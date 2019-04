Óriásit drágulhatnak az ételek

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes publicista a Nyugat nyomorultjai közé sorolja Manfred Webert is legújabb publicisztikájában.","shortLead":"A fideszes publicista a Nyugat nyomorultjai közé sorolja Manfred Webert is legújabb publicisztikájában.","id":"20190401_Bayer_Zsolt_tovabb_hirdeti_a_Fidesz_lepjen_ki_az_Europai_Neppartbol_Weber_pedig_nyomorult_ember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b776867e-0d56-45f6-b7aa-afb197e1f42a","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Bayer_Zsolt_tovabb_hirdeti_a_Fidesz_lepjen_ki_az_Europai_Neppartbol_Weber_pedig_nyomorult_ember","timestamp":"2019. április. 01. 12:40","title":"Bayer Zsolt tovább hirdeti: a Fidesz lépjen ki az Európai Néppártból, Weber pedig nyomorult ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szabad Föld főszerkesztője kivételesen megengedő hangulatában azt is megjegyezte, \"még csak fel sem rúgjuk őket\".\r

\r

","shortLead":"A Szabad Föld főszerkesztője kivételesen megengedő hangulatában azt is megjegyezte, \"még csak fel sem rúgjuk őket\".\r

\r

","id":"20190402_Gajdics_Otto_egyutt_tud_elni_a_melegekkel_mint_a_szaraz_kutyapiszokkal_az_arokparton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a4218f-fdf2-4fbe-b3a1-93b2a8fe8f0b","keywords":null,"link":"/kultura/20190402_Gajdics_Otto_egyutt_tud_elni_a_melegekkel_mint_a_szaraz_kutyapiszokkal_az_arokparton","timestamp":"2019. április. 02. 14:22","title":"Gajdics Ottó együtt tud élni a melegekkel, mint a száraz kutyapiszokkal az árokparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szalai és Orbán előtt végzett az élen a kapus. ","shortLead":"Szalai és Orbán előtt végzett az élen a kapus. ","id":"20190401_Gulacsinak_szavaztak_meg_a_Magyar_Aranylabdat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ca92b9-c40d-47f5-ac69-5df234aa9f31","keywords":null,"link":"/sport/20190401_Gulacsinak_szavaztak_meg_a_Magyar_Aranylabdat","timestamp":"2019. április. 01. 11:15","title":"Gulácsinak szavazták meg a Magyar Aranylabdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"555a2850-6ff9-4c6d-bf15-32b5c78bf88b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-képviselő mandátuma nemsokára lejár, utána visszavonul. ","shortLead":"Az EP-képviselő mandátuma nemsokára lejár, utána visszavonul. ","id":"20190401_Morvai_Krisztina_visszavonul_a_kozelettol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=555a2850-6ff9-4c6d-bf15-32b5c78bf88b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50237c5a-f688-42e8-92d6-8911007453ce","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Morvai_Krisztina_visszavonul_a_kozelettol","timestamp":"2019. április. 01. 10:30","title":"Morvai Krisztina visszavonul a közélettől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tatánál teljes szélességében lezárták az autópályát a Győr felé vezető oldalon.","shortLead":"Tatánál teljes szélességében lezárták az autópályát a Győr felé vezető oldalon.","id":"20190402_halalos_baleset_m1_autopalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"992ac06d-9b0b-430c-9088-68fb769796c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_halalos_baleset_m1_autopalya","timestamp":"2019. április. 02. 10:49","title":"Kisbusz rohant teherautóba – halálos baleset az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olyan eszközöket tettek a vonatsínekre két megyében is, melyek rövidzárlatot okoztak volna a szerelvények áramellátásában.","shortLead":"Olyan eszközöket tettek a vonatsínekre két megyében is, melyek rövidzárlatot okoztak volna a szerelvények...","id":"20190402_Brexitpartiak_keszultek_szabotazsra_a_brit_vasut_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40e97ca-00c9-4e2d-bdfd-c4e40528c71f","keywords":null,"link":"/vilag/20190402_Brexitpartiak_keszultek_szabotazsra_a_brit_vasut_ellen","timestamp":"2019. április. 02. 18:32","title":"Brexit-pártiak készültek szabotázsra a brit vasút ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df0698c-6405-47be-b530-bf703bf4a801","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy Fold mellett másféle összehajtható telefonokon is dolgozik a Samsung. Az egyik elképzelése nagyon hasonlít ahhoz, amit a Xiaominál is kitaláltak.","shortLead":"A Galaxy Fold mellett másféle összehajtható telefonokon is dolgozik a Samsung. Az egyik elképzelése nagyon hasonlít...","id":"20190402_ujabb_samsung_osszehajthato_telefon_keszul_renderelt_abrak_galaxy_fold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5df0698c-6405-47be-b530-bf703bf4a801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f76ab5-c793-456e-b8d2-cd0b5f76379b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_ujabb_samsung_osszehajthato_telefon_keszul_renderelt_abrak_galaxy_fold","timestamp":"2019. április. 02. 12:33","title":"A Samsungnál már tudják, mi lesz a következő nagy dobás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a604e271-5215-4a59-af23-79e1fe0b06bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bors szerint az elgázolt fiatal nő legalább 40 métert repült, mindkét lába leszakadt.","shortLead":"A Bors szerint az elgázolt fiatal nő legalább 40 métert repült, mindkét lába leszakadt.","id":"20190402_Sokkolo_reszletek_derultek_ki_a_Szegeden_tortent_cserbenhagyasos_gazolasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a604e271-5215-4a59-af23-79e1fe0b06bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c7b519-be77-44a3-9228-b75933af0896","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_Sokkolo_reszletek_derultek_ki_a_Szegeden_tortent_cserbenhagyasos_gazolasrol","timestamp":"2019. április. 02. 07:40","title":"Felkavaró részletek derültek ki a Szegeden történt cserbenhagyásos gázolásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]