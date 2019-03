Magyarázza a Penny az olcsó tejet

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d23da13f-5fd9-439d-9b84-54bcc3331a5e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit pénzügyminiszter szerint katasztrófával érne fel, ha a brit EU-tagság a kilépés feltételrendszeréről szóló megállapodás nélkül szűnne meg.","shortLead":"A brit pénzügyminiszter szerint katasztrófával érne fel, ha a brit EU-tagság a kilépés feltételrendszeréről szóló...","id":"20190324_Csodbe_mehet_NagyBritannia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d23da13f-5fd9-439d-9b84-54bcc3331a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038487ca-7e41-4a16-9bc7-cc75bce3d861","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_Csodbe_mehet_NagyBritannia","timestamp":"2019. március. 24. 15:25","title":"Katasztrófa lenne a megállapodás nélküli Brexit Hammond szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0f29f7-eb22-4ee9-be27-f5e27ffc5fd6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fizet a BKV, mint a katonatiszt a 4-es metró ügyében indult perekben.","shortLead":"Fizet a BKV, mint a katonatiszt a 4-es metró ügyében indult perekben.","id":"20190325_Sorra_bukja_a_BKV_a_4es_metro_pereit_Trocsanyi_ugyvedi_irodaja_is_tuzkozelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e0f29f7-eb22-4ee9-be27-f5e27ffc5fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e71730-286f-431d-a13e-4033818bc844","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_Sorra_bukja_a_BKV_a_4es_metro_pereit_Trocsanyi_ugyvedi_irodaja_is_tuzkozelben","timestamp":"2019. március. 25. 09:52","title":"Sorra bukja a BKV a 4-es metró pereit, a Nagy és Trócsányi ügyvédi iroda is tűzközelben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836f5c7b-de6f-430f-a9c1-db33bc8539e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha esetleg túl nehéz otthon megindokolni az Octavia RS-t, akkor remek alternatíva lehet a most debütált újabb cseh versenyző. ","shortLead":"Ha esetleg túl nehéz otthon megindokolni az Octavia RS-t, akkor remek alternatíva lehet a most debütált újabb cseh...","id":"20190326_polgari_sportauto_itt_az_uj_skoda_octavia_dynamic","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=836f5c7b-de6f-430f-a9c1-db33bc8539e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a8c8ff-b826-4548-9a1d-2c2e51c2c057","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_polgari_sportauto_itt_az_uj_skoda_octavia_dynamic","timestamp":"2019. március. 26. 14:18","title":"Polgári sportautó: itt az új Skoda Octavia Dynamic+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c2d04f-58de-4ec2-aa3a-35e4d6d5f473","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190325_Orban_nem_posztolt_a_magyarok_gyozelme_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84c2d04f-58de-4ec2-aa3a-35e4d6d5f473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e86d6e8d-c37d-41ff-8c6d-f398a1379b55","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Orban_nem_posztolt_a_magyarok_gyozelme_utan","timestamp":"2019. március. 25. 08:29","title":"Orbán meglepetést okozott: nem posztolt a magyar válogatott győzelme után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szigorúbb büntetés járhat az illegális hulladékkihelyezésért – most azt is elmondták az egyik hulladékgazdálkodási cégnél, pontosan mi férhet bele ebbe a kategóriába.","shortLead":"Szigorúbb büntetés járhat az illegális hulladékkihelyezésért – most azt is elmondták az egyik hulladékgazdálkodási...","id":"20190325_Buncselekmeny_lenne_a_szemeteles_de_mi_szamit_annak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585db96b-2fa5-48ea-b0ef-433bb0402972","keywords":null,"link":"/kkv/20190325_Buncselekmeny_lenne_a_szemeteles_de_mi_szamit_annak","timestamp":"2019. március. 25. 13:02","title":"Bűncselekmény lenne a szemetelés, de mi számít annak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava viszont úgy tudja, erről semmilyen formális döntés nem született a Fideszben.","shortLead":"A Népszava viszont úgy tudja, erről semmilyen formális döntés nem született a Fideszben.","id":"20190325_Gulyas_Gergely_szerint_Orban_megkapta_a_felhatalmazast_az_onkentes_felfuggesztesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8c92a7-3af5-44b4-99b3-0b599016ee7b","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Gulyas_Gergely_szerint_Orban_megkapta_a_felhatalmazast_az_onkentes_felfuggesztesre","timestamp":"2019. március. 25. 18:37","title":"Gulyás Gergely szerint Orbán megkapta a felhatalmazást az \"önkéntes\" felfüggesztésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Három autó és egy nyerges vontató ütközött össze.","shortLead":"Három autó és egy nyerges vontató ütközött össze.","id":"20190326_Negyes_karambol_miatt_zartak_le_a_4es_utat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c096e7-4910-4b91-8e13-3e8fbf97caeb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_Negyes_karambol_miatt_zartak_le_a_4es_utat","timestamp":"2019. március. 26. 07:18","title":"Négyes karambol miatt zárták le a 4-es utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Márciusban volt olyan nap Malibunál, amikor az intenzív viharban 5 perc alatt mintegy 1500 villámcsapást regisztráltak.","shortLead":"Márciusban volt olyan nap Malibunál, amikor az intenzív viharban 5 perc alatt mintegy 1500 villámcsapást regisztráltak.","id":"20190324_vihar_villamcsapas_video_kalifornia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559dbf20-125d-41f4-8c4e-6ebe53b41d34","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_vihar_villamcsapas_video_kalifornia","timestamp":"2019. március. 24. 21:33","title":"Lenyűgöző és félelmetes: 1500 villám csapott le 5 perc alatt Kaliforniára – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]