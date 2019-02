Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"baa1a5e4-e1bb-4f47-ba73-06c1bd699529","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 400 millió forintos a város hiánya. ","shortLead":"Közel 400 millió forintos a város hiánya. ","id":"20190227_Nagy_a_baj_Nagykatan_43_embert_rug_ki_az_onkormanyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baa1a5e4-e1bb-4f47-ba73-06c1bd699529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93afdd8-d112-41ac-b714-c73bc8c25208","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Nagy_a_baj_Nagykatan_43_embert_rug_ki_az_onkormanyzat","timestamp":"2019. február. 27. 09:48","title":"Nagy a baj Nagykátán, 43 embert rúg ki az önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5ae146-3df3-405f-bec8-19fd9d6284c4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai sajtó beszámolója szerint Phenjanban máris hiányolják a Donald Trump amerikai elnökkel Vietnamban tárgyaló Kim Dzsong Unt. Egyben a lapok felkérték az embereket, hogy új munkasikerekkel várják vissza az ország vezetőjét.","shortLead":"Az észak-koreai sajtó beszámolója szerint Phenjanban máris hiányolják a Donald Trump amerikai elnökkel Vietnamban...","id":"20190227_EszakKoreaban_maris_hianyoljak_Kim_Dzsong_Unt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf5ae146-3df3-405f-bec8-19fd9d6284c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ffe3907-d338-418a-8455-1b63b5dbd996","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_EszakKoreaban_maris_hianyoljak_Kim_Dzsong_Unt","timestamp":"2019. február. 27. 13:54","title":"Észak-Koreában máris hiányolják Kim Dzsong Unt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e2d94-e52a-48e6-b4cb-a1388640e751","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz Kalasnyikov cég a kisebb hadseregeknek szánja a fegyvert, ami akár 130 km/h-val is képes lesz repülni.","shortLead":"Az orosz Kalasnyikov cég a kisebb hadseregeknek szánja a fegyvert, ami akár 130 km/h-val is képes lesz repülni.","id":"20190227_olcso_gyilkos_dron_kalasnyikov_harci_dron_hadsereg_bomba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=268e2d94-e52a-48e6-b4cb-a1388640e751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7a5cbe-bb79-48db-a8f1-342e735bf8ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_olcso_gyilkos_dron_kalasnyikov_harci_dron_hadsereg_bomba","timestamp":"2019. február. 27. 11:33","title":"Olcsó gyilkos drónokat készítenek az oroszok, 3 kg robbanóanyaggal repül majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c","c_author":"Irházi János","category":"vilag","description":"A leváltott román korrupcióellenes főügyész, Laura Codruta Kövesi a bukaresti kormánypártok heves tiltakozása ellenére esélyes arra, hogy a felállítandó Európai Ügyészség élére kerüljön, miután jelölését az EP két bizottsága is támogatta. Ez azonban még nem garancia semmire.","shortLead":"A leváltott román korrupcióellenes főügyész, Laura Codruta Kövesi a bukaresti kormánypártok heves tiltakozása ellenére...","id":"20190228_laura_codruta_kovesi_europai_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279ad095-9cb4-4734-8551-1e62231f4d3f","keywords":null,"link":"/vilag/20190228_laura_codruta_kovesi_europai_ugyeszseg","timestamp":"2019. február. 28. 17:10","title":"A román kormány mumusa, aki Európa első főügyésze lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0ec03e-757f-4557-8911-5698a779a15f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebből néhány példány ritkaságnak számító kolorádói jegenyefenyő.","shortLead":"Ebből néhány példány ritkaságnak számító kolorádói jegenyefenyő.","id":"20190228_Varosliget_fakivagas_Rozsakert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de0ec03e-757f-4557-8911-5698a779a15f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79db7c97-7348-4cee-b7e7-11aeb37b1983","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Varosliget_fakivagas_Rozsakert","timestamp":"2019. február. 28. 17:47","title":"Kivágnak 33 fát a Városligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem ül le velük tárgyalni a vezetés, a dunaújvárosi dolgozók még közelebb kerültek a sztrájkhoz. ","shortLead":"Nem ül le velük tárgyalni a vezetés, a dunaújvárosi dolgozók még közelebb kerültek a sztrájkhoz. ","id":"20190227_Pattanasig_feszult_a_helyzet_a_Hankooknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2e64dc-59e9-409a-95ac-9b52972ef270","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Pattanasig_feszult_a_helyzet_a_Hankooknal","timestamp":"2019. február. 27. 09:57","title":"Pattanásig feszült a helyzet a Hankooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az osztrák Max Hauke és Dominik Baldauf után azt a másik három sífutót is megnevezte hazája szövetsége, akiket a seefeldi északisí-világbajnokságon végrehajtott szerdai doppingrazzia során vettek őrizetbe.","shortLead":"Az osztrák Max Hauke és Dominik Baldauf után azt a másik három sífutót is megnevezte hazája szövetsége, akiket...","id":"20190228_eszakisi_vilagbajnoksag_dopping_orizetbe_vetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2645c02c-edd0-49ef-86e5-974f3bfc21c3","keywords":null,"link":"/sport/20190228_eszakisi_vilagbajnoksag_dopping_orizetbe_vetel","timestamp":"2019. február. 28. 13:45","title":"Megnevezték a világbajnokságon dopping miatt lekapcsolt sielőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4568293-78f9-436c-9bd2-a95ada47bafb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Várhatóan március közepéig virágoznak a hóvirágok az Alcsúti Arborétumban. ","shortLead":"Várhatóan március közepéig virágoznak a hóvirágok az Alcsúti Arborétumban. ","id":"20190227_Video_Egesz_mezonyi_teruleten_nyilik_a_hovirag_az_Alcsuti_Arboretumban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4568293-78f9-436c-9bd2-a95ada47bafb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173a3474-53d0-41b5-b770-fd6cf59f9356","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Video_Egesz_mezonyi_teruleten_nyilik_a_hovirag_az_Alcsuti_Arboretumban","timestamp":"2019. február. 27. 13:11","title":"Videó: Egész mezőnyi területen nyílik a hóvirág az Alcsúti Arborétumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]