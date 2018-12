Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"476f7930-8e30-434a-a4a1-e63d1659ffd0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A VDSZ szerint a munkavállalókat egyenként félemlítik majd meg, és rengeteg túlmunkára kényszerítik őket. ","shortLead":"A VDSZ szerint a munkavállalókat egyenként félemlítik majd meg, és rengeteg túlmunkára kényszerítik őket. ","id":"20181213_cafolat_Fidesz_VDSZ_tulora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=476f7930-8e30-434a-a4a1-e63d1659ffd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110f90e3-acac-46f7-b124-314af2f8bc18","keywords":null,"link":"/kkv/20181213_cafolat_Fidesz_VDSZ_tulora","timestamp":"2018. december. 13. 17:42","title":"Cáfolja a Fidesz túlóratörvénnyel kapcsolatos cáfolatát a vegyipari szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megérkezett az Európa Tanács független alkotmányjogászokból álló tanácsadó szervének állásfoglalása a bevándorlási különadóról. A szervezet szerint a törvényt hatályon kívül kell helyezni.","shortLead":"Megérkezett az Európa Tanács független alkotmányjogászokból álló tanácsadó szervének állásfoglalása a bevándorlási...","id":"20181214_Velencei_Bizottsag_Hatalyon_kivul_kell_helyezni_a_bevandorlasi_kulonadot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074498be-b20b-484e-b4f2-afc4d2635d84","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Velencei_Bizottsag_Hatalyon_kivul_kell_helyezni_a_bevandorlasi_kulonadot","timestamp":"2018. december. 14. 18:47","title":"Velencei Bizottság: Hatályon kívül kell helyezni a bevándorlási különadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d7a685-78d6-41bf-8da2-cc8257e08758","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Ha az ügyészség betartja a törvényt, akkor idén már nem tud vádat emelni Czeglédy Csaba ellen, ha viszont mégis benyújtja a vádiratot, akkor az felveti a hivatali visszaélés gyanúját – közölte a hvg.hu-val a múlt nyár óta letartóztatásban lévő baloldali politikus védelme. Információik szerint ugyanis megnyílt egy új határidő, ami miatt a várt decemberi időponthoz képest halasztódhat a vádemelés. Csakhogy a kormányszócsőként működtetett Magyar Idők úgy tudja, jövő héten léphet az ügyészség.","shortLead":"Ha az ügyészség betartja a törvényt, akkor idén már nem tud vádat emelni Czeglédy Csaba ellen, ha viszont mégis...","id":"20181213_Megsem_jon_ossze_iden_2019re_csuszhat_a_vademeles_Czegledy_Csaba_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62d7a685-78d6-41bf-8da2-cc8257e08758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adafe775-179d-4bbf-8df6-58fab54dbeff","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Megsem_jon_ossze_iden_2019re_csuszhat_a_vademeles_Czegledy_Csaba_ugyeben","timestamp":"2018. december. 13. 10:59","title":"Mégsem jön össze idén: 2019-re csúszhat a vádemelés Czeglédy Csaba ügyében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a legfőbb ügyész csak a vállát vonogatta.","shortLead":"De a legfőbb ügyész csak a vállát vonogatta.","id":"20181213_Hadhazy_meg_akarta_mutatni_Polt_Peternek_mennyi_alairast_szedett_ossze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4877e987-64fd-4155-ab1d-e5f4f6d4ec3e","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Hadhazy_meg_akarta_mutatni_Polt_Peternek_mennyi_alairast_szedett_ossze","timestamp":"2018. december. 13. 13:50","title":"Hadházy meg akarta mutatni Polt Péternek, mennyi aláírást szedett össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdaf7c29-f2eb-497e-bdd4-0a57eebfe092","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Migránsmentes Magyarország? Korántsem: 2016 óta meredeken emelkedik az EGK-ból érkező munkavállalók száma. Ők tehát külföldi születésű munkavállalók, azaz migránsok, akik kihasználva az EU-s szabályokat, Magyarországra jönnek dolgozni.","shortLead":"Migránsmentes Magyarország? Korántsem: 2016 óta meredeken emelkedik az EGK-ból érkező munkavállalók száma. Ők tehát...","id":"20181214_Meredeken_emelkedik_a_kulfoldi_munkavallalok_szama_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdaf7c29-f2eb-497e-bdd4-0a57eebfe092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78115f2f-ce71-4015-9ed1-056aae5f126c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Meredeken_emelkedik_a_kulfoldi_munkavallalok_szama_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 14. 12:21","title":"Meredeken emelkedik a külföldi munkavállalók száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb978d9e-8f71-4636-bd9f-46053d5800ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszan dulakodtak a rendőrökkel a tüntetők, ekkor a rendőrök könnygázt vetettek be, egy órán belül kétszer is.","shortLead":"Hosszan dulakodtak a rendőrökkel a tüntetők, ekkor a rendőrök könnygázt vetettek be, egy órán belül kétszer is.","id":"20181212_Konnygazt_vetettek_be_a_Kossuth_teren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb978d9e-8f71-4636-bd9f-46053d5800ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ad4f16-20f5-496c-ac2b-34bc02148935","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Konnygazt_vetettek_be_a_Kossuth_teren","timestamp":"2018. december. 12. 21:30","title":"Többször is könnygázt vetettek be a Kossuth téren a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f89360-04df-4045-852d-07833c660260","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belügyminiszter szerint a demonstráció „nem lehet a demokrácia része”, mert a résztvevők megsértették a törvényeket.","shortLead":"A belügyminiszter szerint a demonstráció „nem lehet a demokrácia része”, mert a résztvevők megsértették a törvényeket.","id":"20181213_Pinter_A_kozelmultban_ilyen_intenzitasu_tamadas_nem_ert_rendort_mint_a_Kossuth_teri_tuntetesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05f89360-04df-4045-852d-07833c660260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1302ac8e-b1be-4d4d-aab9-29438e0f8bd5","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Pinter_A_kozelmultban_ilyen_intenzitasu_tamadas_nem_ert_rendort_mint_a_Kossuth_teri_tuntetesen","timestamp":"2018. december. 13. 18:54","title":"Pintér: Rég nem látott támadás érte a rendőröket szerdán a Kossuth téren ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy szokatlan videó arról, hogyan készülődnek az unió vezetői. ","shortLead":"Egy szokatlan videó arról, hogyan készülődnek az unió vezetői. ","id":"20181214_Igy_zajlik_a_suketek_parbeszede_a_Brexitrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd76593a-e340-40fc-9906-4dd434f79785","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Igy_zajlik_a_suketek_parbeszede_a_Brexitrol","timestamp":"2018. december. 14. 13:59","title":"Így zajlik a süketek párbeszéde a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]