[{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Csongrád Megyei Főügyészség azt közölte, vádat emeltek Czeglédy Csaba és 20 társa ellen.","shortLead":"A Csongrád Megyei Főügyészség azt közölte, vádat emeltek Czeglédy Csaba és 20 társa ellen.","id":"20190204_Vadat_emeltek_Czegledy_Csaba_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9d091e-fa47-4dc6-ad5e-a3ae53a83f0c","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Vadat_emeltek_Czegledy_Csaba_ellen","timestamp":"2019. február. 04. 08:47","title":"Vádat emeltek Czeglédy Csaba ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67c712bc-ed9b-4df8-9c50-f8b001cb6e6c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Valószínűleg egy olyan táblás játék sem készült még, amely annyira szórakoztatóan mutatta volna be a magyar politikai élet nem mindig szórakoztató valóságát, mint a Legyél te is Nerlovag! Egy órányi tesztet terveztünk vele, végül két órán át ültünk fölötte. Majd még egy délutánt.","shortLead":"Valószínűleg egy olyan táblás játék sem készült még, amely annyira szórakoztatóan mutatta volna be a magyar politikai...","id":"20190204_legyel_te_is_nerlovag_tarsasjatek_teszt_stromanok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67c712bc-ed9b-4df8-9c50-f8b001cb6e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061475fc-00b5-4d92-a543-09223099cc29","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_legyel_te_is_nerlovag_tarsasjatek_teszt_stromanok","timestamp":"2019. február. 04. 17:20","title":"Kipróbáltuk a legmagyarabb mai társasjátékot, amelyben strómanként kell legyőzni a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a9596f-c4a9-4c8a-a6bb-fed00f1c04fe","c_author":"Telekom","category":"brandcontent","description":"Babzsák, csocsóasztal, színes zsinórokon lógó égők, bringatároló a falon, és már kész is a trendi munkahely? Bár a kreatív folyamatokat, a tervezést valóban segíthetik a színes nagy terek és a jó hangulatú sarkok, de bármilyen jók, inspirálók legyenek is a munkakörülmények, a vállalat tevékenysége, belső filozófiája, képviselt értékei és etikai alapállása legalább ennyit számít.\r

","shortLead":"Babzsák, csocsóasztal, színes zsinórokon lógó égők, bringatároló a falon, és már kész is a trendi munkahely? Bár...","id":"20190201_telekom_karbonsemlegesseg_kornyezetvedelem_munkahely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68a9596f-c4a9-4c8a-a6bb-fed00f1c04fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64df0f4b-1580-457e-98d5-aa295884d3bc","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190201_telekom_karbonsemlegesseg_kornyezetvedelem_munkahely","timestamp":"2019. február. 05. 07:30","title":"Mitől menő egy munkahely? - 5 szempont, ami segíthet a választásban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7271bd44-3f1d-4d7f-aeda-102cce282f6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyedül a magyar kormány vétózta meg az EU–Arab Liga-csúcstalálkozó megállapodását, ugyanis abban utalás van az ENSZ migrációs csomagjára. Az uniós tagállami vezetők zúgolódnak, ugyanis a megállapodás elmaradása növeli majd az illegális migránsok számát. Sokan úgy vélik, a magyar kormány bort iszik, és vizet prédikál.","shortLead":"Egyedül a magyar kormány vétózta meg az EU–Arab Liga-csúcstalálkozó megállapodását, ugyanis abban utalás van az ENSZ...","id":"20190204_A_nemet_kormany_nagykovete_megfenyegette_a_magyart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7271bd44-3f1d-4d7f-aeda-102cce282f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91392d13-ee1d-40e8-b6e7-2adbc3e98547","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_A_nemet_kormany_nagykovete_megfenyegette_a_magyart","timestamp":"2019. február. 04. 13:10","title":"A német kormány uniós nagykövete megfenyegette a magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29321c7c-19e9-47cc-8c01-1d3925d4f386","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"Már a hollywoodi stúdiókkal is versenyez a Netflix streamingszolgáltató, de egyelőre csak papíron nyereséges, mert az exkluzív tartalmak viszik a pénzt.","shortLead":"Már a hollywoodi stúdiókkal is versenyez a Netflix streamingszolgáltató, de egyelőre csak papíron nyereséges, mert...","id":"201905__netflix__oscarjelolesek__vaszon_es_kepernyo__mozgokepes_lokomotiv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29321c7c-19e9-47cc-8c01-1d3925d4f386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f96a57fa-12e1-48b6-b884-e4db3076b180","keywords":null,"link":"/gazdasag/201905__netflix__oscarjelolesek__vaszon_es_kepernyo__mozgokepes_lokomotiv","timestamp":"2019. február. 03. 20:00","title":"Tektonikus mozgások a szórakoztatóiparban: mindenki a Netflix nyomában lohol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65e581c-ac44-46fd-8cf1-be428d370c44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt üzente: senki ne szomorkodjon.","shortLead":"Azt üzente: senki ne szomorkodjon.","id":"20190205_Bochkor_Gabor_folytatja_csak_meg_nem_vilagos_hol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a65e581c-ac44-46fd-8cf1-be428d370c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3c2013-9377-45f9-89c6-be262dde9d9f","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Bochkor_Gabor_folytatja_csak_meg_nem_vilagos_hol","timestamp":"2019. február. 05. 09:22","title":"Bochkor Gábor folytatja, csak még nem világos, hol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy egészségbiztosítási pályázatban vázolták föl, hány alkalmazottra kötnék meg a csomagot évente.","shortLead":"Egy egészségbiztosítási pályázatban vázolták föl, hány alkalmazottra kötnék meg a csomagot évente.","id":"20190204_Kiderult_hanyan_fognak_a_paksi_eromuben_dolgozni_2022ig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b939ec-7c0e-448e-91dd-7ce86165d51f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_Kiderult_hanyan_fognak_a_paksi_eromuben_dolgozni_2022ig","timestamp":"2019. február. 04. 14:38","title":"Kiderült, hányan fognak a paksi erőműben dolgozni 2022-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0610b3eb-9db9-4f28-bd25-9de5c987efc4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Pénzbírsággal sújtottak a nyírbátori rendőrök egy külföldi szabálysértőt.","shortLead":"Pénzbírsággal sújtottak a nyírbátori rendőrök egy külföldi szabálysértőt.","id":"20190204_stop_tabla_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0610b3eb-9db9-4f28-bd25-9de5c987efc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342bdeaa-e936-45fc-b54d-fd1dd37898e4","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190204_stop_tabla_rendorseg","timestamp":"2019. február. 05. 12:22","title":"Nem adta meg az elsőbbséget, már vitték is a rendőrök a külföldi autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]