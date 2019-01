Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da2a91af-3ea7-4173-b931-1d66cf558e98","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Film készült Stuart Máriáról, amiből nem spórolták ki a véresebb jelenetet sem. Ahogy az természetes.","shortLead":"Film készült Stuart Máriáról, amiből nem spórolták ki a véresebb jelenetet sem. Ahogy az természetes.","id":"20190116_A_kiralyno_is_menstrual_meg_egy_filmben_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da2a91af-3ea7-4173-b931-1d66cf558e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a7fee7b-0379-4224-bfb0-2a3df2fa19c9","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_A_kiralyno_is_menstrual_meg_egy_filmben_is","timestamp":"2019. január. 16. 07:03","title":"A királynő is menstruál, még egy filmben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6831b382-ae42-4330-8ad6-b468b73ac493","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A múlt héten átadott négypontos petícióra válaszoltak most. ","shortLead":"A múlt héten átadott négypontos petícióra válaszoltak most. ","id":"20190115_Beintett_a_kormany_a_szakszervezeteknek_nem_targyalnak_veluk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6831b382-ae42-4330-8ad6-b468b73ac493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b24802-2754-4130-a522-ff16b012026b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Beintett_a_kormany_a_szakszervezeteknek_nem_targyalnak_veluk","timestamp":"2019. január. 15. 09:00","title":"Beintett a kormány a szakszervezeteknek, nem tárgyalnak velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ae4b4f-ee16-493c-8511-f25c751faf41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóságok 73 méteren egy zacskó édességet és egy műanyag poharat találtak. De a kis Yulen még mindig nincs meg. ","shortLead":"A hatóságok 73 méteren egy zacskó édességet és egy műanyag poharat találtak. De a kis Yulen még mindig nincs meg. ","id":"20190114_100_meter_mely_kutba_zuhant_egy_kisfiu_Spanyolorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ae4b4f-ee16-493c-8511-f25c751faf41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc9e87b-3d61-49b4-beda-49b764aefa69","keywords":null,"link":"/elet/20190114_100_meter_mely_kutba_zuhant_egy_kisfiu_Spanyolorszagban","timestamp":"2019. január. 14. 19:06","title":"100 méter mély kútba zuhant egy kisfiú Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez az eredmény jó hír a hosszú távú űrkutatás számára.","shortLead":"Ez az eredmény jó hír a hosszú távú űrkutatás számára.","id":"20190115_Ezt_a_versenyt_is_a_kinaiak_nyertek_kihajtottak_az_elso_magok_a_Holdon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efb5d73-bafc-4180-8482-575d9c84d1a9","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Ezt_a_versenyt_is_a_kinaiak_nyertek_kihajtottak_az_elso_magok_a_Holdon","timestamp":"2019. január. 15. 10:23","title":"Ezt a versenyt is a kínaiak nyerték: kihajtottak az első magok a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban már elérhető az Apple újgenerációs okosórájához az EKG-funkció. Ismét bebizonyította, hogy akár életmentő is lehet.","shortLead":"Az Egyesült Államokban már elérhető az Apple újgenerációs okosórájához az EKG-funkció. Ismét bebizonyította, hogy akár...","id":"20190114_eletet_mentett_az_apple_watch_series4_ekg_funkcioja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b59c26e-61db-4ec2-a999-3a380eedc754","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_eletet_mentett_az_apple_watch_series4_ekg_funkcioja","timestamp":"2019. január. 14. 19:03","title":"Életet mentett az Apple Watch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452331c1-61d1-412c-821b-1842c76b7a88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két független politikus hétfőn visszament a köztévé épületéhez, de továbbra sem álltak velük érdemben szóba, ezért bent aludtak.","shortLead":"A két független politikus hétfőn visszament a köztévé épületéhez, de továbbra sem álltak velük érdemben szóba, ezért...","id":"20190115_Bent_aludt_az_MTVAban_Szel_es_Hadhazy_a_tevesek_rajuk_allitottak_egy_kamerat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=452331c1-61d1-412c-821b-1842c76b7a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7fd37d-5436-4d98-8fdf-72f81da6f7e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Bent_aludt_az_MTVAban_Szel_es_Hadhazy_a_tevesek_rajuk_allitottak_egy_kamerat","timestamp":"2019. január. 15. 06:53","title":"Bent aludt az MTVA-ban Szél és Hadházy, a tévések rájuk állították a kamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A látszatcsillogás mögött rothadó világot, a perspektívátlanság meséjét vitte színre Alföldi Róbert a Centrál Színház Kasimir és Karoline című előadásában. Ödön von Horváth a náci hatalomátvétel előtti pillanatokban játszódó darabja konkrét áthallások nélkül is áthallásos történet a feledni vágyó emberekről. Döntéshelyzetekről, emberi viszonyokról, udvari bolondságról is beszélgettünk a rendezővel.","shortLead":"A látszatcsillogás mögött rothadó világot, a perspektívátlanság meséjét vitte színre Alföldi Róbert a Centrál Színház...","id":"20190115_Alfoldi_Robert_Hogy_ki_a_kiralyunk_az_tolunk_fugg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ed692c-e7e9-4572-95f5-489b0ddf500f","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Alfoldi_Robert_Hogy_ki_a_kiralyunk_az_tolunk_fugg","timestamp":"2019. január. 15. 14:30","title":"Alföldi Róbert: „Hogy ki a királyunk, az tőlünk függ”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demeter Márta, az LMP társelnöke megsorozta kérdésekkel a kabinet illetékes tárcáit, érdemi választ nem igazán kapott.","shortLead":"Demeter Márta, az LMP társelnöke megsorozta kérdésekkel a kabinet illetékes tárcáit, érdemi választ nem igazán kapott.","id":"20190116_Rengeteg_kerdest_feltett_Gruevszkirol_egy_rovid_nem_szocskaval_leszerelte_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8785ef-fa09-4de9-8de3-71c5db913fe8","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Rengeteg_kerdest_feltett_Gruevszkirol_egy_rovid_nem_szocskaval_leszerelte_a_kormany","timestamp":"2019. január. 16. 16:54","title":"Rengeteg kérdést feltett Gruevszkiről, egy rövid nem szócskával leszerelte a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]