[{"available":true,"c_guid":"3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kifogásolta Székely László ombudsman, hogy csak az anyáknak jár a diákhitellel kapcsolatos kedvezmény, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint nem indokolt semmilyen módosítás.","shortLead":"Hiába kifogásolta Székely László ombudsman, hogy csak az anyáknak jár a diákhitellel kapcsolatos kedvezmény, az Emberi...","id":"20181127_A_miniszterium_szerint_rendben_van_hogy_az_apaknak_nem_jar_diakhitelkedvezmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f63128d-53ef-4a03-8ee5-20bab292c6e0","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_A_miniszterium_szerint_rendben_van_hogy_az_apaknak_nem_jar_diakhitelkedvezmeny","timestamp":"2018. november. 27. 08:23","title":"A minisztérium szerint rendben van, hogy az apáknak nem jár diákhitel-kedvezmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce7028d-8d0b-414d-9815-141d21d1bec7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mit szólna egy olyan dizájnú járműhöz, ami tökéletesen támogatja az autóban étkezést? Mivel most nem április elseje van, mindez nem is kamu, tényleg létezik.","shortLead":"Mit szólna egy olyan dizájnú járműhöz, ami tökéletesen támogatja az autóban étkezést? Mivel most nem április elseje...","id":"20181126_volkswagen_mcdrive_edititon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ce7028d-8d0b-414d-9815-141d21d1bec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053517e4-a79b-4d92-aa86-1fa3c9ef246c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_volkswagen_mcdrive_edititon","timestamp":"2018. november. 26. 17:27","title":"A Volkswagennél megcsinálták a Golf McDrive Editiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0a6198-f01e-4e6b-8408-267498c8a0d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A világ egyik legismertebb techvállalkozójáról a párt hivatalos napilapja közölt cikket, de nem tudni, miért pont most.","shortLead":"A világ egyik legismertebb techvállalkozójáról a párt hivatalos napilapja közölt cikket, de nem tudni, miért pont most.","id":"20181127_A_Kommunista_Part_tagja_Kina_leggazdagabb_embere_Jack_Ma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b0a6198-f01e-4e6b-8408-267498c8a0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c488754-8900-40c6-81f1-fc09c2cd8948","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_A_Kommunista_Part_tagja_Kina_leggazdagabb_embere_Jack_Ma","timestamp":"2018. november. 27. 10:35","title":"A Kommunista Párt tagja Kína leggazdagabb embere, Jack Ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35469ba7-9181-4d05-8afa-6146bbff73f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a Red Dead Redemption 2 debütálása előtt tudni lehetett, hogy a westernjátékhoz többszereplős mód is készül. Az online rész kapui hamarosan mindenki számára megnyílnak, de néhányan már most is játszhatnak vele.","shortLead":"Már a Red Dead Redemption 2 debütálása előtt tudni lehetett, hogy a westernjátékhoz többszereplős mód is készül...","id":"20181127_rockstar_games_red_dead_redemption_2_red_dead_online","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35469ba7-9181-4d05-8afa-6146bbff73f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd493022-8123-402e-bb0d-4e740bdf1cfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_rockstar_games_red_dead_redemption_2_red_dead_online","timestamp":"2018. november. 27. 16:33","title":"Ez lesz az új, internetes GTA? Indul a Red Dead Online","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393dd4dc-7abf-4260-b65d-92766b4d5b14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A first lady ismét megmutatta, hogyan fest majd a Fehér Ház karácsonyi dekorációja. Azt egyelőre nem tudjuk, melyik horrorból vették a díszletet. ","shortLead":"A first lady ismét megmutatta, hogyan fest majd a Fehér Ház karácsonyi dekorációja. Azt egyelőre nem tudjuk, melyik...","id":"20181126_Onnek_is_lesz_par_kerdese_ha_meglatja_milyen_karacsonyfak_lesznek_iden_a_Feher_Hazban__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=393dd4dc-7abf-4260-b65d-92766b4d5b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a4fc4d-58ed-4eff-b264-80c00e2e612c","keywords":null,"link":"/elet/20181126_Onnek_is_lesz_par_kerdese_ha_meglatja_milyen_karacsonyfak_lesznek_iden_a_Feher_Hazban__fotok","timestamp":"2018. november. 26. 19:12","title":"Önnek is lesz pár kérdése, ha meglátja, milyen karácsonyfák lesznek idén a Fehér Házban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e33de7-e2b4-4133-98fd-175747645f86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legfőbb ügyész sem árulta el Varju László kérdésére, hogy van-e lakástakarék-pénztári megtakarítása. ","shortLead":"A legfőbb ügyész sem árulta el Varju László kérdésére, hogy van-e lakástakarék-pénztári megtakarítása. ","id":"20181127_Polt_Peter_lemasolta_Matolcsy_valaszat_lakastakarekugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28e33de7-e2b4-4133-98fd-175747645f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291f4163-191b-40c1-b072-7076e3009bef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181127_Polt_Peter_lemasolta_Matolcsy_valaszat_lakastakarekugyben","timestamp":"2018. november. 27. 15:07","title":"Polt Péter lemásolta Matolcsy válaszát lakástakarék-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbff47d-7aa2-4b92-8146-bd1c33099461","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biológiai sokféleség drasztikus csökkenésének pusztító következményei lehetnek az emberiségre – figyelmeztet jelentésében az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO).","shortLead":"A biológiai sokféleség drasztikus csökkenésének pusztító következményei lehetnek az emberiségre – figyelmeztet...","id":"20181128_biologiai_sokfeleseg_ensz_eghajlatvaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccbff47d-7aa2-4b92-8146-bd1c33099461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6888a91-b98a-40bb-844e-c587e6bc78d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_biologiai_sokfeleseg_ensz_eghajlatvaltozas","timestamp":"2018. november. 28. 15:03","title":"ENSZ: ha a fajok kipusztulnak, onnan már nincs visszaút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e","c_author":"","category":"itthon","description":" Ellenőrző gyakorlatot tartanak katonák és rendőrök, a cél a reagáló képesség tesztelése.","shortLead":" Ellenőrző gyakorlatot tartanak katonák és rendőrök, a cél a reagáló képesség tesztelése.","id":"20181127_Ezert_lat_majd_menetelo_magyar_katonakat_a_deli_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74799018-fc13-4d4f-a6a2-61ab584dd5c2","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Ezert_lat_majd_menetelo_magyar_katonakat_a_deli_hataron","timestamp":"2018. november. 27. 12:51","title":"Ezért lát majd menetelő magyar katonákat a déli határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]