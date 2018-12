Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75a621d9-2269-4899-bb34-7144d2b858e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissen közzétett szabadalom mutatja a Samsung első olyan okostelefonját, amely Infinity U kijelzőt kapna.","shortLead":"Egy frissen közzétett szabadalom mutatja a Samsung első olyan okostelefonját, amely Infinity U kijelzőt kapna.","id":"20181214_samsung_szabadalom_infinity_u_kijelzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75a621d9-2269-4899-bb34-7144d2b858e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7c5ebc-1df7-4838-8c2f-f9c5f1b2c061","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_samsung_szabadalom_infinity_u_kijelzo","timestamp":"2018. december. 14. 15:03","title":"Rákapcsol a Samsung, az Infinity O után jönnek az Infinity U és V képernyők a telefonokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce42ded-f7bf-4719-8b44-5e37d3582a60","c_author":"Balla István-Csányi Nikolett","category":"kultura","description":"1988-ban a Golgota utcában megnyílt egy igen hamar kultikussá vált hely, ahol a punkok, az alterosok és a metálosok koncertlehetőséget kaptak, és hajnalig lehetett szórakozni rendőrségi razzia nélkül. Ma egy egyház tulajdona az épület, a vad koncertek helyén nyugdíjasklub működik, és az elnevezése Fehér Lyuk. Mutatjuk, hogy néz ki a hely ma, és hogy mire emlékszik egy egykor itt sűrűn megforduló punk.","shortLead":"1988-ban a Golgota utcában megnyílt egy igen hamar kultikussá vált hely, ahol a punkok, az alterosok és a metálosok...","id":"20181214_30_eves_a_fekete_lyuk_nagy_fero_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ce42ded-f7bf-4719-8b44-5e37d3582a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98f21b6-981d-4fa6-b512-3190595bfda1","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_30_eves_a_fekete_lyuk_nagy_fero_fidesz","timestamp":"2018. december. 14. 11:10","title":"Amikor még a fideszesek is „a pokol tornácán” söröztek – 30 éve nyílt meg a Fekete Lyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2be06d-1f9b-4fdf-81ed-edac350cdc75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az intézmény Magyarországon elsőként engedélyezte az állatok bevonásával zajló élményterápiát.","shortLead":"Az intézmény Magyarországon elsőként engedélyezte az állatok bevonásával zajló élményterápiát.","id":"20181213_Texasi_minilo_segit_a_Bethesda_Gyermekkorhazban_fekvo_beteg_gyerekeknek__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f2be06d-1f9b-4fdf-81ed-edac350cdc75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cce440-880c-4203-bb43-6f6fd3db0585","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Texasi_minilo_segit_a_Bethesda_Gyermekkorhazban_fekvo_beteg_gyerekeknek__foto","timestamp":"2018. december. 13. 19:59","title":"Texasi miniló segít a Bethesda Gyermekkórházban fekvő beteg gyerekeknek - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a legfőbb ügyész csak a vállát vonogatta.","shortLead":"De a legfőbb ügyész csak a vállát vonogatta.","id":"20181213_Hadhazy_meg_akarta_mutatni_Polt_Peternek_mennyi_alairast_szedett_ossze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4877e987-64fd-4155-ab1d-e5f4f6d4ec3e","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Hadhazy_meg_akarta_mutatni_Polt_Peternek_mennyi_alairast_szedett_ossze","timestamp":"2018. december. 13. 13:50","title":"Hadházy meg akarta mutatni Polt Péternek, mennyi aláírást szedett össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ed8f82-cb2e-4c6b-ac64-2d849b22485c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Rossz versek egész gyártási tervét felborította Reisz Gábor azzal, hogy a film rendezőjeként a főszerepet is magára vette. Azt mondja azonban, hogy az alkotás egységét úgy tudta a leginkább biztosítani, ha a mű minden részletébe „belepofázott”.","shortLead":"A Rossz versek egész gyártási tervét felborította Reisz Gábor azzal, hogy a film rendezőjeként a főszerepet is magára...","id":"20181213_A_producerem_eleinte_sikitott_hogy_ne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8ed8f82-cb2e-4c6b-ac64-2d849b22485c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12bc7acc-6df3-4a0f-8ba1-7480cf75dc2f","keywords":null,"link":"/kultura/20181213_A_producerem_eleinte_sikitott_hogy_ne","timestamp":"2018. december. 13. 16:53","title":"„A producerem eleinte sikított, hogy ne”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da940909-42cf-4dd4-a240-ddbe9a2ac374","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az Országgyűlés KDNP-s alelnöke szerint szerdán és csütörtökön agresszív politikai provokátorok vonultak a Kossuth térre, és amit tettek, azzal a keresztény értékeket valló magyar embereket gyalázták.","shortLead":"Az Országgyűlés KDNP-s alelnöke szerint szerdán és csütörtökön agresszív politikai provokátorok vonultak a Kossuth...","id":"20181214_Latorcai_A_tuntetok_nem_tisztelik_a_karacsonyt_es_a_kis_Jezust_sem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da940909-42cf-4dd4-a240-ddbe9a2ac374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6eda64a-4611-4877-868c-d43757cf9d9e","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Latorcai_A_tuntetok_nem_tisztelik_a_karacsonyt_es_a_kis_Jezust_sem","timestamp":"2018. december. 14. 14:01","title":"Latorcai: A tüntetők nem tisztelik a karácsonyt és a kis Jézust sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fe595e-602c-46b1-a13a-de1413e90b6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anya nem törődött a gyerekkel, volt, hogy idegenekre bízta, egy ilyen alkalommal a kislányt szexuálisan bántalmazták.","shortLead":"Az anya nem törődött a gyerekkel, volt, hogy idegenekre bízta, egy ilyen alkalommal a kislányt szexuálisan bántalmazták.","id":"20181214_Heteves_kislanya_elott_akart_leugrani_a_hidrol_egy_reszeg_no_Esztergomban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66fe595e-602c-46b1-a13a-de1413e90b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22175c7a-08ab-4c7b-b519-5ed3ee71b445","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Heteves_kislanya_elott_akart_leugrani_a_hidrol_egy_reszeg_no_Esztergomban","timestamp":"2018. december. 14. 11:23","title":"Hétéves kislánya előtt akart leugrani a hídról egy részeg nő Esztergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d923a3c0-d603-476e-b869-db4dbd7b16ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Viber idén karácsonyra egy az alkalmazás különböző funkcióiból összeválogatott karácsonyi csomaggal jelentkezik, melyben ingyenes matricák, chatbotok és közösségi csatornák is vannak.","shortLead":"A Viber idén karácsonyra egy az alkalmazás különböző funkcióiból összeválogatott karácsonyi csomaggal jelentkezik...","id":"20181214_viber_lila_unnepek_karacsonyi_matricak_letoltese_ingyenes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d923a3c0-d603-476e-b869-db4dbd7b16ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44da12a2-b54e-4d69-a9d4-dcc11c478a24","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_viber_lila_unnepek_karacsonyi_matricak_letoltese_ingyenes","timestamp":"2018. december. 14. 08:03","title":"Van Viber a telefonján? Akkor ön is megkapta az ingyenes karácsonyi csomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]