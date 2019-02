Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"705f46ce-36e0-4cbb-bb53-06d696d11dfc","c_author":"","category":"vilag","description":"Nagyon szép jövő áll az országa előtt – hízelgett a diktátornak az amerikai elnök.","shortLead":"Nagyon szép jövő áll az országa előtt – hízelgett a diktátornak az amerikai elnök.","id":"20190227_TrumpKim_20__ismet_egymas_dicserik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=705f46ce-36e0-4cbb-bb53-06d696d11dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31507022-f196-4b68-9863-00273374c2b9","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_TrumpKim_20__ismet_egymas_dicserik","timestamp":"2019. február. 27. 13:16","title":"\"Ön egy nagyszerű vezető\" – mondta Trump Kim Dzsong Unnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea318d44-6837-4068-9649-f053d3740c19","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szándékosan legyengítette az ukrán hadsereget, s ezzel hazaárulást követett el – indokolták Kijevben, hogy az illetékes bíróság elrendelte az egykori ukrán vezérkari főnök, Viktor Zamana őrizetbe vételét.","shortLead":"Szándékosan legyengítette az ukrán hadsereget, s ezzel hazaárulást követett el – indokolták Kijevben, hogy az illetékes...","id":"20190226_Hazaarulas_vadjaval_orizetbe_vettek_Ukrajna_volt_vezerkari_fonoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea318d44-6837-4068-9649-f053d3740c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a4be22-a096-4f6b-807a-51e9883e6e35","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Hazaarulas_vadjaval_orizetbe_vettek_Ukrajna_volt_vezerkari_fonoket","timestamp":"2019. február. 26. 11:41","title":"Hazaárulás vádjával őrizetbe vették Ukrajna volt vezérkari főnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81125c61-7e38-4101-96fa-748bfb73be77","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több csúcs is megdőlt a lakossági betéteknél 2018-ban: majdnem 14 százalékkal emelkedett az állomány, és ezzel történelmi csúcsot ért el, de soha nem látott szintre nőtt a lekötetlen betétek aránya is.","shortLead":"Több csúcs is megdőlt a lakossági betéteknél 2018-ban: majdnem 14 százalékkal emelkedett az állomány, és ezzel...","id":"20190228_lakossagi_betet_csucsot_dont_lekotetlen_betet_jegybank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81125c61-7e38-4101-96fa-748bfb73be77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584b2a4b-99fb-49d2-ad92-79eb6e9e7e16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_lakossagi_betet_csucsot_dont_lekotetlen_betet_jegybank","timestamp":"2019. február. 28. 05:22","title":"Ömlött a pénz tavaly a lakossági betétekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48bc2d05-23f3-458d-be2f-90f4d1aaaae3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla Modell X torzója egy vermonti tó jegén áll talányos mementóként.","shortLead":"A Tesla Modell X torzója egy vermonti tó jegén áll talányos mementóként.","id":"20190228_tesla_model_x_tuz_jeges_to","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48bc2d05-23f3-458d-be2f-90f4d1aaaae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5259d837-55d5-4340-990a-538c05a36ae4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_tesla_model_x_tuz_jeges_to","timestamp":"2019. február. 28. 11:23","title":"Mulder ügynök új aktája: csonttá égett Teslát találtak egy befagyott tóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e2213a-56b1-494f-98bf-fd1737e3215f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Amerikában élő és dolgozó brit komikus szerint hihetetlen spiritusz van Jean-Claude Junckerben. John Oliver azt mondja, a műsorában elhangzottak miatt vannak országok, amelyeket nem lenne bölcs dolog felkeresnie. Magyarország is rendszeresen terítéken van a show-műsorában, annak pedig várjuk ki a végét, mikor blokkolják itthon is műsorait.","shortLead":"Az Amerikában élő és dolgozó brit komikus szerint hihetetlen spiritusz van Jean-Claude Junckerben. John Oliver azt...","id":"20190228_John_Oliver_Bamulatos_volt_ahogy_Juncker_diktatornak_nevezi_Orbant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91e2213a-56b1-494f-98bf-fd1737e3215f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1cd7291-4188-48e9-ad0d-1cd347e7f9fe","keywords":null,"link":"/elet/20190228_John_Oliver_Bamulatos_volt_ahogy_Juncker_diktatornak_nevezi_Orbant","timestamp":"2019. február. 28. 06:00","title":"John Oliver: Bámulatos volt, ahogy Juncker diktátornak nevezte Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5234f0f5-0e22-45b8-ba54-d65b1702b8f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Válogatás nélkül lopott kerékpárokat, ételt-italt, vendégségben a házigazda pénzét – mindezt Sarkadon másfél hónapon át.\r

\r

","shortLead":"Válogatás nélkül lopott kerékpárokat, ételt-italt, vendégségben a házigazda pénzét – mindezt Sarkadon másfél hónapon...","id":"20190226_A_tolvaj_aki_meg_vendegsegben_is_lopott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5234f0f5-0e22-45b8-ba54-d65b1702b8f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709b0a58-dc20-4485-aa8e-db772136360b","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_A_tolvaj_aki_meg_vendegsegben_is_lopott","timestamp":"2019. február. 26. 17:44","title":"A tolvaj, aki még vendégségben is lopott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83048009-f449-4929-b297-6eaff9fc1ee8","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bizarr kísérlet az anyanyelvi kommunikációról. ","shortLead":"Bizarr kísérlet az anyanyelvi kommunikációról. ","id":"20190227_A_vonat_ele_taszitana_valakit_ha_ezzel_megmenthetne_ot_ember_eletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83048009-f449-4929-b297-6eaff9fc1ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd645f51-8603-42a2-a5fb-c63b618ca794","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190227_A_vonat_ele_taszitana_valakit_ha_ezzel_megmenthetne_ot_ember_eletet","timestamp":"2019. február. 27. 07:40","title":"A vonat elé lökne valakit, ha ezzel megmenthetné öt ember életét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi maga építette kunyhóját tavaly elbontatta az önkormányzat, de helyiek összefogásával új otthont kapott. ","shortLead":"A férfi maga építette kunyhóját tavaly elbontatta az önkormányzat, de helyiek összefogásával új otthont kapott. ","id":"20190227_Civilek_juttattak_ujra_lakashoz_egy_pecsi_hajlektalant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1366f8ec-9a10-4029-b6b0-1e86d566c72c","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Civilek_juttattak_ujra_lakashoz_egy_pecsi_hajlektalant","timestamp":"2019. február. 27. 11:57","title":"Civilek juttattak újra lakáshoz egy pécsi hajléktalant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]