[{"available":true,"c_guid":"77152690-9ad5-4ded-b6d5-edbacdf657c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szinte kizártnak tartja az ír kormányfő, hogy jövő héten kizuhannak a britek az EU-ból, ez pedig azzal járhat, hogy EP-választást kell rendeznie a szigetországnak.","shortLead":"Szinte kizártnak tartja az ír kormányfő, hogy jövő héten kizuhannak a britek az EU-ból, ez pedig azzal járhat...","id":"20190406_Brexit_katasztrofa_vagy_ongyilkossag_varhat_a_brit_kormanyra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77152690-9ad5-4ded-b6d5-edbacdf657c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"789de812-99f1-45b5-a51a-cc7c51062f74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_Brexit_katasztrofa_vagy_ongyilkossag_varhat_a_brit_kormanyra","timestamp":"2019. április. 06. 19:41","title":"Brexit: katasztrófa vagy öngyilkosság várhat a brit kormányra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e3e401a-66a4-49d1-8c3a-ae50ee3934f5","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sokszor az az ok, hogy a bevállalt gyerekek soha nem születnek meg, de problémákat okoz a válás is.","shortLead":"Sokszor az az ok, hogy a bevállalt gyerekek soha nem születnek meg, de problémákat okoz a válás is.","id":"20190408_Tizmilliardokkal_tartoznak_a_szocpolosok_az_allamnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e3e401a-66a4-49d1-8c3a-ae50ee3934f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02bce099-1840-4199-9572-fb3f4e8ed1f6","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190408_Tizmilliardokkal_tartoznak_a_szocpolosok_az_allamnak","timestamp":"2019. április. 08. 11:35","title":"Több tízmilliárddal tartoznak a szocpolosok az államnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Öt orvvadász akart orrszarvút lőni a Kruger Nemzeti Parkban, de végül csak négyen jöttek ki onnan élve.","shortLead":"Öt orvvadász akart orrszarvút lőni a Kruger Nemzeti Parkban, de végül csak négyen jöttek ki onnan élve.","id":"20190408_elefant_orrszarvu_elefant_orvvadasz_del_afrika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e8824f-44a2-4300-aad1-99770a2e2a1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_elefant_orrszarvu_elefant_orvvadasz_del_afrika","timestamp":"2019. április. 08. 08:33","title":"Elefánt taposta halálra, az oroszlánok felfalták az orvvadászt Dél-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33ad90c-71da-40c9-894f-24ae5b9c9f57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járőri állások mintegy negyede betöltetlen Budapesten, főleg az alacsony fizetés miatt. ","shortLead":"A járőri állások mintegy negyede betöltetlen Budapesten, főleg az alacsony fizetés miatt. ","id":"20190408_Tobb_mint_300_jaror_hianyzik_Budapestrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d33ad90c-71da-40c9-894f-24ae5b9c9f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538bdd9a-fcb5-473b-a581-95c288d3a09d","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Tobb_mint_300_jaror_hianyzik_Budapestrol","timestamp":"2019. április. 08. 11:48","title":"Több mint 300 járőr hiányzik Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3913e26-08be-446c-b00f-2356cae2687c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Milyen ügyekért harcol tulajdonképpen a Molnár Áron vezette közösség? Elmondják.","shortLead":"Milyen ügyekért harcol tulajdonképpen a Molnár Áron vezette közösség? Elmondják.","id":"20190408_Mucsi_Zoltan_Nagy_Ervin_Molnar_Piroska_noAr_klip_mi_vagyunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3913e26-08be-446c-b00f-2356cae2687c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e78a5f-9f42-435d-9a69-b291b71091a5","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Mucsi_Zoltan_Nagy_Ervin_Molnar_Piroska_noAr_klip_mi_vagyunk","timestamp":"2019. április. 08. 11:17","title":"\"Itt nincs mutyi-duma, kamu, svindli\" - Mucsi Zoltán, Nagy Ervin és Molnár Piroska is csatlakozott a noÁr új klipjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77676a-6412-431b-a9a1-dda0f5ced738","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme néhány jármű a kiállítottakból. ","shortLead":"Íme néhány jármű a kiállítottakból. ","id":"20190407_Fotok_Csodas_oldtimerek_nepesitettek_be_a_Vasuttorteneti_Parkot_a_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da77676a-6412-431b-a9a1-dda0f5ced738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"389d2d45-fbd0-4b67-9c0b-83ee4c398ee6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_Fotok_Csodas_oldtimerek_nepesitettek_be_a_Vasuttorteneti_Parkot_a_hetvegen","timestamp":"2019. április. 07. 13:26","title":"Fotók: Csodás oldtimerek népesítették be a Vasúttörténeti Parkot a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34cfd3e5-8b95-4448-9502-dbb9c54c88c5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"George F. Hemingway tulajdonos eladta a Budapest Honvéd labdarúgócsapatát a Metalcom-csoporthoz tartozó Reditus Equity Zrt.-nek.","shortLead":"George F. Hemingway tulajdonos eladta a Budapest Honvéd labdarúgócsapatát a Metalcom-csoporthoz tartozó Reditus Equity...","id":"20190408_Hivatalos_eladtak_a_Budapest_Honved_focicsapatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34cfd3e5-8b95-4448-9502-dbb9c54c88c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb052ad-9084-4463-ab53-87f69c542f0a","keywords":null,"link":"/kkv/20190408_Hivatalos_eladtak_a_Budapest_Honved_focicsapatot","timestamp":"2019. április. 08. 09:22","title":"Hivatalos: eladták a Budapest Honvéd focicsapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56befb8d-0553-416a-ac21-b8bc75ef1461","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen rettenetes helyzetbe ritkán kerül szerencsére autós egy ártatlannak tűnő párhuzamos parkolásból. ","shortLead":"Ilyen rettenetes helyzetbe ritkán kerül szerencsére autós egy ártatlannak tűnő párhuzamos parkolásból. ","id":"20190407_parkolas_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56befb8d-0553-416a-ac21-b8bc75ef1461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe6cba2-c35e-4ac7-890f-7e4a6020e1b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_parkolas_autos_video","timestamp":"2019. április. 08. 04:05","title":"Videó: ez egy nagyon rosszul sikerült parkolási kísérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]