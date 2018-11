Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a Facebook által már tesztelt funkció segítségével egyszerűen és gyorsan megoldható, hogy egy-egy témával kapcsolatban semmi ne jelenjen meg az üzenőfalon, még akkor sem, ha minden második ismerős arról tesz közzé bejegyzéseket.","shortLead":"Egy, a Facebook által már tesztelt funkció segítségével egyszerűen és gyorsan megoldható, hogy egy-egy témával...","id":"20181130_facebook_tartalomszures_kulcsszavas_szures_hirfolyam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d896c43d-4eff-488c-89e4-40118850f819","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_facebook_tartalomszures_kulcsszavas_szures_hirfolyam","timestamp":"2018. november. 30. 10:03","title":"Új funkció a Facebookon, kiszűrheti vele a hírfolyamból az idegesítő bejegyzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3023c6ec-ad01-42ad-9419-f325369ee5f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tovább terjeszkedik a százmilliósnál is nagyobb veszteséget termelő Mr. Funk.","shortLead":"Tovább terjeszkedik a százmilliósnál is nagyobb veszteséget termelő Mr. Funk.","id":"20181129_Egy_kelenfoldi_Realboltban_aruljak_Vajna_Timea_fankjait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3023c6ec-ad01-42ad-9419-f325369ee5f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8660e373-8815-4ea8-88ab-4b8248149e91","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Egy_kelenfoldi_Realboltban_aruljak_Vajna_Timea_fankjait","timestamp":"2018. november. 29. 14:46","title":"Egy kelenföldi Reál-boltban árulják Vajna Tímea fánkjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8763c89c-970e-48ef-bf9e-05f70d433d1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hadsereg átszámítva mintegy 136,4 milliárd forintért rendelt a Microsofttól az általuk készített csodaszemüvegből, amit a katonák kapnának meg.","shortLead":"Az amerikai hadsereg átszámítva mintegy 136,4 milliárd forintért rendelt a Microsofttól az általuk készített...","id":"20181129_microsoft_hololens_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_amerikai_hadsereg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8763c89c-970e-48ef-bf9e-05f70d433d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7068fce7-7ad0-4024-bb6e-b14e483bde60","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_microsoft_hololens_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_amerikai_hadsereg","timestamp":"2018. november. 29. 17:33","title":"Terminátorokat faragna a katonáiból Amerika, és a Microsoft ad ehhez segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df32ebdf-bf6d-4bfe-9080-eb817f2c2375","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő év végére a kőbányai önkormányzat tulajdonába kerülhet a bódítószerek kereskedelméről és önkényes lakásfoglalókról elhíresült Hős utcai lakótömb. 