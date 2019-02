Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39ebc429-7873-40ad-b096-bb8228ae8bfa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A saját egyéni rekordját döntötte meg a hétvégén.","shortLead":"A saját egyéni rekordját döntötte meg a hétvégén.","id":"20190213_Mint_a_villam_ez_a_kissrac_lehet_a_leggyorsabb_gyerek_a_vilagon__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39ebc429-7873-40ad-b096-bb8228ae8bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff7e0ce-893d-493e-82c5-74682b32ad69","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Mint_a_villam_ez_a_kissrac_lehet_a_leggyorsabb_gyerek_a_vilagon__video","timestamp":"2019. február. 13. 10:43","title":"Mint a villám: ez a kissrác lehet a leggyorsabb gyerek a világon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611eb0fb-285a-40dc-937f-fe64c173db32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magánszemélyek közt ingyenes pénzátutalási szolgáltatást indít Magyarországon a PayPal. A funkció egy újabb megoldás lehet az ismerősök és családtagok közötti kisösszegű tartozások rendezésére és egyéb juttatásokra. Az új funkció kényelmes: bármilyen banki adat megadása nélkül, csupán a címzett e-mail-címének megadásával intézhetők vele az egymás közti pénzügyek.","shortLead":"Magánszemélyek közt ingyenes pénzátutalási szolgáltatást indít Magyarországon a PayPal. A funkció egy újabb megoldás...","id":"20190212_paypal_ingyenes_penzkuldes_szemelykozi_atutalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=611eb0fb-285a-40dc-937f-fe64c173db32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a352be-5c04-49b9-93fa-b910a7c26e27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_paypal_ingyenes_penzkuldes_szemelykozi_atutalas","timestamp":"2019. február. 12. 19:33","title":"Imádni fogja a PayPal új funkcióját, ingyen lehet vele pénzt küldeni és begyűjteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a84abb61-9416-418b-8dba-9ab2d5ed37aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem jött be a rajongóknak Will Smith torz és nagyon kék CGI-dzsinnje.","shortLead":"Nem jött be a rajongóknak Will Smith torz és nagyon kék CGI-dzsinnje.","id":"20190212_Kiverte_a_biztositekot_az_eloszereplos_Aladdin_elozetese_Dzsini_a_memgyarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a84abb61-9416-418b-8dba-9ab2d5ed37aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d701ee-09e4-4a70-8d4a-84f97bbafd0d","keywords":null,"link":"/kultura/20190212_Kiverte_a_biztositekot_az_eloszereplos_Aladdin_elozetese_Dzsini_a_memgyarban","timestamp":"2019. február. 12. 11:47","title":"Íme, Dzsini a mémgyárban – kiverte a biztosítékot az élőszereplős Aladdin előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ac5ed0-7469-4a20-96ef-84fc8a0721ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Adamik Ágnes cége megjelent Szlovéniában. Nemrég Macedóniában is bevásároltak újságokból.","shortLead":"Adamik Ágnes cége megjelent Szlovéniában. Nemrég Macedóniában is bevásároltak újságokból.","id":"20190213_Korabbi_kozteves_vezer_is_megjelent_az_Orbanbarat_szloven_mediaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3ac5ed0-7469-4a20-96ef-84fc8a0721ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3799d3-b032-4108-a842-ee944db3fed3","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Korabbi_kozteves_vezer_is_megjelent_az_Orbanbarat_szloven_mediaban","timestamp":"2019. február. 13. 13:42","title":"Korábbi köztévés vezér is megjelent az Orbán-barát szlovén médiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e35d1aa-c613-499d-b346-e97fc018fb01","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, izgalmas feltárásról adtak hírt Egyiptomban dolgozó régészek, akik most egy ókori \"hajógyár\" maradványaira bukkantak a Sínai-félszigeten.","shortLead":"Újabb, izgalmas feltárásról adtak hírt Egyiptomban dolgozó régészek, akik most egy ókori \"hajógyár\" maradványaira...","id":"20190213_egyiptom_hajoepito_muhely_regeszeti_lelet_sinai_felsziget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e35d1aa-c613-499d-b346-e97fc018fb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee2ef4b-5606-4f37-9bc5-f15feb7d86f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_egyiptom_hajoepito_muhely_regeszeti_lelet_sinai_felsziget","timestamp":"2019. február. 13. 08:33","title":"Ókori hajóépítő műhely maradványait fedezték fel régészek Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fontos kísérlet zajlott a fukusimai atomerőműnél, ahol a szakemberek egy hosszú robotkarral próbáltak meg hozzáférni az egyik atomreaktor aljában található, rendkívül radioaktív anyaghoz. ","shortLead":"Fontos kísérlet zajlott a fukusimai atomerőműnél, ahol a szakemberek egy hosszú robotkarral próbáltak meg hozzáférni...","id":"20190213_fukusimai_atomeromu_reaktorkopeny_radioaktiv_sugarzas_olvadt_futoanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e958933-6b83-40c0-a13f-78d903429f45","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_fukusimai_atomeromu_reaktorkopeny_radioaktiv_sugarzas_olvadt_futoanyag","timestamp":"2019. február. 13. 12:33","title":"Leküldtek egy hosszú csövet a fukusimai atomerőmű aljára, megpiszkálták vele az olvadt fűtőanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0","c_author":"Mohai V.Lajos","category":"kultura","description":"Tandori Dezső meghalt 80 éves korában. A „szabálytalan költőre” a HVG 1998-ban megjelent cikkével emlékezünk, amely Tandori Dezső Kossuth-díjának az apropóján született.","shortLead":"Tandori Dezső meghalt 80 éves korában. A „szabálytalan költőre” a HVG 1998-ban megjelent cikkével emlékezünk, amely...","id":"20190213_Tandori_Dezso_Kossuthdija_a_clown_delutanja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f708713-4dbc-4cbe-9645-c2a6fa8e7090","keywords":null,"link":"/kultura/20190213_Tandori_Dezso_Kossuthdija_a_clown_delutanja","timestamp":"2019. február. 13. 16:10","title":"Tandori Dezső Kossuth-díja: a clown délutánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a043b9b-ebef-4cbb-bd95-8dfe15aa36a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kérte Szél Bernadett és Hadházy Ákos, hogy halasszák el a mentelmi bizottság ülését.","shortLead":"Hiába kérte Szél Bernadett és Hadházy Ákos, hogy halasszák el a mentelmi bizottság ülését.","id":"20190212_Elozo_este_szoltak_Hadhazyeknak_hogy_ma_targyaljak_mi_tortent_a_teveszekhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a043b9b-ebef-4cbb-bd95-8dfe15aa36a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004d3b61-5e5b-4166-8ba1-26c82b6a060c","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Elozo_este_szoltak_Hadhazyeknak_hogy_ma_targyaljak_mi_tortent_a_teveszekhazban","timestamp":"2019. február. 12. 11:01","title":"Előző este szóltak Hadházyéknak, hogy ma tárgyalják, mi történt a tévészékházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]