A „Kapj rá!” kampány 200 millió forint értékű közbeszerzésén a Balásy-féle Lounge Design Kft. és a Balásy-féle New Land Media Kft. nyert. Flashmob, gerillakampány és vírusmarketing várható, de készül majd halas szalvéta, lufi és színes ceruza is.

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKH) az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére írt ki közbeszerzést a halfogyasztás népszerűsítésére. A tenderen két cég indult, az Opten céginformációi szerint mindkettő tulajdonosa Balásy Gyula, akinek cégei és alvállakozói júniusban monopolhelyzetbe kerültek az NKH megbízásainál.

A közbeszerzés nyertesei a mai Közbeszerzési Értesítő szerint a kommunikációs munkát 214.039.868 forintért vállalták. Ezért cserébe integrált reklámügynökségi feladatokat végeznek, vírusmarketinggel, gerillakampánnyal és komplex reklámkampánnyal népszerűsítik majd a halfogyasztást rádióban, tévében, nyomtatott és online sajtóban, valamint a közterületeken is. Az árban az online ügynökségi és grafikai tervezési feladatok is benne foglaltatnak, valamint rádióspot és flashmob is várható. A 200 millióba különböző gyártási feladatok ellátása ("szórólap, matrica, plakát, közterületi felületek, logózott szalvéta, lufi, határidőnapló, toll, tolltartó, jegyzetfüzet, pendrive, póló, kötény, séfkabát, bögre, kulcstartó, edényalátét, papírtáska, színes ceruza") is belefér, valamint pr-ügynökségi feladatokat is ellátnak.

Pár napja utánajártunk, mennyiből lehet kihozni a karácsonyi menüt, és olcsóbb lett-e a halhús amiatt, hogy az áfa ugyanis 27-ről 5 százalékra változott. A ponty ára azonban gyakorlatilag megfelel a tavalyinak, az élő ponty nagyjából 1200 forintért kapható, halszelet pedig 1900-2300 forint között a piacokon és a hipermarketekben. Az áremelkedésért egy pontybetegséget tettek felelőssé év közben.