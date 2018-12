Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De ki lehet a Jóisten? Segítsenek értelmezni a Magyar Idők címét!","shortLead":"De ki lehet a Jóisten? Segítsenek értelmezni a Magyar Idők címét!","id":"20181222_Meszaros_Lorinc_felesege_szeretne_visszaadni_mindabbol_amit_a_Joisten_segitsegevel_kaptak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8818c5f9-e4ce-4e59-8ffa-36607485d415","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181222_Meszaros_Lorinc_felesege_szeretne_visszaadni_mindabbol_amit_a_Joisten_segitsegevel_kaptak","timestamp":"2018. december. 22. 09:07","title":"Mészáros Lőrinc felesége szeretne visszaadni mindabból, amit a „Jóisten” segítségével kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7224b997-bf3f-42aa-a32c-1d2871e0f0dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világtól elzárt helyre juttatott el oltóanyagot egy drón, bizonyítva az ilyen eszközök pozitív oldalát, segítve a nehezen megközelíthető helyek kisgyermekeinek immunizálását.","shortLead":"A világtól elzárt helyre juttatott el oltóanyagot egy drón, bizonyítva az ilyen eszközök pozitív oldalát, segítve...","id":"20181222_dron_oltoanyag_unicef_vanuatu_snoop_aero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7224b997-bf3f-42aa-a32c-1d2871e0f0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30d4ab0-86a1-43d7-b4da-a94a6ccb7ae4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181222_dron_oltoanyag_unicef_vanuatu_snoop_aero","timestamp":"2018. december. 22. 14:08","title":"Először a világon: drón szállított oltóanyagot egy kisbabának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f09fd0f-05f4-4e17-a4ab-48cb4fe12cee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Önmagukat befűzni képes cipők eddig is léteztek már, azonban nagyon drágán adták őket. A Nike most olyan verziót ad ki, ami egyrészt modernebb, másrészt jóval kevesebbe kerül.","shortLead":"Önmagukat befűzni képes cipők eddig is léteztek már, azonban nagyon drágán adták őket. A Nike most olyan verziót ad ki...","id":"20181221_nike_hyperadapt_edzocipo_onmagat_befuzo_cipo_onbefuzos_cipo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f09fd0f-05f4-4e17-a4ab-48cb4fe12cee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee5965b-3c03-457b-9b75-5d8b87e79c73","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_nike_hyperadapt_edzocipo_onmagat_befuzo_cipo_onbefuzos_cipo","timestamp":"2018. december. 21. 15:33","title":"A Nike megcsinálja az (igazi) önbefűzős cipőt, jövőre már kapható is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11209947-5240-4025-bc7d-a5b9d8dae2b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb bűncselekménnyel gyanúsítják azt a 42 éves mátészalkai férfit, aki november végén megkéselték egy eladót Nyíregyházán.","shortLead":"Újabb bűncselekménnyel gyanúsítják azt a 42 éves mátészalkai férfit, aki november végén megkéselték egy eladót...","id":"20181222_30_milliot_sikkaszthatott_volt_munkahelyerol_a_nyiregyhazi_keselo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11209947-5240-4025-bc7d-a5b9d8dae2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fac5c2b-5c91-464e-a533-ab865441702b","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_30_milliot_sikkaszthatott_volt_munkahelyerol_a_nyiregyhazi_keselo","timestamp":"2018. december. 22. 20:14","title":"30 milliót sikkaszthatott volt munkahelyéről a nyíregyházi késelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3422d68f-090f-459b-9bb7-4f1d87ef8928","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Holtversenyben vagyunk Fehéroroszországgal, Brazíliával és Örményországgal.","shortLead":"Holtversenyben vagyunk Fehéroroszországgal, Brazíliával és Örményországgal.","id":"20181221_Itt_a_jotekonysagi_ranglista_a_magyarok_alig_adakoznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3422d68f-090f-459b-9bb7-4f1d87ef8928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71771682-8fa6-4b55-ab82-42ac856bc480","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Itt_a_jotekonysagi_ranglista_a_magyarok_alig_adakoznak","timestamp":"2018. december. 21. 18:36","title":"Itt a jótékonysági ranglista: a magyarok alig adakoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. tőkeemelésére 25 milliárd forintot hagyott jóvá a kormány – derül ki a mai Magyar Közlönyből.","shortLead":"A PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. tőkeemelésére 25 milliárd forintot hagyott jóvá a kormány –...","id":"20181221_Ujabb_milliardokat_tolnak_a_paksi_projektbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844a38da-2218-4105-af06-70497939493f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Ujabb_milliardokat_tolnak_a_paksi_projektbe","timestamp":"2018. december. 21. 11:40","title":"Újabb milliárdokat tolnak a paksi projektbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050ee260-1c1f-48d5-8b8f-967009c17b8d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Itt a sztárfellépő.","shortLead":"Itt a sztárfellépő.","id":"20181222_A_Campus_Fesztivalon_is_fellep_a_Limp_Bizkit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=050ee260-1c1f-48d5-8b8f-967009c17b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4947906f-8a59-41c7-b5ea-340ca6035442","keywords":null,"link":"/kultura/20181222_A_Campus_Fesztivalon_is_fellep_a_Limp_Bizkit","timestamp":"2018. december. 22. 21:15","title":"A Campus Fesztiválon is fellép a Limp Bizkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A római katolikus egyház soha többé nem fogja fedezni a gyermekek elleni szexuális visszaéléseket elkövető papokat, azok pedig, akik ilyen bűnöket követtek el, jobban teszik, ha feladják magukat – mondta Ferenc pápa a római kúriához intézett hagyományos karácsonyi beszédében.","shortLead":"A római katolikus egyház soha többé nem fogja fedezni a gyermekek elleni szexuális visszaéléseket elkövető papokat...","id":"20181221_ferenc_papa_pedofil_papok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2db96a2-9f6f-4cd2-ad0b-a1ca586eedfb","keywords":null,"link":"/vilag/20181221_ferenc_papa_pedofil_papok","timestamp":"2018. december. 21. 17:18","title":"Ferenc pápa: Adják fel magukat a pedofil papok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]