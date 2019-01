Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Hétfőn élesedett a Facebook legújabb funkciója, amely segít, hogy bizonyos ügyekben petíciót indítsanak a felhasználók, megszólítva ezzel a helyi képviselőket. A Community Actions egyelőre az Egyesült Államokban vált elérhetővé, de ha beválik, más országokra is kiterjeszthetik. 2019. január. 21. 10:33 Most a Facebook a soros: olyan funkció jön, ami a civileket támogatja Kérdés, hogy a vasárnap elhunyt Andy Vajna 67 milliárd forintosra becsült vagyona egyben marad-e, és hogy a cégekben milyen szerep jut özvegyének és a NER-nek? 2019. január. 21. 15:20 Kaszinó, média, vendéglátás, egyebek: Mi lesz Andy Vajna céges örökségével? Azt nem tudni, hogy pontosan mennyit költöttek a tankokra, százmilliárdról lehet szó. 2019. január. 21. 07:06 Egyéb ellentételezés nélkül vett tankokat a kormány Langyos vitán mondott oda Karácsony Gergely Horváth Csabának, hogy a kutatási adatok szerint ő az esélyes főpolgármester-jelölt Tarlós István ellen. Az MSZP-s Horváth nem tudott válaszolni arra a kérdésre, hogy mit tenne a bizonytalanok megszólításáért. A NER-t erővel győzné le. 2019. január. 20. 16:42 Karácsony és Horváth első előválasztási vitája: A Fidesz meg fog bukni A többségi tulajdonos közleményben tudatta, hogy a cég piaci pozícióját nem befolyásolja a "sajnálatos esemény", de úgy tűnik, a befektetőket nem sikerült megnyugtatni. 2019. január. 21. 16:23 Zuhanni kezdtek az Est Média részvényei Andy Vajna halálának hírére Harminc magyar cégből egy használ csak robotokat. 2019. január. 21. 11:58 Az EU utolsó előtti helyén állunk robothasználatban Összegyűjtötte a közjegyzői kamara, mire érdemes figyelniük a vevőknek, hogy ne csaphassa be őket senki. 2019. január. 21. 11:11 Közjegyzőnek álcázott csalók kérnek pénzt a lakásvásárlóktól Az ok: az új kritériumok miatt sok család teljesen kieshet az ápolási díj rendszeréből. 2019. január. 20. 15:50 Az ombudsmanhoz fordul a gyerekek otthongondozási díja miatt az LMP