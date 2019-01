Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf6effb8-48c6-45f2-af0f-66706f09c4c1","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"2018-ben megtudtuk, mi a kormányfő célja: 2030-ra Európa egyik legjobb helyévé tenni Magyarországot. Az ide vezető út rögös lesz, Orbán Viktor mindenesetre igyekszik az eddigieknél is szélesebbé tenni legalább saját maga és köre számára. Vajon meddig juthatunk 2019-ben?","shortLead":"2018-ben megtudtuk, mi a kormányfő célja: 2030-ra Európa egyik legjobb helyévé tenni Magyarországot. Az ide vezető út...","id":"20190102_magyar_gazdasag_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf6effb8-48c6-45f2-af0f-66706f09c4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93e6ec1-b229-4247-bd22-bb24fbb1f789","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_magyar_gazdasag_2019","timestamp":"2019. január. 02. 11:00","title":"2019: idén se lesz Ausztria Magyarországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623166da-e64f-4502-998d-46552c922610","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új-Zélandon 12 órával, Sydney-ben 10 órával van több, mint nálunk.","shortLead":"Új-Zélandon 12 órával, Sydney-ben 10 órával van több, mint nálunk.","id":"20181231_Ausztraliaban_es_UjZelandon_mar_ujev_van_nem_is_akarhogy_unneplik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=623166da-e64f-4502-998d-46552c922610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a778079-2cd3-463c-bc25-caba9294d5c7","keywords":null,"link":"/elet/20181231_Ausztraliaban_es_UjZelandon_mar_ujev_van_nem_is_akarhogy_unneplik","timestamp":"2018. december. 31. 15:49","title":"Ausztráliában és Új-Zélandon már rég újév van, nem is akárhogyan köszöntötték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f855f4e-105e-46da-88a3-090bd5dcecec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nincs \"rabszolgatörvény\", tehát nem is kell semmit módosítani. Nagy Imrével pedig semmi problémája nincs a kormánynak.","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nincs \"rabszolgatörvény\", tehát nem is kell semmit módosítani. Nagy...","id":"20181231_Gulyas_Gergely_Az_ellenzek_nagy_resze_antidemokratikus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f855f4e-105e-46da-88a3-090bd5dcecec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff23629-eed8-4752-a2e1-6a5584f6d7f9","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Gulyas_Gergely_Az_ellenzek_nagy_resze_antidemokratikus","timestamp":"2018. december. 31. 15:31","title":"Gulyás Gergely: Az ellenzék nagy része antidemokratikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406c63cf-d539-48b9-b7b8-2b18b14f1e7b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Első magyar női pilótaként már januárban bemutatkozhat a kategóriában.","shortLead":"Első magyar női pilótaként már januárban bemutatkozhat a kategóriában.","id":"20190102_keszthelyi_vivien_forma3_f3_autosport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=406c63cf-d539-48b9-b7b8-2b18b14f1e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f5d7f7-e1bc-49da-8ecf-a6842a6a58ec","keywords":null,"link":"/sport/20190102_keszthelyi_vivien_forma3_f3_autosport","timestamp":"2019. január. 02. 11:53","title":"A Forma–3-ban folytatja Keszthelyi Vivien","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a szélsőjobboldali Jair Bolsonaro elnök beiktatására érkezett Brazíliavárosba.","shortLead":"A miniszterelnök a szélsőjobboldali Jair Bolsonaro elnök beiktatására érkezett Brazíliavárosba.","id":"20190101_Orban_Viktor_Braziliabol_kivant_boldog_uj_evet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05271aff-c731-4821-82ee-bafd3dd02c77","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_Orban_Viktor_Braziliabol_kivant_boldog_uj_evet","timestamp":"2019. január. 01. 08:25","title":"Orbán Viktor Brazíliából kívánt boldog új évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elizabeth Warren szenátor az első hivatalos amerikai elnökjelölt-aspiráns.","shortLead":"Elizabeth Warren szenátor az első hivatalos amerikai elnökjelölt-aspiráns.","id":"20181231_Megvan_Trump_elso_kihivoja_a_2020as_elnokvalasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ea6094-4c9f-4286-949b-ebb07d94726a","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Megvan_Trump_elso_kihivoja_a_2020as_elnokvalasztason","timestamp":"2018. december. 31. 19:04","title":"Megvan Trump első kihívója a 2020-as elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Akár 20-25 százalékkal is nőhet a hitelezés a bankok szerint idén.","shortLead":"Akár 20-25 százalékkal is nőhet a hitelezés a bankok szerint idén.","id":"20190102_2019ben_is_batran_adosodnak_el_a_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36c54de-8496-405f-957b-5b2e5c6cc3e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_2019ben_is_batran_adosodnak_el_a_magyarok","timestamp":"2019. január. 02. 07:21","title":"2019-ben is bátran adósodnak el a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04c3730-ce61-440c-94e3-d06657f5efec","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A NASA megerősítette, hogy a New Horizons jó állapotban van.","shortLead":"A NASA megerősítette, hogy a New Horizons jó állapotban van.","id":"20190101_new_horizons_nasa_ultima_thule","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a04c3730-ce61-440c-94e3-d06657f5efec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d1eef1-d9c3-4f1f-bb49-2be2d972ecab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190101_new_horizons_nasa_ultima_thule","timestamp":"2019. január. 01. 17:46","title":"Megúszta az űrszonda a Naprendszer legtávolabbi bolygójának a megközelítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]