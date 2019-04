Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b1774ba-6d63-4502-a3a2-aec10f598184","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem akartak senkit megbántani a könyvégetéssel.","shortLead":"Nem akartak senkit megbántani a könyvégetéssel.","id":"20190404_Bocsanatot_kert_a_Harry_Potteregeto_pap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b1774ba-6d63-4502-a3a2-aec10f598184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce11819-139e-41cb-b4ab-a182e3193711","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Bocsanatot_kert_a_Harry_Potteregeto_pap","timestamp":"2019. április. 04. 10:39","title":"Bocsánatot kért a Harry Potter-égető pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d06136-6f10-461e-89b4-83f9c6984b13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem messze a körgyűrűtől egy autós úgy gondolta, mindent szabad.","shortLead":"Nem messze a körgyűrűtől egy autós úgy gondolta, mindent szabad.","id":"20190404_csepel_bekotout_elozes_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3d06136-6f10-461e-89b4-83f9c6984b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261bd1e9-d8f9-41ec-8c25-0c3fbd9eea79","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_csepel_bekotout_elozes_autos_video","timestamp":"2019. április. 04. 09:18","title":"Valaki nagyon nem bírta, hogy minden beállt az M0-s miatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98efd7ab-a83d-41a6-a551-527a6585bca7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 43 éves asszony szerint egy pillanatra azt hitte, hogy az egykori alelnök szájon fogja csókolni. ","shortLead":"Egy 43 éves asszony szerint egy pillanatra azt hitte, hogy az egykori alelnök szájon fogja csókolni. ","id":"20190402_Mar_ket_no_is_azzal_vadolta_meg_Joe_Bident_hogy_illetlenul_viselkedett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98efd7ab-a83d-41a6-a551-527a6585bca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977a436c-0dd4-46a0-b9db-d8ccdb8131ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190402_Mar_ket_no_is_azzal_vadolta_meg_Joe_Bident_hogy_illetlenul_viselkedett","timestamp":"2019. április. 02. 17:38","title":"Már két nő is azzal vádolta meg Joe Bident, hogy illetlenül viselkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5809bcf-75d9-419c-aff2-87afc8ff3545","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pálinkáért vívott szabadságharcban vérzik el a magyar pálinka. Az otthon főzött párlatok feketekereskedelme, az illegálisan üzemeltetett bérfőzdék elburjánzása teljesen kifekteti a legálisan működő, adófizető pálinkásokat. ","shortLead":"A pálinkáért vívott szabadságharcban vérzik el a magyar pálinka. Az otthon főzött párlatok feketekereskedelme...","id":"20190404_Kivegzi_a_kormany_a_palinkafozest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5809bcf-75d9-419c-aff2-87afc8ff3545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48300d5d-98ef-40d4-a553-8a4641c06cb9","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_Kivegzi_a_kormany_a_palinkafozest","timestamp":"2019. április. 04. 13:46","title":"Az adómentességgel végzi ki a kormány a magyar pálinkafőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4381b70-0a06-41e2-b80c-15a50dfdf195","c_author":"Z. B.","category":"tudomany","description":"Az egyik oldalon csak a mobiljukat nyomkodók, a másik oldalon csak a telefonjukat nem használó közlekedők haladhatnának, erről posztolt a bécsi közlekedési vállalat április 1-jén. Aztán megírták, hogy csak vicc, de sokan talán tényleg örülnének neki.","shortLead":"Az egyik oldalon csak a mobiljukat nyomkodók, a másik oldalon csak a telefonjukat nem használó közlekedők...","id":"20190403_Kulon_savot_kaptak_a_mobiljukat_nyomkodok_a_becsi_metroban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4381b70-0a06-41e2-b80c-15a50dfdf195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8512dedf-7ec6-4182-bad8-0d83a6fa7143","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_Kulon_savot_kaptak_a_mobiljukat_nyomkodok_a_becsi_metroban","timestamp":"2019. április. 03. 14:48","title":"Csak vicc volt, de nem is rossz ötlet: külön sávot kaptak a mobilozók a bécsi metróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ffb013d-8e9c-4b51-ba04-f7c23a9b6812","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Iker példányok tűntek fel két autóból egy német utcán: modell, szín és sajnos, ami már korántsem szabályos, a rendszámuk is azonos volt.","shortLead":"Iker példányok tűntek fel két autóból egy német utcán: modell, szín és sajnos, ami már korántsem szabályos...","id":"20190404_renszam_egyformaauto_rendszamhamisitas_klon_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ffb013d-8e9c-4b51-ba04-f7c23a9b6812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55c5a25-5962-469e-b7b3-009f694a01fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_renszam_egyformaauto_rendszamhamisitas_klon_auto","timestamp":"2019. április. 04. 12:22","title":"Itt valami nagyon nincs rendben. Ennek a két autónak még a rendszáma is egyforma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az MNB mostani lépései még nem igazán fognak fájni a lakáshiteleseknek, de reménykedniük kell, hogy az alapkamat emelése még arrébb van.","shortLead":"Az MNB mostani lépései még nem igazán fognak fájni a lakáshiteleseknek, de reménykedniük kell, hogy az alapkamat...","id":"20190403_Kiszamoltak_mennyivel_nohetnek_a_hitelek_torlesztoreszletei_a_kamatemeles_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a56be0d8-6290-4e8d-ab4d-86eb8accb888","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190403_Kiszamoltak_mennyivel_nohetnek_a_hitelek_torlesztoreszletei_a_kamatemeles_utan","timestamp":"2019. április. 03. 05:36","title":"Kiszámolták, mennyivel nőhetnek a hitelek törlesztőrészletei a kamatemelés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d9414e-ad4f-48ee-a7af-6d37230057fd","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Míg a legtöbb építésziroda reklámfogásként tervez kapszulaházakat, addig a nonprofit vállalkozásként indult, azóta a piacra is betört Hello Wood csapata épp üzletet csinál a mozgalomból. A társadalmi projektjeiket részben a Hello Wood Stúdió tevékenységéből finanszírozó csapat megtalálta azt a piaci rést, amit a kiszámítható építési költség és határidő hiánya vájt – kérdés, meg tudják-e győzni a felhasználókat arról, amiről eddig a készházgyártóknak nem sikerült: hogy jobb a fa, mint a tégla.","shortLead":"Míg a legtöbb építésziroda reklámfogásként tervez kapszulaházakat, addig a nonprofit vállalkozásként indult, azóta...","id":"20190403_hello_wood_kabinhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7d9414e-ad4f-48ee-a7af-6d37230057fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f4ebe1-2375-412a-91d6-ef4b885ae65a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190403_hello_wood_kabinhaz","timestamp":"2019. április. 03. 12:20","title":"27 négyzetméteren váltanák meg a tönkrevert magyar készházpiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]