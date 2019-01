Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A természetfilmes szerint lépni kell, mielőtt a klímaváltozás okozta károk helyrehozhatatlanná válnak.","shortLead":"A természetfilmes szerint lépni kell, mielőtt a klímaváltozás okozta károk helyrehozhatatlanná válnak.","id":"20190122_David_Attenborough_A_kovetkezo_par_ev_a_kovetkezo_par_ezer_evet_is_meghatarozhatja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7668fee4-2a55-49e8-868e-8b336ea387d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_David_Attenborough_A_kovetkezo_par_ev_a_kovetkezo_par_ezer_evet_is_meghatarozhatja","timestamp":"2019. január. 22. 09:30","title":"David Attenborough: A következő pár év a következő pár ezer évet is meghatározhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0ec5c7-969b-4161-b55d-33a14abfd480","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump bevett szokása, hogy a neki nem tetsző írásokra és híroldalakra a \"fake news\", vagyis az álhír szót alkalmazza, holott egy új kutatás szerint valójában ő az, aki a megtévesztésre játszik.","shortLead":"Donald Trump bevett szokása, hogy a neki nem tetsző írásokra és híroldalakra a \"fake news\", vagyis az álhír szót...","id":"20190121_donald_trump_facebook_instagram_foto_kepmanipulalas_manipulalt_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e0ec5c7-969b-4161-b55d-33a14abfd480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f08b7d8-c824-442c-b957-37518f0c5c7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_donald_trump_facebook_instagram_foto_kepmanipulalas_manipulalt_fotok","timestamp":"2019. január. 22. 09:33","title":"Ránéztek Trump Facebook- és Instagram-fotóira, és kiderült, hogy többet számítógéppel manipuláltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67daf925-c49b-4c6f-89db-32f5753ccecf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szabadság, szerelem werkfilmjében Andy Vajna arról mesélt, miért kötődik személyesen az 56-os eseményekhez, és hogyan motiválta mindez, hogy elkészítse a filmet. A werkfilmet most megnézheti a hvg.hu-n.","shortLead":"A Szabadság, szerelem werkfilmjében Andy Vajna arról mesélt, miért kötődik személyesen az 56-os eseményekhez, és hogyan...","id":"20190121_56_befolyasolta_az_egesz_eletemet_Igy_lett_szemelyes_film_a_Szabadsag_szerelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67daf925-c49b-4c6f-89db-32f5753ccecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71d9516-48a9-4d6d-bb13-3f7195e4142a","keywords":null,"link":"/elet/20190121_56_befolyasolta_az_egesz_eletemet_Igy_lett_szemelyes_film_a_Szabadsag_szerelem","timestamp":"2019. január. 21. 13:27","title":"“56 befolyásolta az egész életemet\" – így készült Andy Vajna személyes mozifilmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2017-ben az egy lakosra jutó éves gyógyszerforgalom összértéke meghaladta a 48 ezer forintot.","shortLead":"2017-ben az egy lakosra jutó éves gyógyszerforgalom összértéke meghaladta a 48 ezer forintot.","id":"20190122_Hiaba_a_tbtamogatas_egyre_tobbet_koltunk_gyogyszerekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79062407-5e00-49c6-b6ca-26fec6bc1b23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Hiaba_a_tbtamogatas_egyre_tobbet_koltunk_gyogyszerekre","timestamp":"2019. január. 22. 07:46","title":"Hiába a tb-támogatás, egyre többet költünk gyógyszerekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cbae174-8c5c-4d6f-88b4-a3ba3c9b6e5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Január 21-re virradóra Európa és Afrika nagy részén, valamint Észak- és Dél-Amerikában is teljes holdfogyatkozás volt megfigyelhető. Több mint három évet kell várjunk, hogy hasonlót lássunk. ","shortLead":"Január 21-re virradóra Európa és Afrika nagy részén, valamint Észak- és Dél-Amerikában is teljes holdfogyatkozás volt...","id":"20190121_teljes_holdfogyatkozas_2018_januar_21_verhold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cbae174-8c5c-4d6f-88b4-a3ba3c9b6e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdc7888-76c8-4645-9e75-cd6dfca0ec75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_teljes_holdfogyatkozas_2018_januar_21_verhold","timestamp":"2019. január. 21. 09:03","title":"Csodás képek születtek a hétfő hajnali holdfogyatkozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f81c5e52-f004-4f6c-b089-5bb341995398","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kínai hatóságok csak kevesebb mint 300 hegymászónak adnának ki engedélyt.","shortLead":"A kínai hatóságok csak kevesebb mint 300 hegymászónak adnának ki engedélyt.","id":"20190121_Joval_kevesebben_maszhatjak_meg_a_Mount_Everestet_iden_mint_a_korabbi_evekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f81c5e52-f004-4f6c-b089-5bb341995398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d46e5cb-e00d-4508-b017-92fa6daea4e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190121_Joval_kevesebben_maszhatjak_meg_a_Mount_Everestet_iden_mint_a_korabbi_evekben","timestamp":"2019. január. 21. 17:15","title":"Jóval kevesebben mászhatják meg a Mount Everestet idén, mint a korábbi években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Az ok, amiért most mindenki gyűlöli, nem belőle, hanem belőlünk ered\" – írja közösségi oldalán a T-Online volt vezérigazgatója.","shortLead":"\"Az ok, amiért most mindenki gyűlöli, nem belőle, hanem belőlünk ered\" – írja közösségi oldalán a T-Online volt...","id":"20190121_Simo_Gyorgy_Andy_Vajna_nem_volt_kikerulheto_ember_a_halala_sem_az","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4e1c77-38d1-4acd-9394-9e3f04e29a81","keywords":null,"link":"/elet/20190121_Simo_Gyorgy_Andy_Vajna_nem_volt_kikerulheto_ember_a_halala_sem_az","timestamp":"2019. január. 21. 14:44","title":"Simó György: Andy Vajna nem volt kikerülhető ember, a halála sem az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A sárgamellényesek egy újabb engedményt tudtak kiharcolni. A francia közlekedési miniszter asszony, Elisabeth Borne bejelentette: megállapodtak az autópályákat fenntartó és a díjakat beszedő vállalatokkal, hogy jelentős kedvezményt adnak a fizetős útszakaszok rendszeres használóinak.","shortLead":"A sárgamellényesek egy újabb engedményt tudtak kiharcolni. A francia közlekedési miniszter asszony, Elisabeth Borne...","id":"20190121_Visszateritest_kapnak_az_autopalyadijbol_a_kemenyen_dolgozo_kisemberek_a_franciaknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5652460-af4b-4a99-9661-3a90b35d4af9","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Visszateritest_kapnak_az_autopalyadijbol_a_kemenyen_dolgozo_kisemberek_a_franciaknal","timestamp":"2019. január. 21. 12:13","title":"Visszatérítést kapnak az autópályadíjból a keményen dolgozó kisemberek a franciáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]