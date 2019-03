Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Sérti a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való alkotmányos jogot, ha egy hatósági döntés elleni fellebbezést a bíróság nem vizsgálhat meg érdemben. Ezt fél éven belül harmadszor mondta ki az Alkotmánybíróság egyhangúlag hozott határozattal.","shortLead":"Sérti a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való alkotmányos jogot, ha egy hatósági döntés elleni fellebbezést...","id":"20190326_Harmadszor_marasztalta_el_ugyanazert_az_Alkotmanybirosag_az_Orszaggyulest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9b9d64-285b-47f6-9a47-c3bc3d80651c","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Harmadszor_marasztalta_el_ugyanazert_az_Alkotmanybirosag_az_Orszaggyulest","timestamp":"2019. március. 26. 14:21","title":"Harmadszor marasztalta el ugyanazért az Alkotmánybíróság az Országgyűlést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d851aa4a-3221-4980-9a3a-58e9f80ed8c0","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Életünkben rengeteg olyan ember vesz körül minket, akikkel jó viszonyban vagyunk, de csak ritkán találkozunk velük. E kapcsolatok jelentőségét hajlamosak vagyunk alábecsülni, pedig befolyásolhatják mind a lehetőségeinket, mind a rálátásunkat a világra.","shortLead":"Életünkben rengeteg olyan ember vesz körül minket, akikkel jó viszonyban vagyunk, de csak ritkán találkozunk velük. E...","id":"20190326_Nem_csak_a_legjobb_barat_segithet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d851aa4a-3221-4980-9a3a-58e9f80ed8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1aa8319-2fce-47e4-a12f-3cbee095faae","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190326_Nem_csak_a_legjobb_barat_segithet","timestamp":"2019. március. 26. 13:15","title":"Helyzetek, amikor nem csak a legjobb barát segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad65409f-496e-4cec-bd96-7d988bc2db04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindezt a keleti értékek tiszteletben tartása érdekében.","shortLead":"Mindezt a keleti értékek tiszteletben tartása érdekében.","id":"20190327_A_sellok_melleinek_a_latvanyatol_vedik_az_embereket_az_indoneziai_cenzorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad65409f-496e-4cec-bd96-7d988bc2db04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb8293c-463e-44b8-9fe2-a699f81b15ed","keywords":null,"link":"/elet/20190327_A_sellok_melleinek_a_latvanyatol_vedik_az_embereket_az_indoneziai_cenzorok","timestamp":"2019. március. 27. 09:03","title":"A sellők melleinek a látványától védik az embereket az indonéziai cenzorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950e040b-4d79-4198-bb52-c93a7a309ff2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gene Simmons szerint a pörköltöt is ki kell próbálni, ha Budapesten jár valaki.","shortLead":"Gene Simmons szerint a pörköltöt is ki kell próbálni, ha Budapesten jár valaki.","id":"20190327_Hagyomanyos_balkani_etelkent_reklamozza_a_gulyast_a_KISS_zenesze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=950e040b-4d79-4198-bb52-c93a7a309ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b581117-4aff-47e5-abec-85d14173dfef","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Hagyomanyos_balkani_etelkent_reklamozza_a_gulyast_a_KISS_zenesze","timestamp":"2019. március. 27. 11:39","title":"Hagyományos balkáni ételként reklámozza a gulyást a KISS magyar származású zenésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fa1e50-e347-4f22-bc4e-aee594cf1c42","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Eddig 49 család jutott lakáshoz a nemzeti otthonteremtési közösségen keresztül.","shortLead":"Eddig 49 család jutott lakáshoz a nemzeti otthonteremtési közösségen keresztül.","id":"20190327_Mar_66_milliard_forint_van_a_lakaslottoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07fa1e50-e347-4f22-bc4e-aee594cf1c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2452bf7e-b7ed-4fc3-93fd-dc3232db61ae","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190327_Mar_66_milliard_forint_van_a_lakaslottoban","timestamp":"2019. március. 27. 11:19","title":"Már 6,6 milliárd forint van a lakáslottóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78bd93c1-4670-4f9d-9b85-a8e9b72835a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hivatalos öntözési idő előrehozatalát kérték a minap a termelők, ezt hivatalosan a Belügyminisztérium rendelheti el. Ha nem öntözhetnek rövidesen, akkor katasztrófa fenyegeti a korai vetésű növényeket, nem lesz borsó, mák és vöröshagyma.","shortLead":"A hivatalos öntözési idő előrehozatalát kérték a minap a termelők, ezt hivatalosan a Belügyminisztérium rendelheti el...","id":"20190327_Kell_tobb_bizonyitek_az_aszalyveszelyre_Kiszaradt_a_lillafuredi_vizeses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78bd93c1-4670-4f9d-9b85-a8e9b72835a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33481715-76e8-4cec-a91e-1b3e0d0c6688","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_Kell_tobb_bizonyitek_az_aszalyveszelyre_Kiszaradt_a_lillafuredi_vizeses","timestamp":"2019. március. 27. 13:21","title":"Kell több bizonyíték az aszályveszélyre? Kiszáradt a lillafüredi vízesés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75bd0773-e0f9-4828-926c-7c1858431419","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy autófeltörés vezetett a Zalaapáti környékén feltárt avar kori lovastemetkezés feltárásához. ","shortLead":"Egy autófeltörés vezetett a Zalaapáti környékén feltárt avar kori lovastemetkezés feltárásához. ","id":"20190326_avar_kori_sir_feltaras_lovastemetkezes_regeszet_zalaapati","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75bd0773-e0f9-4828-926c-7c1858431419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38654b80-bd0f-43d2-b100-27c0591af869","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_avar_kori_sir_feltaras_lovastemetkezes_regeszet_zalaapati","timestamp":"2019. március. 26. 14:03","title":"Ripityára törte a combcsontját az az avar kori lovas, akinek most mutatták be a sírját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c537c16e-8e5e-4c71-8595-3e03c8fe47b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hódmezővásárhelyi kerékpárutat kétszer adták át, a polgármestert megelőzve, a helyi Fidesz is szervezett egy ünnepélyt. Márki-Zay Péterék bukkantak azokra a táblákra a hétvégén, amelyeken Lázár Jánosnak mondanak köszönetet a támogatásért, ezeket át is vitték a batidai vadászkastélyhoz.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi kerékpárutat kétszer adták át, a polgármestert megelőzve, a helyi Fidesz is szervezett...","id":"20190326_Marki_Zay_Lazar_bicikliut_Hodmezovasarhely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c537c16e-8e5e-4c71-8595-3e03c8fe47b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4adcc85a-fb39-48db-8693-9493bfb965dc","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Marki_Zay_Lazar_bicikliut_Hodmezovasarhely","timestamp":"2019. március. 26. 09:47","title":"Pénteken gyorsan átadták a fideszesek a kerékpárutat, amit Márki-Zay vasárnap akart felavatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]