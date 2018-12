Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0badfad9-8ec5-4831-9289-8a54f1c115b4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az amerikai elnöknél járt a három legnagyobb német autógyártó vállalat vezetősége, hogy egyeztessenek Donald Trumppal.","shortLead":"Az amerikai elnöknél járt a három legnagyobb német autógyártó vállalat vezetősége, hogy egyeztessenek Donald Trumppal.","id":"20181206_trump_nemet_autogyartok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0badfad9-8ec5-4831-9289-8a54f1c115b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0e418b-011e-4212-baf9-07d0fc16854f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181206_trump_nemet_autogyartok","timestamp":"2018. december. 06. 09:11","title":"Trump beígérte a német autógyártóknak, hogy nem szorongatja meg őket – legalábbis nem azonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0f0d11-f0c8-48af-8386-41802e902c60","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"A HVG heti szubjektív lapajánlója.","shortLead":"A HVG heti szubjektív lapajánlója.","id":"201849_gyorshajtas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a0f0d11-f0c8-48af-8386-41802e902c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89fadb0d-1c87-46f5-abd6-365e4251eaf7","keywords":null,"link":"/itthon/201849_gyorshajtas","timestamp":"2018. december. 06. 12:58","title":"Farkas Zoltán: Gyorshajtás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8016ece4-9282-4dfd-9eea-eda6429d11de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan, mintha egy akciófilm jelenete lenne.","shortLead":"Olyan, mintha egy akciófilm jelenete lenne.","id":"20181206_kamion_baleset_tuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8016ece4-9282-4dfd-9eea-eda6429d11de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0c58fd-bf95-4934-aacf-383cb1b4dc13","keywords":null,"link":"/cegauto/20181206_kamion_baleset_tuz","timestamp":"2018. december. 07. 04:04","title":"Azonnal berobbant a kamion a balesete után - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488098ed-b07b-4a4f-8ed2-9da82742fa27","c_author":"CEWE","category":"brandcontent","description":"Közeleg a karácsony, ha pedig egyszerre szeretnénk olcsó, de személyes és kreatív ajándékkal meglepni a szeretteinket vagy a kollegáinkat, érdemes átnézni a digitális fotótárunkat. Az alábbiakban adunk pár ötletet, hogyan tudjuk a képeket csodaszép meglepetésekké változtatni.","shortLead":"Közeleg a karácsony, ha pedig egyszerre szeretnénk olcsó, de személyes és kreatív ajándékkal meglepni a szeretteinket...","id":"20181206_karacsonyi_huzas_cewe_ajandek_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=488098ed-b07b-4a4f-8ed2-9da82742fa27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d99db0c-e851-4a2b-8694-845fef29462f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181206_karacsonyi_huzas_cewe_ajandek_foto","timestamp":"2018. december. 06. 07:30","title":"De mit adjak neki? – 7+1 egyszerű saját készítésű ajándéktipp karácsonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce031c01-6a4f-406f-be88-d28ae6bdd053","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De a karácsonyi vásár belefér.","shortLead":"De a karácsonyi vásár belefér.","id":"20181206_Kitiltotta_a_betlehemet_egy_plaza_mert_szerintuk_serti_a_nemkereszteny_vasarlokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce031c01-6a4f-406f-be88-d28ae6bdd053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f35fd9b-e315-477f-a251-374ebd4d08f5","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Kitiltotta_a_betlehemet_egy_plaza_mert_szerintuk_serti_a_nemkereszteny_vasarlokat","timestamp":"2018. december. 06. 16:20","title":"Kitiltotta a betlehemet egy pláza, mert szerintük sérti a nem-keresztény vásárlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80969dfe-3dcf-4c9d-97a2-90fd2e874304","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kanadai Nemzeti Erőforrások Minisztériumának dolgozói épp rénszarvasszámlálást tartottak, amikor felbukkant előttük az óriási barlang bejárata. A geológusok tanácstalanul állnak a helyzet előtt.","shortLead":"A kanadai Nemzeti Erőforrások Minisztériumának dolgozói épp rénszarvasszámlálást tartottak, amikor felbukkant előttük...","id":"20181206_kanada_barlang_felfedezes_sarlaac_pit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80969dfe-3dcf-4c9d-97a2-90fd2e874304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b85d3f-0751-460f-8b1b-87a1eaaf8a8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_kanada_barlang_felfedezes_sarlaac_pit","timestamp":"2018. december. 06. 11:03","title":"A tudósok is meglepődtek: óriási barlangot találtak Kanadában ott, ahol nem is lehetne barlang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f46ee7f-1770-45ea-a6ac-e3b2eb62f2b6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Aki azt állítja, hogy a gyermeke(i) érkezése nem változtatta meg gyökerestül az életét, az nem mond igazat, vagy nagyon hazudik. A kényszerű lemondásokat strigulázó lista égig ér. Ám a frusztrációt a gyerkőcök okozta örömök kompenzálják, ráadásul a munkavégzésben is hasznunkra lehet a tapasztalás. ","shortLead":"Aki azt állítja, hogy a gyermeke(i) érkezése nem változtatta meg gyökerestül az életét, az nem mond igazat, vagy nagyon...","id":"20181206_Amit_a_gyerekek_tanitanak_a_szuloknek_a_menedzsmentrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f46ee7f-1770-45ea-a6ac-e3b2eb62f2b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62681ee2-6e50-463a-9f87-dae97dc82226","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181206_Amit_a_gyerekek_tanitanak_a_szuloknek_a_menedzsmentrol","timestamp":"2018. december. 06. 10:00","title":"Amit a gyerekek tanítanak a szülőknek a menedzsmentről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be73b2f-c928-490f-b6b9-4c0e7b2a2c85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meghosszabbította a hatóság a Vodafone Magyarország 2100 MHz-es frekvenciahasználati jogosultságát.","shortLead":"Meghosszabbította a hatóság a Vodafone Magyarország 2100 MHz-es frekvenciahasználati jogosultságát.","id":"20181205_vodafone_magyarorszag_2100_mhz_nmhh_frekvenciahasznalati_jogosultsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1be73b2f-c928-490f-b6b9-4c0e7b2a2c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3894be9c-4886-435a-953d-547ef7370169","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_vodafone_magyarorszag_2100_mhz_nmhh_frekvenciahasznalati_jogosultsag","timestamp":"2018. december. 05. 20:43","title":"Marad a Vodafone a 2100 Mhz-en, ezen szórják majd a szupergyors internetet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]