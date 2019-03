Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök volt kampánymenedzserét, Paul Manafortot 47 hónapi börtönbüntetésre ítélték csütörtökön banki- és adócsalásért.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök volt kampánymenedzserét, Paul Manafortot 47 hónapi börtönbüntetésre ítélték csütörtökön...","id":"20190308_Bortonbe_megy_Trump_egykori_kampanymenedzsere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928f6cbd-c1ad-444c-9cba-96f0d3e01973","keywords":null,"link":"/vilag/20190308_Bortonbe_megy_Trump_egykori_kampanymenedzsere","timestamp":"2019. március. 08. 04:59","title":"Négy évre ítélték Trump egykori kampánymenedzserét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ca038a-ada9-48e5-a12c-f2795d165fb3","c_author":"Kovács Péter Tamás","category":"gazdasag","description":"A kormány tájékoztatóján még nem száradt meg a festék, de a fő vonalak már világosak.","shortLead":"A kormány tájékoztatóján még nem száradt meg a festék, de a fő vonalak már világosak.","id":"20190308_2020_vegeig_marad_a_szabad_munkavallalas_Nagy_Britanniaban__ha_van_deal_ha_nincs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9ca038a-ada9-48e5-a12c-f2795d165fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56fd914b-3b54-46e8-8864-bf07f26f0424","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_2020_vegeig_marad_a_szabad_munkavallalas_Nagy_Britanniaban__ha_van_deal_ha_nincs","timestamp":"2019. március. 08. 13:54","title":"2020 végéig marad a szabad munkavállalás Nagy- Britanniában – ha van deal, ha nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy embert életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba a mentők.","shortLead":"Egy embert életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba a mentők.","id":"20190307_Robbanas_majd_tuz_utott_ki_egy_maglodi_csaladi_hazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5ef6bd-b521-4db8-9c31-bf4cbecf51b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Robbanas_majd_tuz_utott_ki_egy_maglodi_csaladi_hazban","timestamp":"2019. március. 07. 07:13","title":"Robbanás volt, majd tűz ütött ki egy maglódi családi házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e40888a6-f07c-4b19-8f59-3e6706e1cd70","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Négy év után mondta ki az Alkotmánybíróság, hogy nincs szükség külön környezetvédelmi hatóságra, de ennek ellenére alkotmányos követelményként fogalmazták meg a környezetvédelmi szempontok alkalmazását. ","shortLead":"Négy év után mondta ki az Alkotmánybíróság, hogy nincs szükség külön környezetvédelmi hatóságra, de ennek ellenére...","id":"20190306_Negy_ev_utan_bolintott_ra_az_Ab_a_kornyezetvedelmi_hatosagok_megszuntetesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e40888a6-f07c-4b19-8f59-3e6706e1cd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43172415-aa75-4b3a-ab10-c15e94962bc6","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Negy_ev_utan_bolintott_ra_az_Ab_a_kornyezetvedelmi_hatosagok_megszuntetesere","timestamp":"2019. március. 06. 15:58","title":"Négy év után bólintott rá az Ab a környezetvédelmi hatóságok megszüntetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7d5fd2-776c-4f42-bb66-1647fe0072e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszaindult a Nemzetközi Űrállomásról (ISS) a Földre a SpaceX amerikai űrkutatási vállalat űrhajója, a Crew Dragon. Az űrkapszula - fedélzetén egy bábuval - magyar idő szerint péntek kora délután szállt le az Atlanti-óceán vizére.","shortLead":"Visszaindult a Nemzetközi Űrállomásról (ISS) a Földre a SpaceX amerikai űrkutatási vállalat űrhajója, a Crew Dragon...","id":"20190308_spacex_crew_dragon_urhajo_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d7d5fd2-776c-4f42-bb66-1647fe0072e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba87a04-95a8-4d4a-8b15-fe3ba6ac158b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_spacex_crew_dragon_urhajo_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2019. március. 08. 13:33","title":"Elon Muskék újabb sikere: rendben hazatért a SpaceX űrkapszulája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1cae3f-6b53-490d-bf34-1174b40e02b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"11 millió észak-koreai, az ország 43,4 százaléka alultáplált, segélyre szorul, hogy kielégíthesse alapvető élelmezési és egészségügyi szükségleteit, áll egy új ENSZ-jelentésben.\r

\r

","shortLead":"11 millió észak-koreai, az ország 43,4 százaléka alultáplált, segélyre szorul, hogy kielégíthesse alapvető élelmezési...","id":"20190306_ENSZ_EszakKorea_majdnem_fele_ehezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d1cae3f-6b53-490d-bf34-1174b40e02b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8ee34f-a4f6-4d16-a650-4f96447f9756","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_ENSZ_EszakKorea_majdnem_fele_ehezik","timestamp":"2019. március. 06. 21:45","title":"ENSZ: Észak-Korea majdnem fele éhezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d4d7ac-d889-4b9d-92b6-b136e30f5105","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A néhol felesleges zene és hangeffektek ellenére azért elég jól szól az új Ferrari.","shortLead":"A néhol felesleges zene és hangeffektek ellenére azért elég jól szól az új Ferrari.","id":"20190308_Ferrari_F8_Tributo_versenypalyan_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7d4d7ac-d889-4b9d-92b6-b136e30f5105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc16645-0b98-442d-be6a-56f4549fe974","keywords":null,"link":"/cegauto/20190308_Ferrari_F8_Tributo_versenypalyan_video","timestamp":"2019. március. 08. 14:20","title":"Végre videón is üvöltetik a Ferrari F8 Tributót ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az osztrák ellenzék azt követeli, hogy Sebastian Kurz pártja is csatlakozzon a Fidesz néppárti kizárását követelőkhöz. ","shortLead":"Az osztrák ellenzék azt követeli, hogy Sebastian Kurz pártja is csatlakozzon a Fidesz néppárti kizárását követelőkhöz. ","id":"20190306_Orbanek_miatt_tamadja_a_kancellart_Ausztriaban_az_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354882c8-0e32-4dd3-8870-57a116012be3","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_Orbanek_miatt_tamadja_a_kancellart_Ausztriaban_az_ellenzek","timestamp":"2019. március. 06. 17:10","title":"Orbánék miatt támadja a kancellárt Ausztriában az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]