Hogy össze tudjuk vetni az árakat, az ételsoron és a módszeren nem változtattunk 2017-hez képest: idén is halászlé, töltött káposzta, pulykasült és mákos bejgli négy főre számított hozzávalói kerültek a kosarunkba, idén is Lajos Mari receptjeit használtuk, és idén is ugyanazon a napon néztük meg a választékot egy kiválasztott üzletben vagy a lánc internetes boltjában. Mivel a CBA feladta a diszkontnyomulást, így idén változtattunk: csak a prémium lánca, a Príma árait néztük meg, a "sima" CBA-boltok helyett pedig a Penny Marketbe mentünk bevásárlólistánkkal. A fejes savanyú káposzta és a halak nem minden üzletben kaphatók, így azokat fővárosi piacokon kutattuk fel. A fűszerek esetében pedig feltételeztük, hogy azok megtalálhatók a konyhában, így azok árát nem vettük bele az összesítésbe. Idén is kétféle összesítést készítettünk: az egyiknél azt számoltuk össze, hogy az üzletláncok kiszereléseivel mennyit kell vásárolnunk, a másiknál pedig azt, hogy ténylegesen a menü mennyisége mennyiből jön ki. És még egy duplázás: ugyanazt a listát számoltuk vajjal és margarinnal is.