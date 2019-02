Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81125c61-7e38-4101-96fa-748bfb73be77","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több csúcs is megdőlt a lakossági betéteknél 2018-ban: majdnem 14 százalékkal emelkedett az állomány, és ezzel történelmi csúcsot ért el, de soha nem látott szintre nőtt a lekötetlen betétek aránya is.","shortLead":"Több csúcs is megdőlt a lakossági betéteknél 2018-ban: majdnem 14 százalékkal emelkedett az állomány, és ezzel...","id":"20190228_lakossagi_betet_csucsot_dont_lekotetlen_betet_jegybank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81125c61-7e38-4101-96fa-748bfb73be77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584b2a4b-99fb-49d2-ad92-79eb6e9e7e16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_lakossagi_betet_csucsot_dont_lekotetlen_betet_jegybank","timestamp":"2019. február. 28. 05:22","title":"Ömlött a pénz tavaly a lakossági betétekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárták az M1-es Budapesti felőli oldalát, mert egy kamion átszakította a szalagkorlátot.\r

\r

","shortLead":"Lezárták az M1-es Budapesti felőli oldalát, mert egy kamion átszakította a szalagkorlátot.\r

\r

","id":"20190226_Baleset_az_M1esen_Bicskenel_teljes_zar_Budapest_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3250a3b4-3b34-426e-8022-0cbb0f384491","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Baleset_az_M1esen_Bicskenel_teljes_zar_Budapest_fele","timestamp":"2019. február. 26. 18:55","title":"Baleset az M1-esen Bicskénél, teljes zár Budapest felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165a1c1c-38f9-4934-8cca-9797b1525962","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A borvidékről közöl lelkes ajánlót a világhírű magazin weboldala.\r

\r

","shortLead":"A borvidékről közöl lelkes ajánlót a világhírű magazin weboldala.\r

\r

","id":"20190226_Tokajrol_ir_a_National_Geographic","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=165a1c1c-38f9-4934-8cca-9797b1525962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0001578-558c-4b6b-901e-a71a682facec","keywords":null,"link":"/elet/20190226_Tokajrol_ir_a_National_Geographic","timestamp":"2019. február. 26. 20:46","title":"Tokajról ír a National Geographic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936e0308-f27c-4c59-bad1-565801cb3c28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök, a pénzügyminiszter és a jegybankelnök is felszólalt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján. Potyognak a fontos bejelentések.","shortLead":"A miniszterelnök, a pénzügyminiszter és a jegybankelnök is felszólalt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági...","id":"20190227_Matolcsy_teljesen_magyar_kezbe_venne_az_allamadossagot_szerinte_ez_6_ev_alatt_megvalosithato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=936e0308-f27c-4c59-bad1-565801cb3c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1587cdde-bb5f-4a23-9e67-01eafd21cb40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Matolcsy_teljesen_magyar_kezbe_venne_az_allamadossagot_szerinte_ez_6_ev_alatt_megvalosithato","timestamp":"2019. február. 27. 11:51","title":"Orbán semmiféle kilengést nem enged a pénzügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhetővé tett egy új beállítást a Facebook, amellyel nehezebb lesz lekövetni a közösségi oldal androidos alkalmazását használókat.","shortLead":"Elérhetővé tett egy új beállítást a Facebook, amellyel nehezebb lesz lekövetni a közösségi oldal androidos alkalmazását...","id":"20190227_facebook_android_tavoli_lekovetes_helymeghatarozas_lokalizacios_beallitasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80956440-cf9a-4f06-bf04-c168294f0ca8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_facebook_android_tavoli_lekovetes_helymeghatarozas_lokalizacios_beallitasok","timestamp":"2019. február. 27. 08:03","title":"Van egy új beállítás a Facebookon, amit érdemes legalább megnéznie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező bejutott a második fordulóba a 250 ezer dollár (70 millió forint) összdíjazású acapulcói keménypályás tenisztorna női versenyében.","shortLead":"A magyar teniszező bejutott a második fordulóba a 250 ezer dollár (70 millió forint) összdíjazású acapulcói...","id":"20190227_babos_timea_gyozelem_tenisz_acapulco","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dec0a6ab-0927-4140-9ba5-bc4f9d04c69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025c65e7-6214-451e-8472-0216eb10003a","keywords":null,"link":"/sport/20190227_babos_timea_gyozelem_tenisz_acapulco","timestamp":"2019. február. 27. 10:54","title":"Babos nincs a legjobb formájában, de megküzdött a győzelemért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20c5836-6dc3-4298-9e2c-52dae0457cd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz-KDNP képviselője nyomásgyakorlásról beszélt a vitán. ","shortLead":"A Fidesz-KDNP képviselője nyomásgyakorlásról beszélt a vitán. ","id":"20190227_Nem_szavazta_meg_a_helyi_Fidesz_a_koltsegvetest_elmarad_a_kozalkalmazotti_beremeles_a_XV_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c20c5836-6dc3-4298-9e2c-52dae0457cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374a28b8-0611-454e-b6fb-e667db997828","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Nem_szavazta_meg_a_helyi_Fidesz_a_koltsegvetest_elmarad_a_kozalkalmazotti_beremeles_a_XV_keruletben","timestamp":"2019. február. 27. 12:28","title":"Nem szavazta meg a helyi Fidesz a költségvetést, elmarad az óvónők és az ápolók béremelése is a XV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046c5af4-4c65-4eab-b824-d082f3f80857","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megállapodás nélküli Brexit esetén egyrészt hirtelen áremelkedés várható, másrészt valóban fennáll a kockázata az áruhiánynak. ","shortLead":"Megállapodás nélküli Brexit esetén egyrészt hirtelen áremelkedés várható, másrészt valóban fennáll a kockázata...","id":"20190227_Brexit_A_brit_kormany_szerint_is_valos_veszely_az_elelmiszerhiany_kialakulasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=046c5af4-4c65-4eab-b824-d082f3f80857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784ebf55-2fef-4145-afa8-f3ea9eb47114","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Brexit_A_brit_kormany_szerint_is_valos_veszely_az_elelmiszerhiany_kialakulasa","timestamp":"2019. február. 27. 05:58","title":"Brexit: A brit kormány szerint is valós veszély az élelmiszerhiány kialakulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]