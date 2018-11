Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d93ba992-5a41-413d-ba42-a256f2b1f26a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egyenes Beszéd és az Egyenesen volt műsorvezetője Gulyás Márton műsorában fakadt ki az ellenzéki bénáskodásra. ","shortLead":"Az Egyenes Beszéd és az Egyenesen volt műsorvezetője Gulyás Márton műsorában fakadt ki az ellenzéki bénáskodásra. ","id":"20181125_Kalman_Olga_az_ellenzeki_teszetoszasagrol_ugy_kellett_nogatni_oket_hogy_szolaljanak_mar_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d93ba992-5a41-413d-ba42-a256f2b1f26a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0039f3a2-90a6-4dfa-9ce7-d7250b178595","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Kalman_Olga_az_ellenzeki_teszetoszasagrol_ugy_kellett_nogatni_oket_hogy_szolaljanak_mar_meg","timestamp":"2018. november. 25. 19:10","title":"Kálmán Olga az ellenzéki teszetoszaságról: úgy kellett nógatni őket, hogy szólaljanak már meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace44443-17c9-4b06-a4fb-a709307e1907","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Narancs szerint a kormánypárt rengeteg pénzt öl a szegedi polgármester leváltásába, országosan is kipróbált kommunikációs gurukat küldhetnek a városba a szocialista polgármester ellen.","shortLead":"A Magyar Narancs szerint a kormánypárt rengeteg pénzt öl a szegedi polgármester leváltásába, országosan is kipróbált...","id":"20181126_A_Fidesz_beveti_a_neheztuzerseget_Botka_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ace44443-17c9-4b06-a4fb-a709307e1907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b324d7d9-c96b-4e2a-a506-964320298d03","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_A_Fidesz_beveti_a_neheztuzerseget_Botka_ellen","timestamp":"2018. november. 26. 10:25","title":"A Fidesz beveti a nehéztüzérséget Botka ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b330fbe3-ea38-4d09-91ac-fd3f665a3882","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"James Bond is megirigyelhetnél az amerikai hadsereg egyik új szerzeményét, az őrlőfogak hátuljára rögzített mikrofon-hangszóró párost.","shortLead":"James Bond is megirigyelhetnél az amerikai hadsereg egyik új szerzeményét, az őrlőfogak hátuljára rögzített...","id":"20181126_sonitus_technologies_molar_mic_mikrofon_a_fogakon_fogmikrofon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b330fbe3-ea38-4d09-91ac-fd3f665a3882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb547ff-7294-4630-a7b9-03de82c5d461","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_sonitus_technologies_molar_mic_mikrofon_a_fogakon_fogmikrofon","timestamp":"2018. november. 26. 13:03","title":"Ha ezt James Bond látná: az amerikai katonák fogára rögzítenének mikrofont és hangszórót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk eddig is sokszor hangoztatta már, hogy szeretné kolonizálni a Marsot, a jelek szerint viszont ebben aktívan részt is venne.","shortLead":"Elon Musk eddig is sokszor hangoztatta már, hogy szeretné kolonizálni a Marsot, a jelek szerint viszont ebben aktívan...","id":"20181126_elon_musk_space_x_mars_expedicio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2921a8b6-581c-48c2-9bf0-1a1fbc5b5b5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_elon_musk_space_x_mars_expedicio","timestamp":"2018. november. 26. 09:33","title":"Elon Musk: \"70 százalék, hogy a Marsa költözök\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96519674-02f3-4f86-b767-e91ccb984a91","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint saját weboldaluk volt, ahol több mint száz hirdetés volt elérhető.","shortLead":"A hatóságok szerint saját weboldaluk volt, ahol több mint száz hirdetés volt elérhető.","id":"20181127_Tobb_tucatnyi_lanyt_dolgoztatott_prostitualtkent_egy_magyar_no_es_rendor_ferje_Londonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96519674-02f3-4f86-b767-e91ccb984a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee5c99e-cd22-48f9-8d44-545d1cb2aca9","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Tobb_tucatnyi_lanyt_dolgoztatott_prostitualtkent_egy_magyar_no_es_rendor_ferje_Londonban","timestamp":"2018. november. 27. 09:13","title":"Többtucatnyi lányt dolgoztatott prostituáltként egy magyar nő és rendőr férje Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dacb6d-e3b4-4f22-924d-fdbb20999b23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóságok nem akarják zaklatni a szigeten élőket, akik valószínűleg elföldelték a férfi testét.","shortLead":"A hatóságok nem akarják zaklatni a szigeten élőket, akik valószínűleg elföldelték a férfi testét.","id":"20181127_Egyelore_a_bennszulottek_szigeten_marad_a_megolt_amerikai_misszionarius_holtteste","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85dacb6d-e3b4-4f22-924d-fdbb20999b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e1f751-487a-4bf6-aaf7-36d4a9cfc8ae","keywords":null,"link":"/elet/20181127_Egyelore_a_bennszulottek_szigeten_marad_a_megolt_amerikai_misszionarius_holtteste","timestamp":"2018. november. 27. 11:46","title":"Egyelőre a bennszülöttek szigetén marad a megölt amerikai misszionárius holtteste","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kontinens legnagyobb pénzügyi központjaiban mutatják be a Konzum vezetői, miért érdemes a befektetőknek őket választani.","shortLead":"A kontinens legnagyobb pénzügyi központjaiban mutatják be a Konzum vezetői, miért érdemes a befektetőknek őket...","id":"20181126_Europai_roadshowra_indulnak_Meszaros_Lorincek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c286af40-c876-495a-aaae-4c90b30af7a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Europai_roadshowra_indulnak_Meszaros_Lorincek","timestamp":"2018. november. 26. 08:23","title":"Európai roadshow-ra indulnak Mészáros Lőrincék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490de8c3-be5d-479a-952c-503d5f646b1a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap estig ezer repülőjáratot töröltek.","shortLead":"Vasárnap estig ezer repülőjáratot töröltek.","id":"20181126_Az_amerikai_Kozepnyugaton_mar_rendkivuli_allapotot_kellett_elrendelni_a_ho_miatt__fotok_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=490de8c3-be5d-479a-952c-503d5f646b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3a4853-e9a1-4b64-a004-dbec619d50f7","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Az_amerikai_Kozepnyugaton_mar_rendkivuli_allapotot_kellett_elrendelni_a_ho_miatt__fotok_video","timestamp":"2018. november. 26. 05:23","title":"Az amerikai Középnyugaton már rendkívüli állapotot kellett elrendelni a hó miatt - fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]