[{"available":true,"c_guid":"9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sebastian Kurz osztrák kancellár bírálta Emmanuel Macron francia államfő „Európa-tervét”. A párizsi vezető az unió alapos reformját sürgeti, s egyebek mellett felvetette, hogy ez EU-ban egységes szintű minimumbért kellene bevezetni.","shortLead":"Sebastian Kurz osztrák kancellár bírálta Emmanuel Macron francia államfő „Európa-tervét”. A párizsi vezető az unió...","id":"20190313_Az_osztrak_kancellar_biralja_Macron_Europatervet_es_Magyarorszagrol_beszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9ee90d-40cb-4808-9606-702df7d91ff9","keywords":null,"link":"/vilag/20190313_Az_osztrak_kancellar_biralja_Macron_Europatervet_es_Magyarorszagrol_beszel","timestamp":"2019. március. 13. 11:49","title":"Kurz Magyarországgal példálózva bírálja Macron Európa-tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Koós János nagy Fradi-szurkoló volt.","shortLead":"Koós János nagy Fradi-szurkoló volt.","id":"20190313_A_Fradi_melton_vesz_bucsut_Koos_Janostol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a93b410-3e95-4a28-b017-01a51ede6062","keywords":null,"link":"/elet/20190313_A_Fradi_melton_vesz_bucsut_Koos_Janostol","timestamp":"2019. március. 13. 10:56","title":"A Fradi méltón vesz búcsút Koós Jánostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csökkentené szociális kiadásait az amerikai kormányzat. Ennek egyik eszközeként online is figyelnék azokat, akik igénylik a mozgáskorlátozottaknak járó támogatást.","shortLead":"Csökkentené szociális kiadásait az amerikai kormányzat. Ennek egyik eszközeként online is figyelnék azokat, akik...","id":"20190313_mozgaskorlatozott_csalas_szocialis_tamogatas_facebook_megfigyeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30aa444-dc90-4da2-9d51-6140b3d4e7bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_mozgaskorlatozott_csalas_szocialis_tamogatas_facebook_megfigyeles","timestamp":"2019. március. 13. 10:03","title":"Leszázalékoltatja magát, de a Facebookon táncolósat posztol? A Trump-kormány kitalált valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4916b1a0-cfa6-45d9-9dd2-e5698e69afb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trócsányi László a Fidesz EP-listavezetője, a magyar uniósbiztos-jelölt kedden Joseph Daullal, az Európai Néppárt elnökével találkozik.","shortLead":"Trócsányi László a Fidesz EP-listavezetője, a magyar uniósbiztos-jelölt kedden Joseph Daullal, az Európai Néppárt...","id":"20190312_Amig_Orban_Weberrel_talalkozik_minisztere_a_Neppart_elnokevel_targyal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4916b1a0-cfa6-45d9-9dd2-e5698e69afb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9c5328-2b62-4e2b-8dd9-d259b3f8c91a","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Amig_Orban_Weberrel_talalkozik_minisztere_a_Neppart_elnokevel_targyal","timestamp":"2019. március. 12. 08:10","title":"Amíg Orbán Weberrel találkozik, minisztere a Néppárt elnökével tárgyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ember életét vesztette egy lakástűzben hétfőn este a Baranya megyei Alsószentmártonon – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

","shortLead":"Két ember életét vesztette egy lakástűzben hétfőn este a Baranya megyei Alsószentmártonon – közölte az Országos...","id":"20190312_lakastuz_baranya_megye_alsoszentmarton_halalos_aldozat_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9094ad-c632-4d73-91a4-df20acd44203","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_lakastuz_baranya_megye_alsoszentmarton_halalos_aldozat_tuzoltok","timestamp":"2019. március. 12. 05:44","title":"Két halottja van egy baranyai lakástűznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e9477c7-dd9c-496e-8cf8-eb6fc43566e2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először fordult elő, hogy egy orosz állampolgár vezeti a londoni milliárdosok listáját. A pozícióba a 15 milliárd dolláros vagyont összegyűjtött Mihail Fridman került. ","shortLead":"Először fordult elő, hogy egy orosz állampolgár vezeti a londoni milliárdosok listáját. A pozícióba a 15 milliárd...","id":"20190312_Orosz_allampolgar_lett_London_leggazdagabbja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e9477c7-dd9c-496e-8cf8-eb6fc43566e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70eef1fd-8249-4f3b-a8cc-498a88b5895a","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_Orosz_allampolgar_lett_London_leggazdagabbja","timestamp":"2019. március. 12. 14:25","title":"Orosz állampolgár lett London leggazdagabbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01cb2310-c912-442f-aa48-33d4705fefbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tisztességtelen forgalmazói gyakorlatról szóló jogszabály 16 bevett gyakorlatot igyekszik megakadályozni.","shortLead":"A tisztességtelen forgalmazói gyakorlatról szóló jogszabály 16 bevett gyakorlatot igyekszik megakadályozni.","id":"20190312_Megszavazta_az_EP_is_a_kereskedelmi_lancok_elleni_szigoru_fellepest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01cb2310-c912-442f-aa48-33d4705fefbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcbe685e-9785-47c6-8d1a-0891f6de956c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Megszavazta_az_EP_is_a_kereskedelmi_lancok_elleni_szigoru_fellepest","timestamp":"2019. március. 12. 15:57","title":"Megszavazta az EP is a kereskedelmi láncok elleni szigorú fellépést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bizottság szerint még nem halt el az ötlet, de másképp próbálják most megoldani.","shortLead":"A bizottság szerint még nem halt el az ötlet, de másképp próbálják most megoldani.","id":"20190312_Letett_az_EU_arrol_hogy_kozosen_adoztassa_meg_a_Facebookot_es_a_Googlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c20825-437b-4527-9041-1bb0a303d3b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Letett_az_EU_arrol_hogy_kozosen_adoztassa_meg_a_Facebookot_es_a_Googlet","timestamp":"2019. március. 12. 17:23","title":"Letett az EU arról, hogy közösen adóztassa meg a Facebookot és a Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]