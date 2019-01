Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Végelszámolás indult a közmédia cége ellen, amely a közmédia fideszes tanácsadójához, Várhegyi Attilához köthető cégekkel üzletelt. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) is jelezte, nincs minden rendben a cég körül. ","shortLead":"Végelszámolás indult a közmédia cége ellen, amely a közmédia fideszes tanácsadójához, Várhegyi Attilához köthető...","id":"20190128_Megszunteti_a_kozmedia_az_ASZnak_is_problemas_ceget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df37ae3-d2c2-4ed0-b7fe-0ac145d3c9b7","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_Megszunteti_a_kozmedia_az_ASZnak_is_problemas_ceget","timestamp":"2019. január. 28. 11:59","title":"Megszünteti a közmédia az ÁSZ-nak is problémás cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57170d45-171e-4a6d-87da-ab5c3e6d427c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A takarékok áramvonalasítása a leromlott állagú épületekben, veszteséggel működő kirendeltségek bezárásával jár. A kistelepüléseken nem tudják, hogyan lehet pótolni a sokaknak az egyetlen bankolási lehetőséget jelentő szolgáltatást. Mindkét oldal azt mondja: hiányzik rá a pénz.","shortLead":"A takarékok áramvonalasítása a leromlott állagú épületekben, veszteséggel működő kirendeltségek bezárásával jár...","id":"20190128_Falusi_takarekok_a_bezarasi_hullam_utan_keresik_a_megoldast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57170d45-171e-4a6d-87da-ab5c3e6d427c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f117aca5-2944-41ee-832d-582c53a07105","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190128_Falusi_takarekok_a_bezarasi_hullam_utan_keresik_a_megoldast","timestamp":"2019. január. 28. 06:30","title":"Se posta, se takarék, se ATM: még a nyugdíjfelvétel is veszélybe kerül a kis falvakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az elmúlt négy évben több évvel meghosszabbodott az az időszak, amelyet teljes spórolással kellene tölteni, hogy hitelmentesen tudjon valaki saját lakást vásárolni. Egy átlagos 22,5 millió forintos panel 8,5 évnyi nettó átlagfizetésből érhető el, míg téglaingatlan esetében 14 évre nyúlik ez az időszak. ","shortLead":"Az elmúlt négy évben több évvel meghosszabbodott az az időszak, amelyet teljes spórolással kellene tölteni...","id":"20190129_A_penzugyben_dolgozok_kozel_5_evnyi_fizetesbol_tudnak_panellakast_venni_az_egeszsegugyben_dolgozoknak_ugyanehhez_13_ev_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cefd3159-a3b4-4f06-a742-1c297ede35d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bddbfe9-6d17-4aab-8f12-b0cfe766ee52","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190129_A_penzugyben_dolgozok_kozel_5_evnyi_fizetesbol_tudnak_panellakast_venni_az_egeszsegugyben_dolgozoknak_ugyanehhez_13_ev_kell","timestamp":"2019. január. 29. 10:34","title":"Az egészségügyben dolgozók 13 évnyi fizetésből tudnak panellakást venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gép Dubaj–Budapest-járata az utasok csomagjai nélkül jött vissza, a Fővárosi Kormányhivatal ezért eljárást indít. ","shortLead":"A gép Dubaj–Budapest-járata az utasok csomagjai nélkül jött vissza, a Fővárosi Kormányhivatal ezért eljárást indít. ","id":"20190128_Eljaras_indul_a_Wizz_Air_vasarnapi_poggyaszbalheja_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41ab061-1aa1-4d3c-8e7f-be3af889915c","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_Eljaras_indul_a_Wizz_Air_vasarnapi_poggyaszbalheja_miatt","timestamp":"2019. január. 28. 17:27","title":"Eljárás indul a Wizz Air vasárnapi poggyászbalhéja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf8da28-7df2-4be4-8ad6-27059240d20b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump elnök követelte a többi NATO-tagországot, hogy emeljenek a szövetségi hozzájárulásuk mértékén, és ennek meg is volt a hatása, mondta el a Fox Newsnak Jan Stoltenberg NATO-főtitkár.","shortLead":"Trump elnök követelte a többi NATO-tagországot, hogy emeljenek a szövetségi hozzájárulásuk mértékén, és ennek meg is...","id":"20190127_A_NATOfotitkar_Trumpot_dicserte_Oroszorszagot_pedig_okolta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cf8da28-7df2-4be4-8ad6-27059240d20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a27700-0254-492c-9943-79184e7cd494","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_A_NATOfotitkar_Trumpot_dicserte_Oroszorszagot_pedig_okolta","timestamp":"2019. január. 27. 19:16","title":"A NATO-főtitkár Trumpot dicsérte, Oroszországot pedig okolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09688d3f-a294-44a8-ad72-db94bd183d30","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rami Malek, a Fekete párduc stábja és Mahershala Ali sem ment díj nélkül haza a vasárnapi SAG-gálán. A Csillag születik című film viszont semmit sem kapott. ","shortLead":"Rami Malek, a Fekete párduc stábja és Mahershala Ali sem ment díj nélkül haza a vasárnapi SAG-gálán. A Csillag születik...","id":"20190128_A_Fekete_parduc_kapta_a_kis_Oscarnak_szamito_SAGdijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09688d3f-a294-44a8-ad72-db94bd183d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c7bc1d-abc4-4969-991a-6f6653e1ed3c","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_A_Fekete_parduc_kapta_a_kis_Oscarnak_szamito_SAGdijat","timestamp":"2019. január. 28. 11:35","title":"A Fekete párduc kapta a \"kis Oscarnak\" számító SAG-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A sztrájk ellen agitáló üzenetek kerültek ki a győri Audi-gyárból, állítólag az üzemi tévéken üzennek a dolgozóknak.","shortLead":"A sztrájk ellen agitáló üzenetek kerültek ki a győri Audi-gyárból, állítólag az üzemi tévéken üzennek a dolgozóknak.","id":"20190129_Sztrajk_idejere_nem_kapsz_bert__ilyen_uzenetekkel_varjak_az_Audidolgozokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6ca257-5d2a-4b9d-8391-e67ec231415c","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Sztrajk_idejere_nem_kapsz_bert__ilyen_uzenetekkel_varjak_az_Audidolgozokat","timestamp":"2019. január. 29. 12:22","title":"\"Sztrájk idejére nem kapsz bért\" – ilyen üzenetekkel várják az Audi-dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f022e9f-da22-4035-bbcc-4a0da50a117f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg senki nem ülne most szívesen ezeken a gépeken. ","shortLead":"Valószínűleg senki nem ülne most szívesen ezeken a gépeken. ","id":"20190128_Szel_repulogep_Newcastle_landolas_felszallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f022e9f-da22-4035-bbcc-4a0da50a117f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"706c016e-9208-462f-8413-41c4bd3a054c","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Szel_repulogep_Newcastle_landolas_felszallas","timestamp":"2019. január. 28. 18:14","title":"Rémisztően dobálja a szél a repülőgépeket az Egyesült Királyságban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]