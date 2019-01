Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2263a8d-b74a-4577-bac2-266451dd498a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Iszlám Állam kelet-szíriai zárványát ágyúzták. ","shortLead":"Az Iszlám Állam kelet-szíriai zárványát ágyúzták. ","id":"20190126_Sokan_meghaltak_Sziriaban_a_terrorellenes_erok_tamadasakor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2263a8d-b74a-4577-bac2-266451dd498a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdeace09-a571-4080-b971-88677a0e284d","keywords":null,"link":"/vilag/20190126_Sokan_meghaltak_Sziriaban_a_terrorellenes_erok_tamadasakor","timestamp":"2019. január. 26. 16:10","title":"Sokan meghaltak Szíriában a terrorellenes erők támadásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A vonaton végül nem találtak semmit. ","shortLead":"A vonaton végül nem találtak semmit. ","id":"20190125_Bombafegyenetes_miatt_uritettek_ki_egy_vonatot_Frankfurtban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27486723-1146-4944-b9d1-cd3cb2a7f4dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_Bombafegyenetes_miatt_uritettek_ki_egy_vonatot_Frankfurtban","timestamp":"2019. január. 25. 16:37","title":"Bombafenyegetés miatt ürítettek ki egy vonatot Frankfurtban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17cad1f9-4e73-47f2-80c7-ceafe20b619f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első európai vásárlók néhány héten belül átvehetik majd a megrendelt amerikai villanyautóikat.","shortLead":"Az első európai vásárlók néhány héten belül átvehetik majd a megrendelt amerikai villanyautóikat.","id":"20190125_mar_uton_vannak_felenk_az_elso_tesla_model_3_szallitmanyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17cad1f9-4e73-47f2-80c7-ceafe20b619f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb822382-5d35-46d2-8b35-4f2bfc19fc7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_mar_uton_vannak_felenk_az_elso_tesla_model_3_szallitmanyok","timestamp":"2019. január. 25. 15:21","title":"Már úton vannak felénk az első Tesla Model 3 szállítmányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányzati munka három hétre újraindulhat. ","shortLead":"A kormányzati munka három hétre újraindulhat. ","id":"20190125_Trump_alairja_a_harom_hetes_atmeneti_koltsegvetest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fad222-454f-4cc3-981c-17039796646a","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_Trump_alairja_a_harom_hetes_atmeneti_koltsegvetest","timestamp":"2019. január. 25. 20:41","title":"Trump aláírja a három hetes átmeneti költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az athéni parlament kis különbséggel ratifikálta a 27 éve tartó görög-macedón névvita lezárását lehetővé tévő megállapodást. Macedónia a jövőben Észak-Makedónia lesz, Görögország viszont nem akadályozza északi szomszédja euró-atlanti integrációját.","shortLead":"Az athéni parlament kis különbséggel ratifikálta a 27 éve tartó görög-macedón névvita lezárását lehetővé tévő...","id":"20190125_Vegre_megoldodott_a_gorogmacedon_viszaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a79a57-a353-412a-810b-89c45faf3f0e","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_Vegre_megoldodott_a_gorogmacedon_viszaly","timestamp":"2019. január. 25. 14:51","title":"Végre megoldódott a görög-macedón viszály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c103d4-205c-4f15-b4ce-fe997c1e3bc4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az MTI fotósa a levegőből készített felvételeket a folyókról. ","shortLead":"Az MTI fotósa a levegőből készített felvételeket a folyókról. ","id":"20190125_Elkepeszto_fotok_jottek_a_felig_befagyott_Tiszarol_es_Bodrogrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9c103d4-205c-4f15-b4ce-fe997c1e3bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081ea1c8-9636-4b90-a6aa-9be7d4d9c053","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Elkepeszto_fotok_jottek_a_felig_befagyott_Tiszarol_es_Bodrogrol","timestamp":"2019. január. 25. 16:53","title":"Elképesztő fotók jöttek a félig befagyott Tiszáról és Bodrogról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a11587-4f94-4302-b793-d508ad99d26b","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki új kérdéseinket. Hogy látják a világot azok a tehetséges huszonéves fiúk, akikből a következő évtizedek Anger Zsoltja vagy Kovács Lehelje lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és vakmerőek – a következő hetekben őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, csakúgy, mint kolléganőik esetében, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki új kérdéseinket. Hogy látják a világot...","id":"20190125_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_13_Kovacs_S_Jozsef","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70a11587-4f94-4302-b793-d508ad99d26b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b474076-1cb2-43a8-a9c6-952ce205538b","keywords":null,"link":"/kultura/20190125_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_13_Kovacs_S_Jozsef","timestamp":"2019. január. 25. 20:00","title":"Kovács S. József: Nem az érdekelt, ki hány méter a szakmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85eee0d-2721-4e1c-8e2b-7636f7ca3a32","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A pénteken megjelent kormányhatározat a csillagászati összegű kínai vasút ügyét is Palkovics kezébe adta, aki egyébként eddig is a közlekedési tárcát is magában foglaló ITM-et vezette.","shortLead":"A pénteken megjelent kormányhatározat a csillagászati összegű kínai vasút ügyét is Palkovics kezébe adta, aki egyébként...","id":"20190125_A_BudapestBelgrad_vasutvonalert_felelos_kormanybiztos_lett_Palkovics","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d85eee0d-2721-4e1c-8e2b-7636f7ca3a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6570e92b-adae-412a-ab54-c00d2b8b35f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_A_BudapestBelgrad_vasutvonalert_felelos_kormanybiztos_lett_Palkovics","timestamp":"2019. január. 25. 20:43","title":"A Budapest-Belgrád vasútvonalért felelős kormánybiztos lett Palkovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]