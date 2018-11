Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f484ecd4-30eb-4a1c-8450-6403a196ee0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Több utat lezárnak, és a menetrendek is módosulnak a hétvégén.","shortLead":"Több utat lezárnak, és a menetrendek is módosulnak a hétvégén.","id":"20181124_Igy_valtozik_a_kozlekedes_Sting_es_a_tuntetes_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f484ecd4-30eb-4a1c-8450-6403a196ee0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a1ec31-d446-4b18-af3c-ea4aaa23b604","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181124_Igy_valtozik_a_kozlekedes_Sting_es_a_tuntetes_miatt","timestamp":"2018. november. 24. 13:22","title":"Így változik a közlekedés Sting és a tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy vélik, a kormány egyszerűen piacot akar teremteni az amerikai cégeknek.","shortLead":"Úgy vélik, a kormány egyszerűen piacot akar teremteni az amerikai cégeknek.","id":"20181123_A_Huawei_elutasitja_a_kemkedes_vadjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05060f8c-661d-491e-817b-d736bbed9b24","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_A_Huawei_elutasitja_a_kemkedes_vadjat","timestamp":"2018. november. 23. 12:54","title":"A Huawei elutasítja a kémkedés vádját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Bejegyezték Mészáros Lőrinc sportszergyártójának új ügyvezetőjét. ","shortLead":"Bejegyezték Mészáros Lőrinc sportszergyártójának új ügyvezetőjét. ","id":"201847_magyar_sportmarka_a_2rule_es_aletelepedesi_kotveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b8a000-5f5e-40cc-873c-3bd4aad74ab8","keywords":null,"link":"/kkv/201847_magyar_sportmarka_a_2rule_es_aletelepedesi_kotveny","timestamp":"2018. november. 25. 09:00","title":"Letelepedési kötvényes cég körül bukkant fel az új 2Rule-vezér neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e68a7c-b954-4268-9394-b993047ff31c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyárat bezárták, de a dolgozók akkor is gondosan őrizgették a százéves kovászt.","shortLead":"A gyárat bezárták, de a dolgozók akkor is gondosan őrizgették a százéves kovászt.","id":"20181125_Karacsonyi_csoda_talpra_allhat_a_nemreg_bezart_124_eves_sutode","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8e68a7c-b954-4268-9394-b993047ff31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900347c6-e89c-49cb-81bf-4feba162bc60","keywords":null,"link":"/kkv/20181125_Karacsonyi_csoda_talpra_allhat_a_nemreg_bezart_124_eves_sutode","timestamp":"2018. november. 25. 10:45","title":"Karácsonyi csoda: újjászületik az olasz édesség, mert a dolgozók nem hagyták veszni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e044b7-732c-4955-9fc9-2828c6320bd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 26 éves V. N. Róbert vitapartnerét fújta le szombaton a Keleti pályaudvarnál.","shortLead":"A 26 éves V. N. Róbert vitapartnerét fújta le szombaton a Keleti pályaudvarnál.","id":"20181125_Elfogtak_a_2es_metron_paprikasprayzos_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36e044b7-732c-4955-9fc9-2828c6320bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b302ac26-19bb-489e-ba14-7f4d22cc70f0","keywords":null,"link":"/elet/20181125_Elfogtak_a_2es_metron_paprikasprayzos_ferfit","timestamp":"2018. november. 25. 09:01","title":"Elfogták a 2-es metrón gázsprayző férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A magas államadósság lehetett a fő oka annak, hogy a Moody’s nem minősítette fel Magyarországot.","shortLead":"A magas államadósság lehetett a fő oka annak, hogy a Moody’s nem minősítette fel Magyarországot.","id":"20181124_Meg_a_Szazadveg_szerint_sem_all_jol_a_kormany_az_allamadossag_elleni_harcban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c244f2a5-93d6-46ee-9f9a-3959d578100a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181124_Meg_a_Szazadveg_szerint_sem_all_jol_a_kormany_az_allamadossag_elleni_harcban","timestamp":"2018. november. 24. 10:42","title":"Még a Századvég szerint sem áll jól a kormány az államadósság elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66af5dda-875f-48d4-b5f3-87eae841f230","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mennyit mehetett vele a tulaj, nagyjából 6 percet? ","shortLead":"Mennyit mehetett vele a tulaj, nagyjából 6 percet? ","id":"20181125_mclaren_senna_elado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66af5dda-875f-48d4-b5f3-87eae841f230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c2f24f-679e-4b29-b213-736e85680754","keywords":null,"link":"/cegauto/20181125_mclaren_senna_elado","timestamp":"2018. november. 25. 08:15","title":"Máris eladó egy McLaren Senna – 11 kilométerrel az órájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f4a99b-3deb-4112-9171-01927b71fdb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jön a lehűlés, alakul az igazi tél.","shortLead":"Jön a lehűlés, alakul az igazi tél.","id":"20181124_Akar_tiz_centinel_is_tobb_ho_hullhat_szerda_reggelre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14f4a99b-3deb-4112-9171-01927b71fdb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5da4960-7fca-4e98-a7e4-bffd24562b76","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Akar_tiz_centinel_is_tobb_ho_hullhat_szerda_reggelre","timestamp":"2018. november. 24. 14:50","title":"Akár tíz centinél is több hó hullhat szerda reggelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]