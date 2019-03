Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40f95780-6c0f-4570-be82-47fd4bea60b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A légitársaság felszabadítja a női munkatársakat a rúzs terrorja alól.","shortLead":"A légitársaság felszabadítja a női munkatársakat a rúzs terrorja alól.","id":"20190306_Smink_nelkuli_legiutaskiserokkel_csinal_forradalmat_Virgin_Atlantic","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40f95780-6c0f-4570-be82-47fd4bea60b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c372dd9a-f0b2-4f00-a387-b430a68774ea","keywords":null,"link":"/elet/20190306_Smink_nelkuli_legiutaskiserokkel_csinal_forradalmat_Virgin_Atlantic","timestamp":"2019. március. 06. 10:02","title":"Smink nélküli légiutas-kísérőkkel csinál forradalmat a Virgin Atlantic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b01b14-9af0-487f-ba34-f1806b5b94d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nap leforgása alatt valósággal elöntötték a Twittert azok a videók, amiben cipőket és papucsokat dobálnak a felhasználók, hogy megnézzék, valóban a talpukra esnek-e.","shortLead":"Néhány nap leforgása alatt valósággal elöntötték a Twittert azok a videók, amiben cipőket és papucsokat dobálnak...","id":"20190307_vans_challenge_crocs_challenge_kihivas_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9b01b14-9af0-487f-ba34-f1806b5b94d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238e4995-a4f4-49e1-937a-96271bce4cea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_vans_challenge_crocs_challenge_kihivas_video","timestamp":"2019. március. 07. 08:38","title":"Itt az újabb kihívás: cipőket és papucsokat dobálnak az internetezők, az eredmény pedig mindenkit meglep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376c2a9a-1508-4e39-90d5-6067588182a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új influencer a láthatáron?","shortLead":"Új influencer a láthatáron?","id":"20190307_Erzsebet_kiralyno_Instagram_bejegyzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=376c2a9a-1508-4e39-90d5-6067588182a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef38c697-9a76-406e-b5da-28668cca5848","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Erzsebet_kiralyno_Instagram_bejegyzes","timestamp":"2019. március. 07. 15:11","title":"Először posztolt Erzsébet királynő az Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a41820-800d-4aea-9ee0-8db7dfded301","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először erősítették meg, hogy a Néppárton kívüli pártokkal is tárgyalt a Fidesz.","shortLead":"Először erősítették meg, hogy a Néppárton kívüli pártokkal is tárgyalt a Fidesz.","id":"20190306_Politico_Le_Pen_frakciojaval_targyal_a_Fidesz_hatha_hozzajuk_atulhetnek_a_Neppart_helyett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23a41820-800d-4aea-9ee0-8db7dfded301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526850fe-037b-4f3f-8388-c348270369bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Politico_Le_Pen_frakciojaval_targyal_a_Fidesz_hatha_hozzajuk_atulhetnek_a_Neppart_helyett","timestamp":"2019. március. 06. 08:01","title":"Politico: Le Pen frakciójával tárgyal a Fidesz, hátha hozzájuk átülhetnek a Néppárt helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fddb55ec-26f9-4832-9fe8-1a95e59e3885","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"2022-től elég lenne egy jegy az utazáshoz, függetlenül attól, hogy hányszor szállunk át buszról vonatra vagy helyi járatról helyközire. Kilenc év alatt ez már a sokadik próbálkozás, de minden terv elbukott. Most itt az újabb.","shortLead":"2022-től elég lenne egy jegy az utazáshoz, függetlenül attól, hogy hányszor szállunk át buszról vonatra vagy helyi...","id":"20190306_Egybegyurnak_a_MAVot_es_a_Volant_vajon_most_sikerul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fddb55ec-26f9-4832-9fe8-1a95e59e3885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946d5c6a-657c-4f73-836b-60766a491396","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190306_Egybegyurnak_a_MAVot_es_a_Volant_vajon_most_sikerul","timestamp":"2019. március. 06. 20:30","title":"Győzhet-e valaha nálunk is a józan ész? Ismét nekifutnak a MÁV-Volán menetrendnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94571017-481c-488a-9e9a-7874b5e7d836","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jeges úton annyira gyorsan ment az autós, ahogyan jó időjárási körülmények között tehette volna - állítja az ügyészség.","shortLead":"A jeges úton annyira gyorsan ment az autós, ahogyan jó időjárási körülmények között tehette volna - állítja...","id":"20190306_Vadat_emeltek_az_autos_ellen_akinek_a_hibaja_miatt_oten_meghaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94571017-481c-488a-9e9a-7874b5e7d836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd3491b-a500-408b-8de7-10b02b99d3a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190306_Vadat_emeltek_az_autos_ellen_akinek_a_hibaja_miatt_oten_meghaltak","timestamp":"2019. március. 06. 10:21","title":"Vádat emeltek az autós ellen, akinek a hibája miatt öten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy embert életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba a mentők.","shortLead":"Egy embert életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba a mentők.","id":"20190307_Robbanas_majd_tuz_utott_ki_egy_maglodi_csaladi_hazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5ef6bd-b521-4db8-9c31-bf4cbecf51b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Robbanas_majd_tuz_utott_ki_egy_maglodi_csaladi_hazban","timestamp":"2019. március. 07. 07:13","title":"Robbanás volt, majd tűz ütött ki egy maglódi családi házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70432176-7c6f-4f2e-9c84-15d7fb1942df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A békemeneteket szervező alapítvány szerint a Néppárt vezetősége arra akarja utasítani Orbán Viktort, hogy forduljon a magyarok többségi akarata ellen. \"Íme, a demagógia felsőfokon\" – írták.","shortLead":"A békemeneteket szervező alapítvány szerint a Néppárt vezetősége arra akarja utasítani Orbán Viktort, hogy forduljon...","id":"20190306_cof_weber_felhaborito_uzenetet_kuldott_a_magyaroknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70432176-7c6f-4f2e-9c84-15d7fb1942df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7415dc9-558e-4b8d-ae7d-f7f7b257f69e","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_cof_weber_felhaborito_uzenetet_kuldott_a_magyaroknak","timestamp":"2019. március. 06. 16:24","title":"Megszólalt a CÖF: Weber felháborító üzenetet küldött a magyar polgároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]