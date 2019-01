Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7454ca3a-30ee-41d5-9ca5-de90b5bd73f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Félpályás lezárással demonstráltak a túlóratörvény ellen. ","shortLead":"Félpályás lezárással demonstráltak a túlóratörvény ellen. ","id":"20190121_Tuntetok_okoztak_kilometeres_dugot_Pecsett_hetfo_reggel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7454ca3a-30ee-41d5-9ca5-de90b5bd73f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a4620f-83ec-4654-84f9-22e574ab20cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Tuntetok_okoztak_kilometeres_dugot_Pecsett_hetfo_reggel","timestamp":"2019. január. 21. 11:25","title":"Tüntetők okoztak kilométeres dugót Pécsett hétfő reggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca67b89-2033-4d78-85fb-27f75480547b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt nem tudni, hogy pontosan mennyit költöttek a tankokra, százmilliárdról lehet szó. ","shortLead":"Azt nem tudni, hogy pontosan mennyit költöttek a tankokra, százmilliárdról lehet szó. ","id":"20190121_Egyeb_ellentetelezes_nelkul_vett_tankokat_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aca67b89-2033-4d78-85fb-27f75480547b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c69802a-ac93-447a-b665-7073b303e577","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Egyeb_ellentetelezes_nelkul_vett_tankokat_a_kormany","timestamp":"2019. január. 21. 07:06","title":"Egyéb ellentételezés nélkül vett tankokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e7c8d8-0938-45c5-99ad-62a1b1d1078b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cseh Katalint, a Momentum EP-listavezetőjét azért motozták meg állítása szerint, majd indítottak eljárást ellene, mert korábban egy üres réten meggyújtott egy füstszórót.","shortLead":"Cseh Katalint, a Momentum EP-listavezetőjét azért motozták meg állítása szerint, majd indítottak eljárást ellene, mert...","id":"20190120_Megmotoztak_es_eljarast_inditottak_a_Momentum_politikusa_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41e7c8d8-0938-45c5-99ad-62a1b1d1078b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7499a6-46cf-46b9-9831-d900b11a097f","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Megmotoztak_es_eljarast_inditottak_a_Momentum_politikusa_ellen","timestamp":"2019. január. 20. 14:00","title":"Megmotozták és eljárást indítottak a Momentum politikusa ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba85deb-b3fb-452f-a403-0f5ef5b143f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Antonio Banderas hálás lehetett Vajnának.","shortLead":"Antonio Banderas hálás lehetett Vajnának.","id":"20190120_Antonio_Banderas_is_bucsuzik_Andy_Vajnatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bba85deb-b3fb-452f-a403-0f5ef5b143f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee05946-e8a3-429d-abb7-c19d4634a5c3","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Antonio_Banderas_is_bucsuzik_Andy_Vajnatol","timestamp":"2019. január. 20. 17:49","title":"Antonio Banderas is búcsúzik Andy Vajnától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ferenc pápa fogta magát, és egy klikkeléssel személyes profilt nyitott magának egy imaportál új okostelefonos alkalmazásán. ","shortLead":"Ferenc pápa fogta magát, és egy klikkeléssel személyes profilt nyitott magának egy imaportál új okostelefonos...","id":"20190120_Okostelefonos_imaalkalmazast_inditott_el_Ferenc_papa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c51ea7c-fdac-4aaa-ac31-09f1844c61f1","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Okostelefonos_imaalkalmazast_inditott_el_Ferenc_papa","timestamp":"2019. január. 20. 16:32","title":"Okostelefonos ima-alkalmazást indított el Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormány kiterjesztené 12 éves fiúkra is HPV-védőoltást az iskolai védőoltási program keretében - mondta az egészségügyért felelős államtitkár egy szombati rendezvényen Budapesten.","shortLead":"A kormány kiterjesztené 12 éves fiúkra is HPV-védőoltást az iskolai védőoltási program keretében - mondta...","id":"20190120_HPV_elleni_oltas_a_kormany_a_fiukat_is_beoltatna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94be6497-8fa8-408e-89cd-bb4aa7637da3","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_HPV_elleni_oltas_a_kormany_a_fiukat_is_beoltatna","timestamp":"2019. január. 20. 09:30","title":"HPV elleni oltás: a kormány a fiúkat is beoltatná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba524fd8-a167-4896-8027-d9fe5195ecd5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ember tragédiáját nem tudták befejezni, díszletelemek hibásodtak meg. ","shortLead":"Az ember tragédiáját nem tudták befejezni, díszletelemek hibásodtak meg. ","id":"20190121_Felbeszakatt_egy_eloadas_a_Nemzeti_Szinhazban_vasarnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba524fd8-a167-4896-8027-d9fe5195ecd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ef010e-22f7-4272-966a-d33f380b884d","keywords":null,"link":"/kultura/20190121_Felbeszakatt_egy_eloadas_a_Nemzeti_Szinhazban_vasarnap","timestamp":"2019. január. 21. 10:21","title":"Félbeszakadt egy előadás a Nemzeti Színházban vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincs napirenden jelenleg a Renault és a Nissan egyesülése - közölte vasárnap Bruno Le Maire francia gazdasági miniszter, cáfolva az aznapi japán sajtóértesüléseket. ","shortLead":"Nincs napirenden jelenleg a Renault és a Nissan egyesülése - közölte vasárnap Bruno Le Maire francia gazdasági...","id":"20190120_Mit_akar_a_Reanault_a_Nissantol_es_a_Nissan_a_Renaulttol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1039ff68-d44e-4955-8cae-812d3e854edf","keywords":null,"link":"/kkv/20190120_Mit_akar_a_Reanault_a_Nissantol_es_a_Nissan_a_Renaulttol","timestamp":"2019. január. 20. 19:14","title":"Mit akar a Renault a Nissan-tól, és a Nissan a Renault-tól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]