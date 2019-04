Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"253e70b2-8cdb-4c29-bd8d-897284ba4674","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke azon háborodott fel, hogy egy füstbomba eldobása miatt fenyegetik börtönnel.","shortLead":"A Momentum elnöke azon háborodott fel, hogy egy füstbomba eldobása miatt fenyegetik börtönnel.","id":"20190403_FeketeGyor_Amikor_a_fideszesek_lopjak_az_EUs_penzt_akkor_felrenez_az_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=253e70b2-8cdb-4c29-bd8d-897284ba4674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477b5243-8e17-49f6-9bfa-2052f23851f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_FeketeGyor_Amikor_a_fideszesek_lopjak_az_EUs_penzt_akkor_felrenez_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. április. 03. 12:47","title":"Fekete-Győr: Amikor lopják az EU-s pénzt, akkor bezzeg félrenéz az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd99f50-efb2-41f7-9f60-d3292acd47ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google véletlenül nyilvánossá tett részleteket egy még be sem jelentett eszközről. Azóta már eltávolították a kiszivárgott képeket, azonban az internet nem felejt.","shortLead":"A Google véletlenül nyilvánossá tett részleteket egy még be sem jelentett eszközről. Azóta már eltávolították...","id":"20190402_google_nest_hub_max_okoskijelzo_kiszivargott_reszletek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1dd99f50-efb2-41f7-9f60-d3292acd47ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2dbbd3d-d908-4f93-bd89-671797c57ec6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_google_nest_hub_max_okoskijelzo_kiszivargott_reszletek","timestamp":"2019. április. 02. 10:33","title":"Véletlenül kiszivárgott, hogy épp min dolgozik a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123e45d6-07a6-470f-af53-40e3ed33a747","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új lakossági állampapír kibocsátásán dolgozik a kormány, Varga Mihály egy előterjesztéséből már lehet is tudni néhány részletet.","shortLead":"Új lakossági állampapír kibocsátásán dolgozik a kormány, Varga Mihály egy előterjesztéséből már lehet is tudni néhány...","id":"20190403_Juniusban_johet_a_Nemzeti_Kotveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=123e45d6-07a6-470f-af53-40e3ed33a747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15eb5cc7-a1c2-4e00-b62c-86cca72de45c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Juniusban_johet_a_Nemzeti_Kotveny","timestamp":"2019. április. 03. 12:28","title":"Júniusban jöhet a Nemzeti Kötvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube szerint van ugyan \"extrém tartalom\" a platformon, de azok nem jutnak el túl sok emberhez. A valóság azonban mást mutat.","shortLead":"A YouTube szerint van ugyan \"extrém tartalom\" a platformon, de azok nem jutnak el túl sok emberhez. A valóság azonban...","id":"20190403_youtube_eroszakos_video_nezettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4379ff13-c5c1-465f-abc4-e470c2000ffe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_youtube_eroszakos_video_nezettseg","timestamp":"2019. április. 03. 16:33","title":"Nagy baj van a YouTube-on: tele van erőszakos videókkal, de a vezetők ezt \"nem veszik észre\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíj összege az elismert szolgálati évek számától és a nyugellátás alapjául szolgáló havi átlagkereset összegétől függ – a számítást mutatta be az Adózóna.","shortLead":"A nyugdíj összege az elismert szolgálati évek számától és a nyugellátás alapjául szolgáló havi átlagkereset összegétől...","id":"20190402_Igy_szamoljak_ki_kinek_mennyi_nyugdij_jar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee398725-848e-49fb-a8d1-2b789e4db07b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Igy_szamoljak_ki_kinek_mennyi_nyugdij_jar","timestamp":"2019. április. 02. 10:20","title":"Így számolják ki, kinek mennyi nyugdíj jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendszerszintű javaslatot készít a kórházak folyamatos eladósodásának megállítására az Emberi Erőforrások Minisztériuma.","shortLead":"Rendszerszintű javaslatot készít a kórházak folyamatos eladósodásának megállítására az Emberi Erőforrások Minisztériuma.","id":"20190402_Koltsegvetesi_felugyeloket_kuldenek_az_eladosodott_korhazakba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a245683-02e6-4bc7-9581-a8fa6e3f3e5a","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Koltsegvetesi_felugyeloket_kuldenek_az_eladosodott_korhazakba","timestamp":"2019. április. 02. 08:27","title":"Költségvetési felügyelőket küldenek az eladósodott kórházakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sebességhatárokat mindig be kell tartani, de a holnapi napon kiemelten ajánlott odafigyelni a legnagyobb megengedett sebességre. ","shortLead":"A sebességhatárokat mindig be kell tartani, de a holnapi napon kiemelten ajánlott odafigyelni a legnagyobb megengedett...","id":"20190402_szerdan_minden_traffipaxot_bevet_a_magyar_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddfdfbf0-f148-4a65-acb5-86d0c0c1a407","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_szerdan_minden_traffipaxot_bevet_a_magyar_rendorseg","timestamp":"2019. április. 02. 11:26","title":"Szerdán minden traffipaxot bevet a magyar rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9936865b-7591-4c5f-8685-3293ec7c9035","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Androidért felelős alelnök egy még be sem jelentett telefonra utalt egy tweetjében, Google saját márkás készülékről lehet szó, akár a Pixel 4-ről, akár a Pixel 3a-ról.","shortLead":"Az Androidért felelős alelnök egy még be sem jelentett telefonra utalt egy tweetjében, Google saját márkás készülékről...","id":"20190402_google_pixel_3a_pixel_4_hiroshi_lockheimer_tweet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9936865b-7591-4c5f-8685-3293ec7c9035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e24888-b3d2-4626-b6ce-223dff29b85b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_google_pixel_3a_pixel_4_hiroshi_lockheimer_tweet","timestamp":"2019. április. 02. 15:03","title":"Kiírt egy furcsát a Google-alelnök, elkezdődtek a találgatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]