[{"available":true,"c_guid":"d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Gagel cége, a Welt-Stadt már kétszer kapott haladékot, de egyelőre nem fizetett.","shortLead":"Michael Gagel cége, a Welt-Stadt már kétszer kapott haladékot, de egyelőre nem fizetett.","id":"20190116_A_BKVt_nem_zavarja_hogy_Habony_baratja_egymilliard_forinttal_tartozik_nekik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d95c4f0-6aa4-4590-8b29-018e122b7cac","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_A_BKVt_nem_zavarja_hogy_Habony_baratja_egymilliard_forinttal_tartozik_nekik","timestamp":"2019. január. 16. 12:19","title":"A BKV-t nem zavarja, hogy Habony barátja egymilliárd forinttal tartozik nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d68be4-dff9-4da4-8815-a479b0b6b5fe","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négyzetméterenként 12 ezer forint adót vetnek ki több településen is az óriásplakátokra.","shortLead":"Négyzetméterenként 12 ezer forint adót vetnek ki több településen is az óriásplakátokra.","id":"20190116_Egyre_tobb_varos_vezette_be_a_plakatadot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8d68be4-dff9-4da4-8815-a479b0b6b5fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f54e9e-df16-499a-b79e-0ad318c00624","keywords":null,"link":"/kkv/20190116_Egyre_tobb_varos_vezette_be_a_plakatadot","timestamp":"2019. január. 16. 10:13","title":"Egyre több város vezette be a plakátadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2018 a családok éve volt, de a külhoni magyar családokról sem feledkezett meg az állam egy mostani szerződés szerint. Ugyanis idén babacsomagokat fognak szétosztani közöttük. 120 millió forintból.","shortLead":"2018 a családok éve volt, de a külhoni magyar családokról sem feledkezett meg az állam egy mostani szerződés szerint...","id":"20190116_120_milliobol_vesz_babacsomagokat_az_allam_a_hataron_tuli_magyar_csaladoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7756fb-877e-4e0e-91d2-10435c51c938","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_120_milliobol_vesz_babacsomagokat_az_allam_a_hataron_tuli_magyar_csaladoknak","timestamp":"2019. január. 16. 14:21","title":"120 millióból vesz babacsomagokat az állam a határon túli magyar családoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3a1828-6843-4cba-9cdc-52da5bccd68a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190117_Zsenialis_klipet_keszitett_egy_miskolci_gimnazium_a_We_Are_The_Worldre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc3a1828-6843-4cba-9cdc-52da5bccd68a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ebfb549-14e9-4847-abb1-68b970c74beb","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Zsenialis_klipet_keszitett_egy_miskolci_gimnazium_a_We_Are_The_Worldre","timestamp":"2019. január. 17. 09:02","title":"Zseniális klipet készített egy miskolci gimnázium a We Are The Worldre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213160c4-87cf-410c-a880-ffbbb7b8fc5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre többen fordulnak orvoshoz, több kórházban is látogatási tilalom van.","shortLead":"Egyre többen fordulnak orvoshoz, több kórházban is látogatási tilalom van.","id":"20190116_Megkezdodott_az_influenzajarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=213160c4-87cf-410c-a880-ffbbb7b8fc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a2fa0d-ceac-44ef-bcb0-12721f05095a","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Megkezdodott_az_influenzajarvany","timestamp":"2019. január. 16. 13:42","title":"Megkezdődött az influenzajárvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a4c4d0-8aeb-46ea-9112-651efa00056a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folytatódnak a decemberben elrendelt korlátozások az NHB-nál.","shortLead":"Folytatódnak a decemberben elrendelt korlátozások az NHB-nál.","id":"20190117_Tovabbra_is_bajban_Matolcsy_rokonanak_a_bankja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76a4c4d0-8aeb-46ea-9112-651efa00056a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cc7eae-8f39-4c43-bd35-1f5d7299b53e","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Tovabbra_is_bajban_Matolcsy_rokonanak_a_bankja","timestamp":"2019. január. 17. 11:32","title":"Továbbra is bajban Matolcsy rokonának a bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e4bab8-d0ba-4aa6-9d7b-e37360f88978","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább 149 rabot végeztek ki 2018-ban Szaúd-Arábiában, hárommal többet az azt megelőző évhez képest, dacára annak, hogy Mohamed bin Szalmán szaúd-arábiai trónörökös korábban azt ígérte, a halálbüntetést a lehető legkisebb mértékben alkalmazzák – közölte jelentésében az Európai-Szaúdi Emberi Jogi Szervezet (ESOHR).","shortLead":"Legalább 149 rabot végeztek ki 2018-ban Szaúd-Arábiában, hárommal többet az azt megelőző évhez képest, dacára annak...","id":"20190116_nott_a_kivegzesek_szama_szaud_arabiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36e4bab8-d0ba-4aa6-9d7b-e37360f88978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb26d0f5-d8ae-4489-a788-9cef0204e67b","keywords":null,"link":"/vilag/20190116_nott_a_kivegzesek_szama_szaud_arabiaban","timestamp":"2019. január. 16. 21:43","title":"Nőtt a kivégzések száma Szaúd-Arábiában 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3782a92-4dfd-43a3-8e39-d2fae5ba395e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki kifizeti ezt az összeget, az egy olyan időgépet kap, mely a 36 évvel ezelőtti NSZK-ba repíti vissza.","shortLead":"Aki kifizeti ezt az összeget, az egy olyan időgépet kap, mely a 36 évvel ezelőtti NSZK-ba repíti vissza.","id":"20190116_7_millio_forint_sok_vagy_keves_egy_patika_allapotu_regi_zoldseges_merciert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3782a92-4dfd-43a3-8e39-d2fae5ba395e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6349fd37-e597-48a3-96b0-870aff9a124e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_7_millio_forint_sok_vagy_keves_egy_patika_allapotu_regi_zoldseges_merciert","timestamp":"2019. január. 16. 11:21","title":"7 millió forint sok vagy kevés egy patika állapotú régi zöldséges-Merciért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]