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54a4ccf4-8334-4726-ab6b-99fd09a03551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b88c24f7-3b65-4e23-acb7-820fbeea726f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_Floppylemezeket_talaltak_a_Nemzetkozi_Urallomason","timestamp":"2018. november. 23. 08:26","title":"Floppylemezeket találtak a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92847eac-dbea-4944-8337-9da5d006bdd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kit érdekel már az igaz foci, ha sokkal több lehetőség van az e-sportokban.","shortLead":"Kit érdekel már az igaz foci, ha sokkal több lehetőség van az e-sportokban.","id":"20181122_46_ev_utan_elhagyja_a_nemet_focivalogatottat_a_Mercedes__inkabb_a_konzolos_focit_penzelik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92847eac-dbea-4944-8337-9da5d006bdd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c28a0a-3a2b-4d8d-9f4a-6fcf285e8129","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_46_ev_utan_elhagyja_a_nemet_focivalogatottat_a_Mercedes__inkabb_a_konzolos_focit_penzelik","timestamp":"2018. november. 22. 12:23","title":"46 év után elhagyja a német fociválogatottat a Mercedes – inkább a konzolos focit pénzelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01a6967-1939-4636-92e1-18bd31836ecf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sok az érdeklődő, ezért változtattak.","shortLead":"Sok az érdeklődő, ezért változtattak.","id":"20181122_5_milliard_forintra_no_az_Otthon_Melege_Programban_elkoltheto_penz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f01a6967-1939-4636-92e1-18bd31836ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85d60b9-26a7-4616-9c24-2731034c070b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_5_milliard_forintra_no_az_Otthon_Melege_Programban_elkoltheto_penz","timestamp":"2018. november. 22. 11:14","title":"5 milliárd forintra nő az Otthon Melege Programban elkölthető pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b9c55e-7e49-431a-b02d-cae00b7e5a4d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Lisowicia bojani korának legnagyobb olyan ismert szárazföldi állata volt, amely nem a dinoszauruszok közé tartozott. ","shortLead":"A Lisowicia bojani korának legnagyobb olyan ismert szárazföldi állata volt, amely nem a dinoszauruszok közé tartozott. ","id":"20181123_Lengyelorszagban_talaltak_meg_a_dinok_kortarsat_olyan_volt_mint_egy_elefant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40b9c55e-7e49-431a-b02d-cae00b7e5a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1602f9-c3c2-4c4f-87b1-7bd43c7d6ce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_Lengyelorszagban_talaltak_meg_a_dinok_kortarsat_olyan_volt_mint_egy_elefant","timestamp":"2018. november. 23. 15:33","title":"Lengyelországban találták meg a dinók kortársát, olyan volt, mint egy elefánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták kezdeményezték, a Jobbik is csatlakozik.","shortLead":"A szocialisták kezdeményezték, a Jobbik is csatlakozik.","id":"20181123_ellenzek_vizsgalobizottsag_nikola_gruevszki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d380d9-113d-44f6-bbbc-0a23b7d8a1a1","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_ellenzek_vizsgalobizottsag_nikola_gruevszki","timestamp":"2018. november. 23. 13:43","title":"Összellenzéki vizsgálóbizottság állhat fel Gruevszki-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]