Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EPP csúcsjelöltje mérlegelné olyan szankciók létrehozását, amelyeket az EU alapelveit megsértő tagállamok ellen lehetne bevezetni.\r

","shortLead":"Az EPP csúcsjelöltje mérlegelné olyan szankciók létrehozását, amelyeket az EU alapelveit megsértő tagállamok ellen...","id":"20190302_Manfred_Weber_Nagyon_bonyolult_a_Fidesz_es_a_Neppart_viszonya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd3d19a-9144-4b91-8194-482f5007460d","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Manfred_Weber_Nagyon_bonyolult_a_Fidesz_es_a_Neppart_viszonya","timestamp":"2019. március. 02. 13:46","title":"Manfred Weber: Nagyon bonyolult a Fidesz és a Néppárt viszonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"5 százalékkal nőtt a GDP 2018-ban.","shortLead":"5 százalékkal nőtt a GDP 2018-ban.","id":"20190301_Annal_is_jobban_nott_a_magyar_gazdasag_mint_ahogy_eddig_hittuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae9d8f1-5a9c-4b38-909c-bb60c6e0c22b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Annal_is_jobban_nott_a_magyar_gazdasag_mint_ahogy_eddig_hittuk","timestamp":"2019. március. 01. 09:43","title":"Annál is jobban nőtt a magyar gazdaság, mint ahogy eddig hittük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfaad9bd-d9db-4057-b095-245cf23b76be","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tengerekben működik egy biológiai pumpa, amely a légkörből szén-dioxidot vesz fel, a mélybe szállítja és ott megköti. Az Atlanti-óceán fő szén-dioxid felvevőterülete a klímaváltozás miatt eltolódott.","shortLead":"A tengerekben működik egy biológiai pumpa, amely a légkörből szén-dioxidot vesz fel, a mélybe szállítja és ott megköti...","id":"20190302_atlanti_ocean_szenpumpa_eltolodott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfaad9bd-d9db-4057-b095-245cf23b76be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b70e8ce3-b6d7-460b-bc1c-2ac0bf2b5883","keywords":null,"link":"/tudomany/20190302_atlanti_ocean_szenpumpa_eltolodott","timestamp":"2019. március. 02. 16:03","title":"Eltolódott az Atlanti-óceán szénpumpája a klímaváltozás miatt, arrébb költöznek az élőlények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa6a043-acc7-41d6-b800-1f00b1d25f99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemzetközi színtéren ismeretlen csoport meg akarja dönteni Kim Dzsong Un hatalmát. ","shortLead":"A nemzetközi színtéren ismeretlen csoport meg akarja dönteni Kim Dzsong Un hatalmát. ","id":"20190301_Ellenkormanyt_alakitott_egy_szamuzott_eszakkoreai_csoport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aa6a043-acc7-41d6-b800-1f00b1d25f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b896110b-0ed5-431e-a43a-ad2d664f7a15","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Ellenkormanyt_alakitott_egy_szamuzott_eszakkoreai_csoport","timestamp":"2019. március. 01. 12:17","title":"Ellenkormányt alakított egy száműzött észak-koreai csoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c498699b-c065-4f7f-aa5f-8fe85ad1c03e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elegük van a horvát újságíróknak, hogy perekkel akarják ellehetetleníteni a munkájukat","shortLead":"Elegük van a horvát újságíróknak, hogy perekkel akarják ellehetetleníteni a munkájukat","id":"20190302_Ujsagirok_tuntetnek_Zagrabban_a_sajtoszabadsagert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c498699b-c065-4f7f-aa5f-8fe85ad1c03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167b9cf2-e3bc-4804-b32c-c3b37dbba0d5","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Ujsagirok_tuntetnek_Zagrabban_a_sajtoszabadsagert","timestamp":"2019. március. 02. 15:30","title":"Újságírók tüntetnek Zágrábban a sajtószabadságért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b22aa1a-c7ac-4a7f-aab8-bcb60c15f80f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A dohányzási tilalom hatására jelentősen javult a vendéglátóiparban dolgozó anyák újszülöttjeinek egészsége Magyarországon, többek között nőtt az átlagos születési súlyuk, csökkent a koraszülöttek aránya, továbbá a csecsemőhalálozás esélye is alacsonyabb lett – derült ki az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont és az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont munkatársainak kutatásából.","shortLead":"A dohányzási tilalom hatására jelentősen javult a vendéglátóiparban dolgozó anyák újszülöttjeinek egészsége...","id":"20190301_dohanyzasi_tilalom_hatasa_vendeglatoiparban_dolgozo_nok_ujszulottjeinek_egeszsege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b22aa1a-c7ac-4a7f-aab8-bcb60c15f80f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"698e53f1-c94f-40f7-85d6-99f5af1b04d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_dohanyzasi_tilalom_hatasa_vendeglatoiparban_dolgozo_nok_ujszulottjeinek_egeszsege","timestamp":"2019. március. 01. 16:03","title":"A magyarországi dohányzási tilalom nagy nyertesei a pincérnők (gyerekei)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92fafc60-0884-4fc2-a555-d457bc74e408","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szigeteken állat formájú házak állnak majd, hogy mi lesz bennük, rejtély. Ahogy az is: miként lehetséges, hogy a városban, amely tízmilliárdokat költött az elmúlt négy évben különböző sport- és turisztikai fejlesztésekre nem jut néhány tíz millió forint tizenhét család tisztességes kártérítésére, akiknek a telkeit épp a fejlesztések miatt sajátították ki.","shortLead":"A szigeteken állat formájú házak állnak majd, hogy mi lesz bennük, rejtély. Ahogy az is: miként lehetséges...","id":"20190301_Tombol_a_kisvardai_kreativitas_szigeteket_epitenek_persze_elobb_tavat_is_kell_asni_hozza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92fafc60-0884-4fc2-a555-d457bc74e408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443790d4-8771-4955-8ca1-5feb3e51eb5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Tombol_a_kisvardai_kreativitas_szigeteket_epitenek_persze_elobb_tavat_is_kell_asni_hozza","timestamp":"2019. március. 01. 13:00","title":"Tombol a kisvárdai kreativitás: szigeteket építenek, persze előbb tavat is kell ásni hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418e535e-f885-4512-92db-ea6d07c53c69","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pilóta életét vesztette, a házban senkinek nem esett baja. ","shortLead":"A pilóta életét vesztette, a házban senkinek nem esett baja. ","id":"20190302_Tobbemeletes_haznak_utkozott_egy_kisrepulogep_Floridaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=418e535e-f885-4512-92db-ea6d07c53c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b275a0-ce78-4554-b171-032a67dc02b5","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Tobbemeletes_haznak_utkozott_egy_kisrepulogep_Floridaban","timestamp":"2019. március. 02. 08:03","title":"Többemeletes háznak ütközött egy kisrepülőgép Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]