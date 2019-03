Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"727fda99-8a21-4d3c-92f3-08c9e287b515","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"David Hasselhoff beleszólt a karórájába, és a fekete Pontiac odajött hozzá. Valami hasonlót tud már a Tesla Model 3 is.","shortLead":"David Hasselhoff beleszólt a karórájába, és a fekete Pontiac odajött hozzá. Valami hasonlót tud már a Tesla Model 3 is.","id":"20190326_autos_video_autopilot_tesla_summon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=727fda99-8a21-4d3c-92f3-08c9e287b515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa9617e-246d-4214-b684-dbf0a905f6b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_autos_video_autopilot_tesla_summon","timestamp":"2019. március. 26. 16:35","title":"Gyere ide, Pajti! A Tesla is megcsinálja, amit KITT tudott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ba7bd2-067a-452d-85de-a458fa631b6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hét év után kezdett szigorítani kamatpolitikáján a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, mikor kedden, bár az alapkamatot változatlanul hagyta, megemelte az egynapos jegybanki betétek kamatát. Matolcsy György jegybankelnöksége alatt ilyen még nem történt, a döntést a jegybankelnök Nagy Márton és Windisch László alelnökökkel magyarázta meg. ","shortLead":"Hét év után kezdett szigorítani kamatpolitikáján a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, mikor kedden, bár...","id":"20190326_matolcsy_sajtotajekoztato_kamatdontes_szigoritas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36ba7bd2-067a-452d-85de-a458fa631b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8732f7-4ac3-4863-9c8f-ece1a3ba3a60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190326_matolcsy_sajtotajekoztato_kamatdontes_szigoritas","timestamp":"2019. március. 26. 15:02","title":"Matolcsyék elmondják, hogy miért szigorítottak a kamatpolitikán - élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2758b1-7db8-404d-b2e8-cc11df206f81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csehek kompakt újdonsága bekerült a hazai konfigurátorba, így már magyar árai is vannak. ","shortLead":"A csehek kompakt újdonsága bekerült a hazai konfigurátorba, így már magyar árai is vannak. ","id":"20190327_ime_a_golfveronek_igerkezo_skoda_scala_hazai_arai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc2758b1-7db8-404d-b2e8-cc11df206f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1952bd-d4a6-4484-a38f-7618034e4bc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_ime_a_golfveronek_igerkezo_skoda_scala_hazai_arai","timestamp":"2019. március. 27. 13:21","title":"Íme a Golf-verőnek ígérkező Skoda Scala hazai árai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a9eafe-772f-4bb7-9b96-e62c138d3e46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"25 éves lett a Bethesda The Elder Scrolls sorozata, ezért egy különleges akció keretében most ingyen tölthető a Morrowind című rész. ","shortLead":"25 éves lett a Bethesda The Elder Scrolls sorozata, ezért egy különleges akció keretében most ingyen tölthető...","id":"20190325_bethesda_softworks_the_elder_scrolls_morrowind_ingyen_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69a9eafe-772f-4bb7-9b96-e62c138d3e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2edd809-5656-4a0b-995c-36fbb0815855","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_bethesda_softworks_the_elder_scrolls_morrowind_ingyen_jatek","timestamp":"2019. március. 25. 19:33","title":"Siessen, csak ma ingyen tölthető a valaha készült egyik legjobb szerepjáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4bb3b7-eaa0-4170-a8db-8dc3244a9d1d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Juventus egyelőre nem mert találgatásokba bocsátkozni arról, hogy mikor játszhat újra. ","shortLead":"A Juventus egyelőre nem mert találgatásokba bocsátkozni arról, hogy mikor játszhat újra. ","id":"20190326_Kiderult_milyen_serulese_van_Ronaldonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e4bb3b7-eaa0-4170-a8db-8dc3244a9d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2280093c-1964-4605-8109-a12af24f3eed","keywords":null,"link":"/sport/20190326_Kiderult_milyen_serulese_van_Ronaldonak","timestamp":"2019. március. 26. 16:52","title":"A Juventus elmondta, milyen sérülése van Ronaldónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597c214d-603d-44c6-b644-df1ba3210b65","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az „Ágyban a békéért” című performanszuk egy hétig tartott.","shortLead":"Az „Ágyban a békéért” című performanszuk egy hétig tartott.","id":"20190326_Otven_eve_bujt_agyba_John_Lennon_es_Yoko_Ono_nyilvanosan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=597c214d-603d-44c6-b644-df1ba3210b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa12efa-f426-4883-94cf-a5c9fc4691b3","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Otven_eve_bujt_agyba_John_Lennon_es_Yoko_Ono_nyilvanosan","timestamp":"2019. március. 26. 10:23","title":"Ötven éve bújt ágyba John Lennon és Yoko Ono nyilvánosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jelentést fogadott el, amely szerint hét uniós ország, Magyarország mellett Belgium, Ciprus, Írország, Luxemburg, Málta és Hollandia adóparadicsom-szerűen működik, és lehetővé teszi az agresszív adótervezést.","shortLead":"Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jelentést fogadott el, amely szerint hét uniós ország, Magyarország...","id":"20190326_Europai_Parlament_Magyarorszag_ugy_mukodik_mint_egy_adoparadicsom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ad33b2-289a-43b9-a2a2-70e3376504a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190326_Europai_Parlament_Magyarorszag_ugy_mukodik_mint_egy_adoparadicsom","timestamp":"2019. március. 26. 16:28","title":"Európai Parlament: Magyarország úgy működik, mint egy adóparadicsom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb07799-0d82-4d5a-8edf-9c2142018ce2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fekete Jenő megsegítésére nagyszabású jótékonysági koncertet szerveztek zenésztársai.","shortLead":"Fekete Jenő megsegítésére nagyszabású jótékonysági koncertet szerveztek zenésztársai.","id":"20190327_A_Facebookon_kert_segitseget_az_egyik_elismert_magyar_gitaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cb07799-0d82-4d5a-8edf-9c2142018ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee511e6-b1e0-42d4-bd18-33bffc100291","keywords":null,"link":"/elet/20190327_A_Facebookon_kert_segitseget_az_egyik_elismert_magyar_gitaros","timestamp":"2019. március. 27. 08:40","title":"A Facebookon kért segítséget az egyik elismert magyar gitáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]