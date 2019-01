Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak Bulgáriát és Görögországot előzzük, Románia előttünk. Az EU egyik legkorruptabb országa a miénk.","shortLead":"Csak Bulgáriát és Görögországot előzzük, Románia előttünk. Az EU egyik legkorruptabb országa a miénk.","id":"20190129_Meg_mindig_a_korrupcio_mocsaraban_dagonyazik_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d46a31e-dcb4-4ab7-8368-e2e75252ce83","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_Meg_mindig_a_korrupcio_mocsaraban_dagonyazik_Magyarorszag","timestamp":"2019. január. 29. 08:10","title":"Még mindig a korrupció mocsarában dagonyázik Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc52ed0-04e6-47b9-97df-8e0a298d686a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A franciák városi kisautója a Volvókéhoz hasonló állított tabletet kapott a műszerfal közepére. ","shortLead":"A franciák városi kisautója a Volvókéhoz hasonló állított tabletet kapott a műszerfal közepére. ","id":"20190128_hivatalos_itt_a_kijelzokkel_teli_teljesen_uj_renault_clio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bc52ed0-04e6-47b9-97df-8e0a298d686a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22588ec9-8a09-4242-902e-10597d0d370d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_hivatalos_itt_a_kijelzokkel_teli_teljesen_uj_renault_clio","timestamp":"2019. január. 28. 12:28","title":"Hivatalos: itt a kijelzőkkel teli teljesen új Renault Clio, hogy tetszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce368b1-3ce4-4aa5-a5f2-4df235ec16d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Calais-nál 87 százalékkal csökkenhet az átjutó áru mennyisége – hívták fel a figyelmet a nagy láncok vezetői. ","shortLead":"Calais-nál 87 százalékkal csökkenhet az átjutó áru mennyisége – hívták fel a figyelmet a nagy láncok vezetői. ","id":"20190128_Aruhianytol_es_dragulastol_felnek_a_brit_kereskedok_ha_nincs_Brexitmegallapodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dce368b1-3ce4-4aa5-a5f2-4df235ec16d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb463c30-41be-4363-a70a-ce58e4c479df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190128_Aruhianytol_es_dragulastol_felnek_a_brit_kereskedok_ha_nincs_Brexitmegallapodas","timestamp":"2019. január. 28. 17:24","title":"Áruhiánytól és drágulástól félnek a brit kereskedők, ha nincs Brexit-megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Cikkünket a friss információkkal bővítjük! ","shortLead":"Cikkünket a friss információkkal bővítjük! ","id":"20190128_Havazas_Budapesten_tobb_buszjarat_is_leallt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"809f0a85-1215-4cd8-a2fd-551763c978df","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_Havazas_Budapesten_tobb_buszjarat_is_leallt","timestamp":"2019. január. 28. 11:11","title":"Havazás Budapesten: több buszjárat is leállt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb0568bd-2201-4779-9336-25198431e04f","c_author":"","category":"nagyitas","description":"37. alkalommal hirdették meg a Magyar Sajtófotó Pályázatot, a zsűri 276 szerző 2462 pályaművéből válogatott. A HVG fotósa, Reviczky Zsolt elhozta a Mindennapi élet kategória első díját, és második lett a Társadalomábrázolás kategóriában. ","shortLead":"37. alkalommal hirdették meg a Magyar Sajtófotó Pályázatot, a zsűri 276 szerző 2462 pályaművéből válogatott. A HVG...","id":"20190128_A_37_Magyar_Sajtofoto_Palyazat_dijazottjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb0568bd-2201-4779-9336-25198431e04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355340a4-95d7-42bd-8ebf-11cda4255727","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190128_A_37_Magyar_Sajtofoto_Palyazat_dijazottjai","timestamp":"2019. január. 28. 13:38","title":"Két díjat is nyert a HVG fotósa a Magyar Sajtófotó Pályázaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225c2e9f-4fb5-4a44-acd5-8a882e8d9c5b","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az egykori first lady önéletrajzi könyvében többek között a családját érintő pletykák, és Donald Trump ebben játszott szerepe is szóba jön.","shortLead":"Az egykori first lady önéletrajzi könyvében többek között a családját érintő pletykák, és Donald Trump ebben játszott...","id":"20190128_Mit_nem_bocsat_meg_Michelle_Obama_soha_Donald_Trumpnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=225c2e9f-4fb5-4a44-acd5-8a882e8d9c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7004a8e-2025-42ba-94ba-28f7d2ccaadb","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190128_Mit_nem_bocsat_meg_Michelle_Obama_soha_Donald_Trumpnak","timestamp":"2019. január. 28. 19:15","title":"Mit nem bocsát meg Michelle Obama soha Donald Trumpnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cca115-d9f3-4671-a80c-34893e0995cc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A ceglédi önkormányzat még tavaly határozott arról, hogy eladja a laktanyában levő 3000 négyzetméternyi részt. Hörömpő Annamária is erre szavazott a testületben, majd az ő cége adott be ajánlatot, a minimális árért viheti az ingatlant.","shortLead":"A ceglédi önkormányzat még tavaly határozott arról, hogy eladja a laktanyában levő 3000 négyzetméternyi részt. Hörömpő...","id":"20190129_Az_eladasra_szavazott_a_helyi_Fidesz_elnoke_majd_cege_veteli_ajanlatot_tett_az_ingatlanra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6cca115-d9f3-4671-a80c-34893e0995cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8487dc-3765-4606-bfb5-6f602bbb1b89","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Az_eladasra_szavazott_a_helyi_Fidesz_elnoke_majd_cege_veteli_ajanlatot_tett_az_ingatlanra","timestamp":"2019. január. 29. 08:37","title":"Az eladásra szavazott a helyi Fidesz elnöke, majd cége vételi ajánlatot tett az ingatlanra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23398bcd-cbfd-47aa-b3b5-e0764e7d9c94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat vasárnap szökött el az állatkertből, azóta keresik. ","shortLead":"Az állat vasárnap szökött el az állatkertből, azóta keresik. ","id":"20190128_Elszokott_egy_voros_macskamedve_a_belfasti_allatkertbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23398bcd-cbfd-47aa-b3b5-e0764e7d9c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ca9b050-f4e2-40f4-9963-f6422e3116bc","keywords":null,"link":"/elet/20190128_Elszokott_egy_voros_macskamedve_a_belfasti_allatkertbol","timestamp":"2019. január. 28. 09:13","title":"Elszökött egy vörös macskamedve a belfasti állatkertből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]