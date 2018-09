Nem mindig a többségnek van igaza. Száz éve sokan úgy vélték, hogy lehetetlen a levegőnél nehezebb repülő szerkezetet építeni, a Wright fivérek mégis sikerrel jártak. Sokan gondolják azt is, hogy lehetetlen egy sikeres vállalkozást a nulláról felépíteni, ám egy másik testvérpár éppen napjainkban bizonyítja ennek ellenkezőjét. A magyar Oletics fivérek, gyerekkori érdeklődésüket követve, Magyarországon egyedülálló helikopter-karbantartó üzemet hoztak létre.

Az idősebb testvér, Imre volt az úttörő, bár őt nem annyira a szerelés, mint inkább maga a repülés vonzotta. 2004-ben, harmincévesen alapította Fly4Less nevű kft-jét, mindmáig ő vezeti a céget, pilótaként pedig a napi munkából is jócskán kiveszi a részét.

© Helicontrol

Hamar kiderült, hogy szükség lesz egy karbantartó bázisra is; ezen a ponton került a képbe Imre öccse, Péter. Őt a szárnyalásnál jobban érdekelték a gépek, ám mielőtt fejest ugorhatott volna a munkába, meg kellett tanulnia a szakma fortélyait. Ez volt az első komoly akadály, ugyanis Magyarországon jelenleg nem működik teljes körű képzést nyújtó intézmény. Az alapképzés legalább egy év, de ahhoz, hogy a reménybeli szerelőt önállóan is egy igazi forgószárnyasnak akár csak a közelébe engedjék, további minimum három év szakmai gyakorlat szükséges (szakirányú középiskolai tanulmányok nélkül pedig öt évig kell bojtárkodni), valamint külön-külön szakvizsga minden, szerelni kívánt típusra. De nemcsak időigényes, hanem drága is a tanulás. Egy színvonalas alapképzés ára forintban számolva valahol 6 és 10 millió között mozog, beleszámítva a huzamosabb külföldön tartózkodás és az utazás költségeit is. A típusképesítések megszerzésére további milliókat kell kifizetniük a diákoknak, és ugyanez igaz az időnként szükségessé váló továbbképzésekre is. Az engedélyek és a szaktudás meglétét pedig a megfelelő hatóságok rendszeresen ellenőrzik; rengeteg előírásnak kell megfelelni, hiszen a légi közlekedés szabályai rendkívül szigorúak.

A karbantartással foglalkozó Helicontrol Kft.-t Imrének végül 2011-ben sikerült megalapítania, Péter pedig 2013-ban tudta átvenni a céget. A székhely Budapestre, a bázis azonban Vasvárra került. A saját pénzüket is befektették, de bizonyos eszközeiket lízingelniük vagy bérelniük kellett, és kölcsönt is felvettek. Állami forráshoz nem jutottak. A társaság kezdetben a Fly4Less gépeinek szerelésével foglalkozott, de hamar kiderült, hogy az övékén kívül alig akad a kor kívánalmainak megfelelő helikopterjavító műhely vagy egyáltalán karbantartó személyzet Magyarországon, így érkezni kezdtek a külső megrendelések. Még külföldről is: Svájcból, Németországból, Ausztriából. Mivel nemcsak műhely, de helikopter se nagyon van az országban, bőven volt kapacitás a nemzetközi megrendelések teljesítésére. Az alapító úgy becsüli, a magyar forgószárnyasok száma épphogy meghaladhatja a százat, és ezeknek nagyjából a fele lehet állami kézben. Hozzáteszi: ebben semmi meglepő nincsen, az ország földrajzi adottságai miatt alig adódik olyan helyzet, amikor igazán szükség volna helikopterre. A domborzatilag sokkal változatosabb Ausztriában már inkább megéri ez a fajta közlekedés, ezért ott hatszor-nyolcszor annyi helikopter teljesít szolgálatot, mint Magyarországon, noha a szomszédos állam kisebb kiterjedésű.

© Helicontrol

A jelek szerint mégis úgy kellett a karbantartó üzem, mint egy falat kenyér: 2012-ben 28 millió forint árbevételt értek el, majd 2013-ban már 70, 2014-ben pedig 255 milliót. A következő évben kissé visszaesett, 174 millió forintot tett ki a bevétel, 2016-ban és 2017-ben azonban 200 millió környékén stabilizálódott. Veszteséggel soha nem üzemeltek. A cég mára európai szintű tényezővé nőtte ki magát a piacon. Az alapítók eleinte gondoltak arra is, hogy külföldön vállalkozzanak, de végül úgy döntöttek, inkább megpróbálják a nemzetközi munkákat Magyarországra hozni.

A cég most újabb szintlépés előtt állhat, ugyanis a közbeszerzési sikerek is megjöttek. A Helicontrol tavaly októberben nyerte első állami tenderét: 38 millió forint értékben végzett helikopteres szállításokat a Készenléti Rendőrségnek. Az idén a honvédség Eurocoptereinek nagyjavítását is megcsípték több mint 600 millió forintért. S nemrég az övék lett az a keretszerződés is, melynek értelmében maximum 870 millió forint értékben szállíthatnak alkatrészeket a rendőrség egyes amerikai gyártmányú (a legendás Howard Hugheshoz is köthető MD Helicopters által gyártott) helikoptereihez.

Munka a Helicontrol telephelyén. Gyári állapotok © Helicontrol

Igazán azonban az európai típusok körül érzi otthon magát mind a Helicontrol, mind pedig a Fly4Less gárdája. Leginkább az Airbusokra szakosodtak, a Helicontrol eredetileg azért, mert a Fly4Less már 2007-ben e páneurópai gyártmány mellett tette le a garast az alkatrészek könnyű elérhetősége miatt. Szerencsés egybeesés, hogy utóbb a honvédség is éppen erre a típuscsaládra szavazott: júliusban húsz Airbus H145M beszerzését jelentette be Benkő Tibor miniszter, a pótalkatrészekkel együtt mintegy 100 milliárd forint értékben. A típus még elterjedtebbé válása biztosan nem fog megártani a Helicontrolnak sem.

A cégnél egyébként már most sem nagyon van idő láblógatásra. A helikopteres szolgáltatás erősen szezonális piac, a cégek kora tavasztól késő őszig aktívak. Ilyenkor azért kell a gépeket bütykölni, hogy folyamatosan repülhessenek. A késő ősztől kora tavaszig tartó viszonylagos holtszezonban pedig azért sok a karbantartói munka, mert olyankor a nagyobb javításokat, átépítéseket végeztetik el a szolgáltatók, hogy ezek miatt ne a nyári csúcsban kelljen leállni. A Helicontrolnak ezért aztán egész évben bőven akad munkája.