Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e54269c-eab9-4662-9f97-cf1ad6470d81","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tragédiában 15-en meghaltak.","shortLead":"A tragédiában 15-en meghaltak.","id":"20190128_Epp_lakodalmat_unnepeltek_amikor_osszedolt_egy_szalloda_Peruban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e54269c-eab9-4662-9f97-cf1ad6470d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa6bd55-15b9-4b64-aabb-2264ff9bdc94","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Epp_lakodalmat_unnepeltek_amikor_osszedolt_egy_szalloda_Peruban","timestamp":"2019. január. 28. 15:54","title":"Épp lakodalmat ünnepeltek, amikor összedőlt egy szálloda Peruban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6688f1-5141-4629-9c00-1a53d488fe1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó 7 év után küldi nyugdíjba az előző Cliót, amelyet a most leleplezett ötödik generációs verzió követ a sorban. ","shortLead":"A francia gyártó 7 év után küldi nyugdíjba az előző Cliót, amelyet a most leleplezett ötödik generációs verzió követ...","id":"20190129_lelepleztek_teljes_pompajaban_itt_a_vadonatuj_renault_clio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af6688f1-5141-4629-9c00-1a53d488fe1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b5f6ef-a835-4e91-a0ab-e0d3d9fb5073","keywords":null,"link":"/cegauto/20190129_lelepleztek_teljes_pompajaban_itt_a_vadonatuj_renault_clio","timestamp":"2019. január. 29. 11:21","title":"Mint egy mini-Megane: teljes pompájában itt a vadonatúj Renault Clio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad55686c-ca5e-453c-9d3d-47e81166b2a1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"6500 lakásban nincs fűtés egy kilyukadt távvezeték miatt. ","shortLead":"6500 lakásban nincs fűtés egy kilyukadt távvezeték miatt. ","id":"20190128_Leallt_a_tavfutes_Szombathely_egy_reszen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad55686c-ca5e-453c-9d3d-47e81166b2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3956a7eb-9c18-47c3-9534-ece78ec6926c","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Leallt_a_tavfutes_Szombathely_egy_reszen","timestamp":"2019. január. 28. 11:28","title":"Leállt a távfűtés Szombathely egy részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f042f2e4-fcff-4ba7-a148-f6d5857c940d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyesület aktivistái első körben megismernék a környéken élők véleményét, aztán pedig akcióba is lépnének.","shortLead":"Az egyesület aktivistái első körben megismernék a környéken élők véleményét, aztán pedig akcióba is lépnének.","id":"20190128_utlezarassal_flashmobbal_tiltakozna_az_m10_megepuleseert_kuzdo_civil_csoport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f042f2e4-fcff-4ba7-a148-f6d5857c940d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd52c28-fadf-4c49-aaac-d2c3fee3deb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_utlezarassal_flashmobbal_tiltakozna_az_m10_megepuleseert_kuzdo_civil_csoport","timestamp":"2019. január. 28. 09:21","title":"Útlezárást, flashmobot tervez az M10 mihamarabbi megépüléséért küzdő civil csoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901b6a75-e5d8-482c-80f1-a299015fee0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindenki hordoz sebeket, és mindnyájan Isten gyermekei vagyunk – ez Oberfrank Pál egyik legfőbb érve arra, hogy miért tette lehetővé a szexuális zaklatással megvádolt Marton László rendezői visszatérését. ","shortLead":"Mindenki hordoz sebeket, és mindnyájan Isten gyermekei vagyunk – ez Oberfrank Pál egyik legfőbb érve arra, hogy miért...","id":"20190129_Oberfrank_Pal_szerint_minden_szempontbol_jo_dontes_rendezni_hagyni_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_Marton_Laszlot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=901b6a75-e5d8-482c-80f1-a299015fee0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf64fc93-9191-4dd0-b2bc-90f77be62936","keywords":null,"link":"/kultura/20190129_Oberfrank_Pal_szerint_minden_szempontbol_jo_dontes_rendezni_hagyni_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_Marton_Laszlot","timestamp":"2019. január. 29. 09:06","title":"Oberfrank Pál szerint „minden szempontból jó döntés” rendezni hagyni a szexuális zaklatással megvádolt Marton Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"John Domokos a brit Guardian videós újságírója, apja, János a kommunista Magyarországról vándorolt ki a hetvenes években Angliába, majd hazatért. Ma Orbánt támogatja. A fia nem. Közösen járták be Magyarországot, hogy lássák, mi a helyzet, és hogy ütköztessék véleményüket.","shortLead":"John Domokos a brit Guardian videós újságírója, apja, János a kommunista Magyarországról vándorolt ki a hetvenes...","id":"20190128_Orban_fel__bejarta_Magyarorszagot_a_Guardian_magyar_ujsagiroja_es_Orbantamogato_apja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6f2c38-f23f-4548-a00f-36435aa6ac00","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Orban_fel__bejarta_Magyarorszagot_a_Guardian_magyar_ujsagiroja_es_Orbantamogato_apja","timestamp":"2019. január. 28. 14:02","title":"„Orbán fél” – bejárta Magyarországot a Guardian magyar újságírója és Orbán-támogató apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Munkáspárt jelezte: támogatja azt a módosító indítványt, amely időt hagyna a brit parlamentnek törvényt alkotni a Brexit határidejének kitolására.","shortLead":"A Munkáspárt jelezte: támogatja azt a módosító indítványt, amely időt hagyna a brit parlamentnek törvényt alkotni...","id":"20190129_munkaspart_modositas_europai_unio_kilepes_brexit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89daf4e9-55f8-4a15-be92-056ccd28c141","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_munkaspart_modositas_europai_unio_kilepes_brexit","timestamp":"2019. január. 29. 15:24","title":"A Munkáspárt nem akar megállapodás nélküli Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"307bdba9-7778-43b4-bd25-7e7f01abf1a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vasárnap este gondolt egyet egy mohácsi férfi Győrben.","shortLead":"Vasárnap este gondolt egyet egy mohácsi férfi Győrben.","id":"20190128_Autot_rugdosott_bar_nem_tudta_miert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=307bdba9-7778-43b4-bd25-7e7f01abf1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdc982f-6108-4f3c-b6b2-76601c904b4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_Autot_rugdosott_bar_nem_tudta_miert","timestamp":"2019. január. 28. 07:47","title":"Autót rugdosott, bár nem tudta, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]