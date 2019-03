Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök személyes ügyvédje, Rudy Giuliani szerint a hatóságoknak ki kell deríteniük, hogy indokolt volt-e az elnök elleni Mueller-vizsgálat megindítása. A hírszerzési bizottság elnöke nem elégszik meg a részletekkel.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök személyes ügyvédje, Rudy Giuliani szerint a hatóságoknak ki kell deríteniük, hogy indokolt...","id":"20190325_Trump_ugyvedje_vizsgalatot_kovetel_a_Muellerjelentes_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e059e67e-4fdd-4f6f-975f-984fb89ae326","keywords":null,"link":"/vilag/20190325_Trump_ugyvedje_vizsgalatot_kovetel_a_Muellerjelentes_miatt","timestamp":"2019. március. 25. 07:28","title":"Trump ügyvédje vizsgálatot követel, a hírszerzési bizottság elnöke a teljes jelentést látni akarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1449274-1227-4080-ab06-9338c150b0f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ki kapja a Libri irodalmi díjat? Kiderült, hogy melyik tíz könyvre szavazhat idén a zsűri és a közönség. ","shortLead":"Ki kapja a Libri irodalmi díjat? Kiderült, hogy melyik tíz könyvre szavazhat idén a zsűri és a közönség. ","id":"20190325_2018_legjobb_magyar_konyve_Libri_irodalmi_dij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1449274-1227-4080-ab06-9338c150b0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22dce912-829c-4e31-929d-e6cfca7c38c0","keywords":null,"link":"/kultura/20190325_2018_legjobb_magyar_konyve_Libri_irodalmi_dij","timestamp":"2019. március. 25. 14:04","title":"Ön is szavazhat arról, hogy melyik volt 2018 legjobb magyar könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fidesz ökle sutba vágta a pörköltet, de csak a lengyel-magyar barátság kedvéért.","shortLead":"A Fidesz ökle sutba vágta a pörköltet, de csak a lengyel-magyar barátság kedvéért.","id":"20190323_Nemeth_Szilard_elarulta_a_magyar_gasztronomiat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868a4520-ca72-4b58-b10d-5c8733fb47a2","keywords":null,"link":"/kultura/20190323_Nemeth_Szilard_elarulta_a_magyar_gasztronomiat","timestamp":"2019. március. 23. 16:49","title":"Németh Szilárd elárulta a magyar gasztronómiát, és vétett egy helyesírási hibát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fb1a800-1aa5-46f4-a7f3-a2a1da7543cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lemondott a bolgár igazságügy-miniszter, miután kiderült, hogy piaci ár alatt jutott luxus lakáshoz.","shortLead":"Lemondott a bolgár igazságügy-miniszter, miután kiderült, hogy piaci ár alatt jutott luxus lakáshoz.","id":"20190323_Korrupciogyanus_ingatlanbiznisz_miatt_lemondott_egy_miniszter_no_nem_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fb1a800-1aa5-46f4-a7f3-a2a1da7543cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8a8694-51c2-4516-9310-965cfb720dd2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190323_Korrupciogyanus_ingatlanbiznisz_miatt_lemondott_egy_miniszter_no_nem_Magyarorszagon","timestamp":"2019. március. 23. 16:12","title":"Korrupciógyanús ingatlanbiznisz miatt lemondott egy miniszter, no nem Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b02814e-d498-48e9-9849-7163c51581e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Új-Zéland egyik legdurvább terrorcselekménye a christchurch-i tömeggyilkosság előtt egy személyes adatai számítógépes rögzítése ellen tiltakozó diák 1982-es öngyilkos merénylete volt. Az ország egy százaléka muszlim, dacára a merev bevándorlási szabályoknak az átlagnál kvalifikáltabb muszlimok nehezebben kapnak munkát. Elemzést írt a vérengzésről az NKE.","shortLead":"Új-Zéland egyik legdurvább terrorcselekménye a christchurch-i tömeggyilkosság előtt egy személyes adatai számítógépes...","id":"20190325_Globalis_kereszteshaboru_es_ujzelandi_idegenggyulolet__elemeztek_a_verengzest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b02814e-d498-48e9-9849-7163c51581e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f086d039-bf4d-464d-9ead-14a8650a78f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190325_Globalis_kereszteshaboru_es_ujzelandi_idegenggyulolet__elemeztek_a_verengzest","timestamp":"2019. március. 25. 12:39","title":"Globális keresztesháború és új-zélandi idegengyűlölet – elemezték a vérengzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a1b640e-37c2-4d90-999f-1df2baf81af8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb nap és ismét kiderültek egy adatszivárgási botrány részletei. Ezúttal egy olyan cég, pontosabban gyártó került célkeresztbe, akitől ezt igazán nem várnánk.","shortLead":"Újabb nap és ismét kiderültek egy adatszivárgási botrány részletei. Ezúttal egy olyan cég, pontosabban gyártó került...","id":"20190323_europai_nokia_7_plus_telefonok_adatkuldes_kinai_szerverre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a1b640e-37c2-4d90-999f-1df2baf81af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbf05e1-98df-4605-bba4-e35b66857587","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_europai_nokia_7_plus_telefonok_adatkuldes_kinai_szerverre","timestamp":"2019. március. 23. 19:03","title":"Kínos dolog derült ki a Nokia telefonokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cace7308-08e0-4df7-be6b-3b823c3124d4","c_author":"Erste Bank","category":"brandcontent","description":"Hogyan érthetjük meg azt a folyamatot, amikor kamasz gyerekeink a család helyett \"más családokat\" keresnek magunknak, legyen az a focicsapat, egy zenekar, vagy baráti közösség? Miért fordulnak el a kamaszok egy időre a hagyományos családtól, mit kapnak más közösségekben, miért érzik azokat is családnak? Többek között ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat Lauter Adrienn pszichológus segítségével.","shortLead":"Hogyan érthetjük meg azt a folyamatot, amikor kamasz gyerekeink a család helyett \"más családokat\" keresnek magunknak...","id":"20190325_erste_csalad_kamaszkor_pszichologus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cace7308-08e0-4df7-be6b-3b823c3124d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c70fd7f-839a-4199-87b0-a3b30a6814ec","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190325_erste_csalad_kamaszkor_pszichologus","timestamp":"2019. március. 25. 08:30","title":"Mit tegyünk, amikor a kamasz \"más családot\" keres magának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c28a35-1ea2-49c3-a8f3-fc423cd89a10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Órásplakáton üzent volna Orbánnak a Momentum, de falakba ütköztek.","shortLead":"Órásplakáton üzent volna Orbánnak a Momentum, de falakba ütköztek.","id":"20190325_A_Momentum_szerint_tobb_ceg_berezelt_az_Orbanellenes_plakatkampany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68c28a35-1ea2-49c3-a8f3-fc423cd89a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4c1113-5326-40ec-b61d-b50dae0f525a","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_A_Momentum_szerint_tobb_ceg_berezelt_az_Orbanellenes_plakatkampany_miatt","timestamp":"2019. március. 25. 11:00","title":"A Momentum szerint több cég berezelt az Orbán-ellenes plakátkampány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]