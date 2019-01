Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c70a448-ef52-490c-8248-eef59c1ac024","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"27 ember meghalt, amikor két pokolgép is robbant a Fülöp-szigetek Jolo szigetén. A merényletet az Iszlám Állam vállalta magára. A robbantás összefügghet egy autonóm muszli térséggel kapcsolatos népszavazással.","shortLead":"27 ember meghalt, amikor két pokolgép is robbant a Fülöp-szigetek Jolo szigetén. A merényletet az Iszlám Állam vállalta...","id":"20190127_Pokolgepes_merenyletek_a_Fulopszigeteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c70a448-ef52-490c-8248-eef59c1ac024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3d7c7e-74db-4a80-aaba-346a85f4041c","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_Pokolgepes_merenyletek_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2019. január. 27. 22:06","title":"Pokolgépes merényletek a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ő az, akit a TASZ véd, és aki kiszúrt egy százezreket érintő hibát a Telekom rendszerében.","shortLead":"Ő az, akit a TASZ véd, és aki kiszúrt egy százezreket érintő hibát a Telekom rendszerében.","id":"20190128_Reagalt_az_ugyeszseg_az_etikus_hacker_szerintuk_veszelyes_a_tarsadalomra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307494b7-b376-4e1b-8ddf-9c40b94a50d9","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_Reagalt_az_ugyeszseg_az_etikus_hacker_szerintuk_veszelyes_a_tarsadalomra","timestamp":"2019. január. 28. 19:01","title":"Reagált az ügyészség: az etikus hacker szerintük veszélyes a társadalomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d7ad5cc-f78b-4265-bf85-04b8c271a081","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már a feledékenység és a többi tünet megjelenése előtt megbízhatóan jelzi az Alzheimer-kórhoz vezető agyi károsodásokat egy egyszerű vérvizsgálat egy új kutatás szerint.","shortLead":"Már a feledékenység és a többi tünet megjelenése előtt megbízhatóan jelzi az Alzheimer-kórhoz vezető agyi károsodásokat...","id":"20190127_alzheimer_kor_korai_kimutatasa_vervizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d7ad5cc-f78b-4265-bf85-04b8c271a081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee5f880-7f9a-4b3b-b555-ee02b087903d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190127_alzheimer_kor_korai_kimutatasa_vervizsgalat","timestamp":"2019. január. 27. 18:03","title":"Már 16 évvel az első tünetek előtt kimutatható az Alzheimer-kór erős gyanúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trócsányi László dolgozta ki, mégis Semjén Zsolt nyújtotta be a közigazgatási bíróságokról szóló törvényjavaslatot – derült ki a Népszava interjújából. Az MTVA-ban járó képviselők pedig nem rendeltetészerűen éltek a mentelmi jogukkal. ","shortLead":"Trócsányi László dolgozta ki, mégis Semjén Zsolt nyújtotta be a közigazgatási bíróságokról szóló törvényjavaslatot –...","id":"20190128_Sajatos_mozzanat_volt_a_tuloratorveny_parlamenti_elfogadasa_Trocsanyi_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe3b1ce-346a-4a25-b47b-3f6bbf98f15d","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Sajatos_mozzanat_volt_a_tuloratorveny_parlamenti_elfogadasa_Trocsanyi_szerint","timestamp":"2019. január. 28. 08:03","title":"Sajátos mozzanat volt a túlóratörvény parlamenti elfogadása Trócsányi szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt a rendőrség is megerősítette. Perdöntő bizonyítékról lehet szó.","shortLead":"Ezt a rendőrség is megerősítette. Perdöntő bizonyítékról lehet szó.","id":"20190129_Megtalaltak_VV_Fanni_hajszalait_a_gyanusitott_mosogepeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c985ec6d-701f-435e-b214-8611a42b2071","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Megtalaltak_VV_Fanni_hajszalait_a_gyanusitott_mosogepeben","timestamp":"2019. január. 29. 08:52","title":"Megtalálták VV Fanni hajszálait a gyanúsított mosógépében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3997362-18a3-4307-8678-7c98e7586ca1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eső, ónos eső, havas eső, havazás - ma mindenből kijut. ","shortLead":"Eső, ónos eső, havas eső, havazás - ma mindenből kijut. ","id":"20190128_Egesz_nap_esni_fog_valami","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3997362-18a3-4307-8678-7c98e7586ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dcfad3e-7d72-45ec-972b-e3d662677e50","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Egesz_nap_esni_fog_valami","timestamp":"2019. január. 28. 05:12","title":"Egész nap esni fog valami - ónos eső is lesz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69449d76-9474-420a-96f0-f0fddaa2ed23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pontosabban: hogyan rögzítette a padlóhoz? ","shortLead":"Pontosabban: hogyan rögzítette a padlóhoz? ","id":"20190128_Corvin_mozi_moziszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69449d76-9474-420a-96f0-f0fddaa2ed23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da878fa-b8a7-48d9-a8ec-f36f4dda86fd","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Corvin_mozi_moziszek","timestamp":"2019. január. 28. 15:36","title":"És ön mihez kezdett a Corvin mozi 1000 forintos székével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szívószálnál is durvábban szennyezi a környezetet a cigarettacsikk - egy alapítvány azért kampányol februárban, hogy felhívja erre a figyelmet. Egy uniós tervezet szerint 2021-től a gyártóknak kell a csikkek \"ártalmatlanítani\", ami nem olcsó mulatság.","shortLead":"A szívószálnál is durvábban szennyezi a környezetet a cigarettacsikk - egy alapítvány azért kampányol februárban...","id":"20190127_Egy_csikk_ezer_liter_vizet_is_beszennyezhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56015d1-96b0-4952-a387-0f3ecc54a784","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Egy_csikk_ezer_liter_vizet_is_beszennyezhet","timestamp":"2019. január. 27. 16:52","title":"Egy csikk ezer liter vizet is beszennyezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]